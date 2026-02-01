Ngày 1/2, lãnh đạo UBND phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cho biết các lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đã tìm thấy thi thể thuyền trưởng trong vụ chìm tàu tại cửa biển La Gi vào rạng sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm thuyền trưởng mất tích, xung quanh khu vực tàu cá gặp nạn. Ảnh: H.L

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BTh 85234 TS (công suất 33 CV, chiều dài 10m) do ông Võ Văn H. (52 tuổi, trú phường Bình Tân, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến chiều 31/1 tại cảng cá La Gi để đi khai thác hải sản. Ngoài ông H., trên tàu còn có 4 lao động đi cùng.

Đến khoảng 5h sáng nay, sau một đêm đánh bắt, tàu di chuyển trở về khu vực cửa cảng La Gi thì bất ngờ gặp sóng lớn, dẫn đến chìm tàu.

Thời điểm xảy ra sự cố, 4 người đã kịp thời nhảy khỏi tàu và được các phương tiện hoạt động gần đó cứu vớt an toàn. Riêng thuyền trưởng H. bị sóng cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Phước Lộc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, thi thể thuyền trưởng H. được tìm thấy tại khu vực cách cửa biển La Gi khoảng 2 hải lý. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.