Hà Nội:

20h, các tuyến phố Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đã đông nghẹt người đổ về vui chơi, chờ đón năm mới 2026.

Hai chị em Thào Thị Dinh và Thào Thị Lan có mặt bên hồ Hoàn Kiếm từ 18h30 để xem bắn pháo hoa.

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, một sân khấu lớn đã sẵn sàng cho các tiết mục văn nghệ chào năm mới và màn đếm ngược như thường lệ mỗi dịp cuối năm.

20h30, các tuyến phố quanh hồ Gươm chật ních người.

Khu vực Công viên Lý Thái Tổ ken đặc người. Hầu hết ở đây là giới trẻ đến chờ xem pháo hoa hồ Gươm.

Phố Hàng Đào và nhiều tuyến phố cổ gần hồ Hoàn Kiếm cũng chật ních người lúc 22h.

Ngã ba Đinh Liệt - Cầu Gỗ, hệ thống rào chắn được dựng để phục vụ sân khấu biểu diễn văn nghệ ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nhiều nhóm bạn trẻ phải cổ vũ các tiết mục văn nghệ từ xa.

Mỹ Duyên (trái) cho biết, đây là năm đầu tiên đi xem countdown đón năm mới. “Em đã hỏi trước, biết là rất đông nên đã chủ động đi sớm. 18h em đã có mặt ở khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rồi”, Duyên kể.

Ông Jameson (du khách đến từ Đức) cùng vợ níu nhau đi giữa dòng người để tránh lạc. “Chúng tôi rất hào hức chào đón năm mới. Tôi thấy không khí ở đây thật tuyệt vời”, ông nói.

Ngã tư Hàng Bạc - Đinh Liệt - Tạ Hiện chật cứng người lúc 23h.

TPHCM:

Trung tâm TPHCM cũng trong cảnh tương tự. Các gia đình và nhóm bạn trẻ tụ tập gần khu vực sông Sài Gòn để chờ đến giờ xem pháo hoa.

Các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng... đông nghẹt người.

Giao thông xung quanh Nhà thờ Đức Bà bị ách tắc kéo dài.

Công viên Bến Bạch Đằng không còn chỗ trống ngay từ 20h.

Phía trước một sân khấu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều bạn trẻ ngồi thưởng thức đồ uống và cổ vũ các tiết mục ca múa nhạc.

Gia đình anh Ayush Zeb (Ấn Độ) đến Việt Nam du lịch và nghỉ ngơi nhân dịp lễ trong hai ngày. Dù 0h ngày 1/1/2026 pháo hoa mới bắn, gia đình anh vẫn đến từ sớm để chọn vị trí đẹp chờ đón khoảnh khắc đặc biệt.