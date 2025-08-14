Hàn Quốc, một trong những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng ở khu vực châu Á, đang từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua việc phát triển hệ thống phòng không tiên tiến Cheongung-III (KM-SAM Block III).

Theo các nguồn tin The Korea Economic Daily và các trang tin quốc phòng uy tín bmpd.livejournal.com và vpk.name, hệ thống phòng không này hứa hẹn sẽ mang lại khả năng bảo vệ vượt trội trước các mối đe dọa từ trên không, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên.

Hệ thống KM-SAM Block III có chi phí khoảng 3 nghìn tỷ won Hàn Quốc (tương đương khoảng 2,2 tỷ USD). Ảnh: overclockers.ru

Tổng quan về hệ thống Cheongung-III

Cheongung-III, hay còn gọi là KM-SAM Block III, là thế hệ tiếp theo của hệ thống phòng không tầm trung (M-SAM) do Hàn Quốc phát triển.

Hệ thống này được thiết kế để thay thế và nâng cấp các phiên bản trước đó, cụ thể là Block I (sản xuất từ 2015-2020) và Block II (sản xuất từ 2021).

Theo The Korea Economic Daily, chương trình phát triển Cheongung-III được dẫn dắt bởi công ty LIG Nex1, một trong những tập đoàn quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc, với sự tham gia của nhiều công ty khác như Hanwha Aerospace, chịu trách nhiệm sản xuất radar và bệ phóng.

Hệ thống Cheongung-III được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa hiện đại như tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái (UAV) và các mục tiêu trên không khác, với tầm bắn lên đến 40km và độ cao đánh chặn tối đa 15km.

Mục tiêu chính của hệ thống là tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, vốn đang phát triển nhanh chóng kho vũ khí tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Dự kiến, Cheongung-III sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đa tầng (CAMD) của Hàn Quốc vào năm 2034.

Đặc điểm công nghệ nổi bật

Cheongung-III được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, với một số đặc điểm nổi bật.

Hệ thống được tối ưu hóa để đối phó với tên lửa đạn đạo và các mục tiêu tốc độ cao, với độ chính xác được cải thiện nhờ radar và hệ thống điều khiển tiên tiến.

Cheongung-III được thiết kế để hoạt động đồng bộ trong hệ thống phòng không đa tầng của Hàn Quốc, phối hợp với các hệ thống khác như L-SAM (tầm xa) và các tổ hợp phòng không tầm ngắn.

Điều này giúp tăng cường khả năng bảo vệ toàn diện trước các cuộc tấn công từ nhiều hướng.

LIG Nex1 đảm nhận việc phát triển các thành phần cốt lõi, bao gồm hệ thống điều khiển và tên lửa đánh chặn, trong khi Hanwha Aerospace sản xuất radar và bệ phóng.

Sự tham gia của nhiều công ty nội địa đảm bảo tính tự chủ trong công nghệ quốc phòng, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Hệ thống được thiết kế để đối phó với nhiều loại mục tiêu, từ tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái đến các mục tiêu bay thấp như tên lửa hành trình, vốn ngày càng trở thành mối đe dọa phổ biến.

Phóng thử tên lửa phòng không có điều khiển từ bệ phóng tự hành của tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Cheongung II (KM-SAM Block II) Hàn Quốc, năm 2020. Nguồn ảnh: DAPA.

Thành công trong xuất khẩu, y nghĩa chiến lược và triển vọng quốc tế

Hàn Quốc không chỉ phát triển Cheongung-III để phục vụ nhu cầu trong nước mà còn hướng đến thị trường quốc tế.

Theo vpk.name, hệ thống phòng không M-SAM (phiên bản trước của Cheongung) đã được xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.

Hợp đồng này được xác nhận vào năm 2022, với giá trị ước tính lên tới hàng tỷ USD, khẳng định chất lượng và độ tin cậy của các hệ thống phòng không do Hàn Quốc sản xuất.

Sự thành công của M-SAM trên thị trường quốc tế là tiền đề để Cheongung-III có tiềm năng thu hút sự chú ý từ các quốc gia khác, đặc biệt là những nước đang tìm kiếm các giải pháp phòng không hiện đại, chi phí hợp lý.

Việc phát triển Cheongung-III không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của Hàn Quốc mà còn mang ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thử nghiệm các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, Cheongung-III là một phần quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Hàn Quốc, giúp bảo vệ các mục tiêu chiến lược và dân sự.

Bằng cách phát triển công nghệ nội địa, Hàn Quốc giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống phòng không nhập khẩu, như Patriot của Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu.

Cheongung-III, cùng với hệ thống L-SAM (tầm xa) mới được công bố, cho thấy tham vọng của Hàn Quốc trong việc cạnh tranh với các cường quốc công nghệ quốc phòng khác, bao gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Thách thức và triển vọng

Mặc dù Cheongung-III mang lại nhiều hứa hẹn, chương trình phát triển này cũng đối mặt với một số thách thức.

Chi phí phát triển ước tính 3 nghìn tỷ won (khoảng 2,2 tỷ USD) đòi hỏi sự đầu tư lớn và phối hợp chặt chẽ giữa các công ty tham gia.

Ngoài ra, việc tích hợp hệ thống vào mạng lưới phòng không đa tầng đòi hỏi công nghệ phức tạp và thời gian thử nghiệm dài.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ các phiên bản trước và thành công trong xuất khẩu, Hàn Quốc có nền tảng vững chắc để hoàn thiện Cheongung-III.

Hệ thống này không chỉ củng cố năng lực phòng thủ của Hàn Quốc mà còn góp phần nâng cao vị thế của nước này trên bản đồ công nghệ quốc phòng toàn cầu.