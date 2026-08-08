Tàu ở eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Hãng WANA đưa tin sau khi vụ cháy xảy ra, tàu ứng phó khẩn cấp và xử lý sự cố tràn dầu ADNOC SR01 đã được điều động tới hiện trường.

Theo nền tảng theo dõi vệ tinh Minc OSINT, dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy tàu cứu hỏa đã di chuyển với tốc độ lên tới 30 hải lý/giờ (khoảng 56 km/h) để tiếp cận khu vực xảy ra sự cố. Vụ việc ban đầu được phát hiện thông qua hệ thống giám sát nhiệt FIRMS của NASA.

Khi đến hiện trường, tàu cứu hộ giảm tốc độ, sơ tán an toàn toàn bộ thuyền viên mắc kẹt sau đó quay trở lại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với tốc độ khoảng 8 hải lý/giờ.

Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về thương vong, danh tính con tàu hay nguyên nhân vụ cháy.

Cũng trong ngày 8/8, hãng thông tấn WAM của UAE đưa tin một tàu chở dầu của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã bị trúng tên lửa khi đang đi qua eo biển Hormuz vào buổi sáng, song không có ai bị thương và tình hình hiện "đã được kiểm soát".

Bộ Ngoại giao UAE và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã lên án vụ tấn công, đồng thời trực tiếp cáo buộc Iran là thủ phạm.

"Vụ tấn công này là một hành động leo thang nguy hiểm và không thể chấp nhận, đồng thời là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh, an toàn của hoạt động hàng hải... tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới", Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed AlBudaiwi nêu trong tuyên bố.