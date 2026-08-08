Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hải quân Mỹ

Kênh truyền hình MS Now của Mỹ đưa tin tại cuộc họp với Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao, gia đình các thủy thủ, quân nhân của tàu sân bay USS Lincoln đã bày tỏ lo ngại về sức khỏe tinh thần và điều kiện sinh hoạt của người thân đang phục vụ trên tàu khi đợt triển khai liên quan đến cuộc xung đột với Iran vẫn kéo dài mà chưa có ngày trở về cụ thể.

Các gia đình cho biết họ muốn nhận được câu trả lời về thời gian triển khai kéo dài cũng như điều kiện mà khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu đang phải đối mặt.

Theo báo cáo, những mối lo ngại được nêu ra bao gồm tình trạng kiệt sức, thiếu hỗ trợ về sức khỏe tinh thần, thiếu lương thực, nước bị ô nhiễm, các vấn đề về nhà vệ sinh, an toàn trên tàu và việc thư từ bị gián đoạn.

Ông Hung Cao cho hay Hải quân Mỹ đang chuẩn bị triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Trung Đông để thay thế tàu USS Lincoln trong tương lai. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thời điểm cụ thể với lý do bảo đảm an ninh tác chiến.

Tính đến ngày 7/8, tàu sân bay USS Lincoln đã triển khai được 259 ngày kể từ khi rời San Diego vào ngày 21/11/2025. Trong khoảng thời gian này, con tàu chỉ ghé cảng 2 lần, gồm một chuyến dừng ngắn tại Oman vào ngày 7/7, khiến thủy thủ đoàn phải ở trên biển liên tục 208 ngày.

Phó Đô đốc Joseph Cahill cho biết Hải quân Mỹ hiểu rõ những áp lực mà các thủy thủ và gia đình họ đang phải đối mặt. "Chúng tôi đã lắng nghe rất rõ những ý kiến của các bạn cũng như tác động mà việc này gây ra đối với các gia đình, các quân nhân và khả năng duy trì sức khỏe lâu dài của lực lượng", ông Cahill nhấn mạnh.