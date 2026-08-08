Nhà máy nhiệt điện ở Kiev. Ảnh: Shutterstock

Theo đài RT, phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, ông Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, thời điểm Ukraine phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về năng lượng.

"Chúng tôi cũng đã thảo luận về những thách thức trong mùa đông này đối với Ukraine, khi gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào còn nguyên vẹn do các cuộc tấn công của Nga", ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo này tuyên bố Nga đang tấn công một cách có hệ thống vào cơ sở hạ tầng thiết yếu và dân sự của Ukraine, những công trình phục vụ đời sống thường nhật của người dân như bệnh viện, trường đại học, cơ sở kinh doanh thông thường.

Người đứng đầu Ukraine nói thêm ông đã thảo luận với Tổng thống Serbia về các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Ông Zelensky nhấn mạnh Kiev mong muốn đạt được “một nền hòa bình xứng đáng” cùng sự đảm bảo về an ninh.

Theo báo DW, Tổng thống Zelensky đã đến Serbia trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kéo dài hai ngày 7 - 8/8. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Serbia vẫn là quốc gia duy nhất tại châu Âu chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, công ty dầu khí nhà nước Naftogaz của Ukraine thông báo các cuộc tấn công hôm 7/8 của Nga vào loạt cơ sở năng lượng trọng yếu do họ vận hành đã khiến một số cơ sở phải ngừng hoạt động. Ông Serhii Fedorenko, quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Naftogaz nói: "Nga đang nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào hoạt động sản xuất dầu khí của Ukraine nhằm gây thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng của chúng tôi ngay trước thềm mùa đông".