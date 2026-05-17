Trong chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng, các sĩ quan, thủy thủ tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Canada đã giao lưu, sửa chữa cơ sở vật chất và mang nhiều tiếng cười đến trẻ nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh.
Ngày 17/5, các sĩ quan, thủy thủ tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Canada đã đến thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng tại xã Bà Nà.
Đây là một trong những hoạt động cộng đồng được đoàn thực hiện trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng kéo dài 4 ngày.
Tại trung tâm, các sĩ quan, thủy thủ Canada đã chia thành nhiều nhóm để hỗ trợ dọn dẹp khuôn viên, cắt cỏ, vệ sinh sân vườn, sửa chữa một số hạng mục điện hư hỏng và sơn sửa cơ sở vật chất. Dưới cái nắng đầu hè, các thủy thủ miệt mài làm việc, phối hợp cùng cán bộ trung tâm chăm chút từng khoảng sân, lối đi.
Không chỉ tham gia lao động, đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ cùng các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây. Những trận bóng rổ vui nhộn, các tiết mục hát tập thể và khoảnh khắc cùng hòa nhịp theo âm nhạc đã khiến không khí trung tâm trở nên sôi động, rộn ràng tiếng cười.
Dưới đây là một số hình ảnh sĩ quan, thủy thủ của Hải quân Canada đến giao lưu tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng: