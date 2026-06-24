Tư lệnh Hải quân Việt Nam nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác Hải quân Mỹ sang thăm Việt Nam; chúc mừng ông Hùng Cao được bổ nhiệm giữ chức Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ.

Điểm lại những nét chính trong quan hệ, hợp tác giữa hai nước nói chung, quân đội và hải quân hai nước nói riêng trong những năm qua, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cảm ơn Bộ Chiến tranh Mỹ và Hải quân Mỹ đã giúp đỡ vật chất trang bị y tế cho Tàu bệnh viện Khánh Hòa - 01 của Hải quân Việt Nam, cũng như mời Hải quân Việt Nam cử cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo, diễn tập đa phương, các khóa tập huấn, đào tạo.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm và Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ duyệt Đội danh dự Hải quân Việt Nam. Ảnh: Hải quân Việt Nam

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề nghị hải quân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, huấn luyện - đào tạo; bày tỏ sẵn sàng đón tiếp các tàu Hải quân Mỹ thăm các cảng phù hợp với quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam và tổ chức giao lưu, trao đổi chuyên môn, luyện tập chung trong khuôn khổ các chuyến thăm.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ nhất trí cao đối với các đề nghị về tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa hải quân hai nước.

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, ngày 22/6, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PP-PF 26). Đây là lần đầu tiên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai hoạt động cùng nhau.

Đại biện lâm thời phái đoàn Ngoại giao Mỹ John McIntyre cho biết, hoạt động hợp tác tại Quảng Trị mang ý nghĩa đặc biệt vì từ lâu Quảng Trị đã đóng vai trò trọng tâm trong các nỗ lực hòa giải và xử lý các vấn đề chiến tranh để lại.

Những công việc được thực hiện tại đây nhằm xử lý bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, hỗ trợ người khuyết tật và nâng cao năng lực cộng đồng đã tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng, an ninh vững mạnh.

Trong hai tuần tới, khoảng 270 quân nhân Mỹ sẽ làm việc trực tiếp cùng quân nhân Việt Nam triển khai hơn 20 hoạt động như: xây dựng, y tế, quản lý ứng phó thảm họa và giao lưu.

Khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Tại lễ khai mạc, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao đã nhấn mạnh giá trị lớn nhất của chương trình Đối tác Thái Bình Dương không chỉ nằm ở số lượng dự án hoàn thành hay số lượng bệnh nhân được điều trị mà còn ở những mối quan hệ được xây dựng, kiến thức được chia sẻ và lòng tin được hình thành giữa các đối tác từ trước khi thảm họa xảy ra.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương là biểu tượng sinh động của tinh thần sẻ chia, hợp tác và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Những hoạt động về y tế, giáo dục, ứng phó thiên tai và phát triển không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần kết nối con người, tăng cường hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa các quốc gia.