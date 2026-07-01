Nga đóng một loạt cửa khẩu đường sắt với các nước láng giềng. Ảnh: Anadolu

Hãng thông tấn TASS đưa tin việc vận chuyển người, phương tiện, hàng hóa và vật phẩm qua các cửa khẩu biên giới theo lệnh của chính phủ Nga chỉ tạm thời bị đình chỉ. Bộ Ngoại giao Nga được chỉ thị thông báo cho Riga, Tallinn và Helsinki về quyết định này.

Các cửa khẩu đường sắt biên giới bị đóng bao gồm St. Petersburg - Finlyandsky, Vyborg, Vyartsilya, Ljuttja và Svetogorsk (Phần Lan), Pechory - Pskovskiye ở biên giới Nga - Estonia và Pytalovo giáp với Latvia.

Sắc lệnh của chính phủ Nga đưa ra không nêu rõ lý do đóng cửa.

Trước đó, Cảnh sát và Biên phòng Estonia (PPA) đã lắp đặt thiết bị phát hiện và giám sát máy bay không người lái (UAV) cố định đầu tiên dọc theo biên giới giữa nước này với Nga. Theo Bộ Nội vụ Estonia, các thiết bị ban đầu này đã được triển khai trên 3 đoạn cụ thể dọc biên giới đất liền phía đông nam, trải dài tại điểm giao nhau giữa ba nước Estonia - Latvia - Nga đến khu vực Luhamaa.

Để bổ sung cho các hệ thống cố định này, PPA cũng đưa vào sử dụng các hệ thống radar cơ động đặt trên xe kéo, được điều chỉnh chuyên biệt để theo dõi và bảo vệ trước các mối đe dọa từ UAV bay ở độ cao thấp.