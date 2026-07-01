Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB và hãng tin Anadolu, tàu đi vào vùng nước nông thay vì đi qua hành lang phía nam đảo Larak của Iran, tuyến đường ra - vào duy nhất được Tehran chỉ định cho các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về danh tính hoặc quốc tịch của tàu.

Tàu ở eo biển Hormuz. Ảnh: Anadolu

Vụ việc xảy ra sau khi Iran ban hành các thủ tục hàng hải mới cho vận tải thương mại qua eo biển Hormuz theo Bản ghi nhớ Islamabad giữa Washington và Tehran. Các quy định này yêu cầu tàu thuyền phải tuân theo các tuyến đường được chỉ định và phối hợp với chính quyền Iran để đảm bảo an toàn hàng hải.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết việc đi lại an toàn qua eo biển chỉ có thể thực hiện thông qua các tuyến đường được Tehran phê duyệt, đồng thời gọi bất kỳ hoạt động điều hướng không phối hợp nào là “không thể chấp nhận được” và “hoàn toàn nguy hiểm”.

Theo điều 5 của bản ghi nhớ, Iran cam kết tạo điều kiện cho việc đi lại an toàn của các tàu thương mại qua eo biển trong 60 ngày trong khi tiến hành các hoạt động rà phá thủy lôi.