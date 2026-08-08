(Từ trái qua phải) Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tướng Dan Caine. Ảnh: Pool/CNP/Shutterstock

Hãng CNN dẫn 3 nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết động thái trên diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại các phương án quân sự nhằm leo thang xung đột có thể phản tác dụng và việc chỉ sử dụng sức mạnh không quân khó có thể đạt được các mục tiêu do Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề ra.

Một trong số các nguồn tin thẳng thắn cho biết: "Tướng Caine đang tìm kiếm một lối thoát khỏi cuộc xung đột".

Vị tướng này không phải là người duy nhất cho rằng xung đột đã đi tới giai đoạn quan trọng. Theo hai nguồn tin, ông Caine đã thảo luận những lo ngại của mình với các quan chức chủ chốt khác trong nội các, bao gồm Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance.

Tướng Caine và nhiều quan chức khác tin chỉ riêng sức mạnh không quân sẽ khó có thể buộc Iran chấp nhận các yêu cầu của Mỹ, dù Tổng thống Trump vẫn ưu tiên tránh một cuộc tấn công trên bộ.

Vị tướng hàng đầu của Mỹ cùng các quan chức cấp cao khác tỏ ra hoài nghi về kế hoạch leo thang quân sự được đề xuất vào cuối tháng 7, một phần do lo ngại Tehran sẽ trả đũa các đồng minh của Washington và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực. Cuối cùng, ông Trump đã hoãn chiến dịch sau khi các đối tác Vùng Vịnh cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công.

Theo các nguồn tin, Tướng Caine cũng như các quan chức Vùng Vịnh còn bày tỏ lo ngại về kho đạn dược của Mỹ, bao gồm tên lửa đánh chặn phòng không và nhiều loại vũ khí chính xác khác, đang suy giảm vì điều đó có thể hạn chế khả năng duy trì một cuộc xung đột kéo dài của Washington.

Ngoài ra, Tướng Caine đã cảnh báo ông Trump về những rủi ro quân sự, đồng thời nhấn mạnh các lực lượng Mỹ vẫn có thể gây thiệt hại đáng kể cho Iran nếu được lệnh leo thang chiến dịch.

Theo nguồn tin nắm được nội dung các cuộc họp gần đây của Nhà Trắng, các quan chức trong chính quyền Mỹ đang tìm kiếm một kết quả mà ông Trump có thể coi là chiến thắng về chính trị, đồng thời vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, trong đó có khả năng đạt được một thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz.