Sáng 3/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Huỳnh Thanh Quốc Việt, Chủ tịch UBND phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, tại khu vực cửa biển La Gi vừa xảy ra vụ việc tàu cá bị sóng đánh chìm, may mắn 15 thuyền viên đều được cứu vớt an toàn.

Tàu cá chở 15 thuyền viên bị sóng đánh chìm tại khu vực cửa biển La Gi. Ảnh: Q.H

Theo Đồn Biên phòng Phước Lộc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng), tàu cá gặp nạn có công suất 200CV, dài 12,1m, do ông Trần Thái (54 tuổi, trú phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu xuất bến với 15 lao động lúc 5h20 cùng ngày tại cảng La Gi, hành nghề lặn.

Đến khoảng 5h45 cùng ngày, khi tàu cá di chuyển ra cửa biển La Gi thì bị sóng lớn đánh chìm. Lúc này, 15 thuyền viên kịp nhảy ra khỏi tàu, được các phương tiện nhỏ hoạt động gần khu vực cứu vớt.

Lực lượng Đồn Biên phòng Phước Lộc đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng cùng phương tiện tham gia hỗ trợ trục vớt tàu gặp nạn.

Trước đó, vào ngày 1/2, tại khu vực cửa cảng La Gi cũng xảy ra vụ việc tàu cá chở 5 người bất ngờ bị sóng đánh chìm, 4 người may mắn được cứu, thuyền trưởng mất tích và thi thể sau đó được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 2 hải lý.