Ngày 17/5, các sĩ quan, thủy thủ tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Canada đã đến thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng tại xã Bà Nà.

Đây là một trong những hoạt động cộng đồng được đoàn thực hiện trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng kéo dài 4 ngày.

Tại trung tâm, các sĩ quan, thủy thủ Canada đã chia thành nhiều nhóm để hỗ trợ dọn dẹp khuôn viên, cắt cỏ, vệ sinh sân vườn, sửa chữa một số hạng mục điện hư hỏng và sơn sửa cơ sở vật chất. Dưới cái nắng đầu hè, các thủy thủ miệt mài làm việc, phối hợp cùng cán bộ trung tâm chăm chút từng khoảng sân, lối đi.

Không chỉ tham gia lao động, đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ cùng các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây. Những trận bóng rổ vui nhộn, các tiết mục hát tập thể và khoảnh khắc cùng hòa nhịp theo âm nhạc đã khiến không khí trung tâm trở nên sôi động, rộn ràng tiếng cười.

Dưới đây là một số hình ảnh sĩ quan, thủy thủ của Hải quân Canada đến giao lưu tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng:

Từ 8h, nhóm sĩ quan, thủy thủ tàu HMCS Charlottetown đã có mặt để giao lưu với các trẻ em tại trung tâm. Trong ảnh là các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng biểu diễn văn nghệ tặng đoàn.

Các thành viên có một ngày để tham gia những hoạt động tại đây

Các bóng đèn tại trung tâm bị hư hỏng được thay mới

Các thủy thủ cùng cán bộ trung tâm chăm chút từng khoảng sân, lối đi

Đại diện trung tâm cho biết hoạt động không chỉ hỗ trợ cải thiện cảnh quan, cơ sở vật chất mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn đối với các em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây

Sự gần gũi, thân thiện của đoàn đã mang đến bầu không khí ấm áp, giúp các em có thêm niềm vui và sự kết nối trong dịp giao lưu đặc biệt này

Những trận bóng rổ, các tiết mục hát tập thể... khiến không khí trung tâm trở nên sôi động

Anh Evangelo (thủy thủ tàu) chia sẻ mọi người rất hào hứng khi đến giao lưu cùng các em. Những hoạt động cộng đồng này góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Canada.

Trung tá Jonathan Maurice, Sĩ quan chỉ huy tàu HMCS Charlottetown (thứ hai từ trái sang), cho biết thủy thủ đoàn rất mong chờ chuyến thăm Việt Nam. Theo ông, việc đến Đà Nẵng không chỉ là hoạt động giao lưu hữu nghị mà còn là cơ hội để xây dựng những kết nối gần gũi với cộng đồng địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ nhân dân giữa hai nước.