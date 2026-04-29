Ngày 29/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận vừa xảy ra vụ cháy tàu chở dầu đang neo đậu để sửa chữa trên vùng biển thuộc địa bàn xã. Vụ việc khiến 1 người rơi xuống biển mất tích, 2 người được cứu vào bờ rồi nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Theo ông Nguyễn Trường Sa, hiện đám cháy đã được dập tắt; trên tàu còn khoảng 5.000 lít dầu.

Tàu chở dầu bốc cháy dữ dội. Ảnh: Hồng Tươi

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, tàu chở dầu của doanh nghiệp tư nhân Đ.H. neo đậu cách bờ biển thôn 1 Bình Thạnh (xã Liên Hương) khoảng 500m để sửa chữa. Trên tàu có 3 thợ hàn được thuê để hàn các vị trí hư hỏng.

Lúc này, một tiếng nổ lớn phát ra từ tàu, 3 thợ hàn bị hất văng xuống biển. Con tàu sau đó bốc cháy dữ dội.

Hai trong số 3 thợ hàn được ngư dân cứu vớt, đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Người thợ hàn còn lại là ông P.T.K. (trú thôn 13, xã Liên Hương) đang mất tích.

Lực lượng chức năng cùng người dân tham gia dập lửa. Ảnh: N.D

Nhận được tin báo, Công an xã Liên Hương phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.