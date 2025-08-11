Tàu khu trục tàng hình Mogami-class của Nhật Bản, do Mitsubishi Heavy Industries (MHI) phát triển, đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng với hợp đồng trị giá 6,5 tỷ USD để cung cấp 11 tàu chiến cho Hải quân Hoàng gia Australia.

Thỏa thuận này không chỉ là thương vụ xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến II mà còn thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ tàu khu trục tàng hình và sự tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Australia nhằm đối phó với các thách thức an ninh khu vực, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Dựa trên các nguồn tin Business Insider, AP News, Reuters và Yeni Şafak, bài viết sẽ phân tích các đặc điểm công nghệ nổi bật của tàu khu trục Mogami-class và ý nghĩa chiến lược của thương vụ này.

Công nghệ tàng hình tiên tiến

Tàu khu trục Mogami-class là biểu tượng của xu hướng toàn cầu hướng tới các tàu chiến đa năng, mô-đun với khả năng tàng hình vượt trội.

Thiết kế tàng hình của tàu được tối ưu hóa để giảm thiểu tín hiệu radar, giúp khó bị phát hiện bởi các hệ thống định vị đối phương.

Theo Business Insider, tàu được trang bị các hệ thống tự động hóa cao, cho phép vận hành với thủy thủ đoàn khoảng 90 người, ít hơn một nửa so với 170-200 người cần thiết cho các tàu khu trục cùng kích cỡ như lớp Anzac-class của Australia, vốn đang dần được thay thế.

Sự giảm thiểu nhân sự này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành mà còn tăng cường khả năng sinh tồn của tàu trong các tình huống chiến đấu, như được nhấn mạnh bởi Đô đốc Touri Sasaki của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản: “Sứ mệnh lớn nhất của Mogami là bảo vệ tính mạng thủy thủ đoàn”.

Hệ thống vũ khí và tầm hoạt động

Tàu Mogami-class được trang bị một loạt vũ khí hiện đại, bao gồm hệ thống phóng thẳng đứng (VLS): phiên bản nâng cấp của Mogami-class được trang bị 32 ô VLS Mk 41, gấp đôi so với phiên bản tiêu chuẩn (16 ô), cho phép triển khai các tên lửa tầm xa như Tomahawk của Mỹ, tăng cường khả năng tấn công mặt đất và phòng không.

Tên lửa chống hạm Type 17 và ống phóng ngư lôi Type 12, cùng với pháo chính 5 inch và 2 tháp súng máy 0,5 inch, mang lại khả năng tác chiến đa dạng từ chống tàu ngầm, tấn công tàu mặt nước đến phòng không.

Tàu có không gian dành cho trực thăng Seahawk hoặc máy bay không người lái, tăng cường khả năng trinh sát và tác chiến linh hoạt.

Ngoài ra, tầm hoạt động của Mogami-class lên đến 18.520km (10.000 hải lý), vượt xa 6.000 hải lý của lớp Anzac-class, cho phép triển khai ở các tuyến hàng hải quan trọng và vùng phía bắc Australia ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các tuyến thương mại hàng hải đang chịu áp lực từ sự mở rộng quân sự của Trung Quốc.

Thương vụ bán 11 tàu khu trục tàng hình Mogami đánh dấu bước ngoặt cho ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: Kyodo News/AP

Tự động hóa và tích hợp công nghệ cao

Một trong những điểm nổi bật của Mogami-class là mức độ tự động hóa cao, từ điều hướng đến vận hành vũ khí.

Theo Business Insider, các chức năng như điều khiển tàu và xử lý vũ khí được tự động hóa, giảm tải công việc cho thủy thủ đoàn và tăng hiệu quả tác chiến.

Tàu còn được trang bị radar và cảm biến hiện đại, tích hợp với hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ, giúp tăng cường khả năng tương tác với Hải quân Mỹ và Australia, đặc biệt trong các hoạt động phối hợp 3 bên.

Trung tâm thông tin chiến đấu hình tròn của tàu, được trang bị công nghệ theo dõi chuyển động thủy thủ thông qua vòng đeo điện tử, là một ví dụ điển hình về sự đổi mới trong quản lý và vận hành.

Ý nghĩa chiến lược và hợp tác quốc phòng

Thương vụ mua bán này đánh dấu bước ngoặt cho ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản, vốn bị hạn chế bởi hiến pháp hòa bình sau Thế chiến II.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí vào năm 2014 dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe đã mở đường cho các hợp đồng như bán radar cho Philippines (2020) và giờ là tàu khu trục Mogami-class cho Australia.

Theo Reuters, đây là thương vụ quốc phòng quan trọng nhất của Nhật Bản kể từ năm 2014, củng cố vị thế của Tokyo trên thị trường vũ khí toàn cầu và thúc đẩy hợp tác an ninh với các đồng minh ngoài Mỹ, đặc biệt là Australia.

Đối với Australia, việc lựa chọn Mogami-class thay vì thiết kế MEKO A-200 của Đức (ThyssenKrupp Marine Systems) dựa trên đánh giá về chi phí, khả năng và thời gian giao hàng.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh: “Mogami là con tàu tốt nhất, với thiết kế thế hệ mới, tàng hình và khả năng phóng 128 tên lửa phòng không, gấp bốn lần so với lớp Anzac”.

Hợp đồng này bao gồm việc chế tạo 3 tàu tại Nhật Bản từ năm 2029 và 8 tàu còn lại tại xưởng đóng tàu ở Tây Australia, tạo cơ hội phát triển công nghiệp quốc phòng và đào tạo nhân lực công nghệ cao cho cả hai nước.

Australia mua 11 tàu chiến tiên tiến từ Nhật Bản. Ảnh: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản

Tác động khu vực và toàn cầu

Thương vụ mua bán này không chỉ tăng cường năng lực hải quân của Australia mà còn gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Trung Quốc, khi cả Nhật Bản và Australia đều là thành viên của nhóm 'Bộ Tứ' (Quad) cùng với Mỹ và Ấn Độ.

Theo chuyên gia Euan Graham từ Viện Chính sách Chiến lược Australia, thỏa thuận này “làm khó Trung Quốc trong việc chia rẽ Nhật Bản và Australia, đồng thời biến liên minh bán chính thức giữa hai nước thành hiện thực”.

Việc Nhật Bản ưu tiên cung cấp tàu Mogami cho Australia, thậm chí trước cả nhu cầu của Hải quân Nhật Bản, cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc củng cố liên minh khu vực.