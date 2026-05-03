Tàu cá đang neo đậu tại cảng ở Khánh Hòa bốc cháy dữ dội. Ảnh: N.X

Sáng 3/5, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại cảng Mỹ Tân (xã Vĩnh Hải), khiến hai tàu cá bị cháy rụi.

Trước đó, khuya 2/5, hai tàu cá của ông Lâm Văn Mỹ và Nguyễn Đen (cùng trú xã Vĩnh Hải) đang neo đậu tại cảng Mỹ Tân, cách bờ khoảng 15m, bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, nhiều người tìm cách ứng cứu. Thời điểm xảy ra cháy, khu vực có gió mạnh khiến công tác dập lửa đều bất thành.

Ngọn lửa và khói đen đặc bốc cao hàng chục mét. Nhiều người di chuyển các tàu khác ra xa để tránh nguy cơ cháy lan.

Hai tàu cá hư hỏng sau hỏa hoạn. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 8 (Công an Khánh Hòa) đã điều hai xe chữa cháy và khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng sử dụng xuồng chuyên dụng để tiếp cận và phun vòi rồng dập lửa. Tại hiện trường, hai tàu cá bị thiêu rụi, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.