Theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng 1h ngày 1/1, tại nhiều nhà ga trên tuyến metro số 1, hành khách vô cùng đông đúc. Các khu vực sảnh ga, lối lên xuống và nơi soát vé đều bị quá tải.

Đoàn tàu vừa tới ga, đám đông hành khách đã đứng sát nhau, chờ lên toa.

Khu vực cổng vào nhà ga trở thành “nút thắt” khi hành khách dồn tới cùng lúc. Nhân viên soát vé liên tục mở thêm làn kiểm soát, hướng dẫn hành khách xếp hàng, giữ trật tự giữa không khí ngột ngạt.

Nhiều người mệt mỏi, phờ phạc sau đêm chờ đếm ngược, xem pháo hoa nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tàu.

Bạn Vũ Thị Ngọc Huyền (19 tuổi, phường An Phú) cho biết, tàu metro là lựa chọn thuận tiện nhất trong đêm giao thừa. “Đi tàu metro nhanh gọn, không sợ kẹt xe. Gọi xe công nghệ phải chờ tài xế rất lâu. Mình mong tàu metro có thể chạy muộn hơn, ít nhất đến 3h để người dân đi lại thoải mái hơn”, Huyền chia sẻ.

Dù lượng khách tăng đột biến, đội ngũ nhân viên nhà ga vẫn túc trực, liên tục điều tiết dòng người, nhắc nhở giữ an toàn, hỗ trợ hành khách lớn tuổi và trẻ em. Nhiều thời điểm, nhân viên phải đứng thành hàng để phân luồng, tránh ùn ứ.

Tuyến metro phục vụ trung bình mỗi tháng hơn 1,5 triệu lượt khách, khoảng 52.000 lượt khách mỗi ngày. Riêng các dịp lễ, Tết, lượng hành khách có thể vượt 110.000 lượt/ngày.