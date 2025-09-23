Video: CCTV

Hãng CNN đưa tin, trong đoạn video do đài truyền hình quốc gia CCTV của Trung Quốc công bố hôm 22/9, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 J-35, chiến đấu cơ thế hệ 4,5 là J-15T và máy bay kiểm soát - cảnh báo sớm KJ-600 đã cất cánh từ tàu sân bay Phúc Kiến bằng hệ thống phóng tiên tiến mang tên EMALS.

Truyền thông quốc gia Trung Quốc khẳng định, cuộc thử nghiệm trên là một bước đột phá khác trong quá trình phát triển tàu sân bay của nước này và là "mốc lịch sử" trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi hải quân.

Hiện nay, chỉ có tàu sân bay mới nhất của Mỹ, chiếc USS Gerald R Ford được trang bị hệ thống EMALS. Tàu USS Gerald R Ford bắt đầu dùng hệ thống phóng máy bay EMALS vào mùa xuân năm 2022.

Nhà phân tích Carl Schuster của Mỹ nhận xét, việc tàu sân bay Phúc Kiến thử nghiệm thành công hệ thống phóng và hạ cánh máy bay bằng cáp hãm đồng nghĩa với việc tàu sẽ chính thức được đưa vào biên chế của hải quân Trung Quốc.

Ông Schuster nói thêm, các thử nghiệm cuối cùng về khả năng tích hợp của tàu sân bay Phúc Kiến với lực lượng không quân và lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc có thể diễn ra vào mùa xuân năm sau.

Hệ thống EMALS cho phép các máy bay cất cánh từ tàu Phúc Kiến với tải trọng vũ khí và nhiên liệu nặng hơn so với 2 tàu sân bay cũ của Trung Quốc là Sơn Đông và Liêu Ninh. Ngoài ra, hệ thống này sẽ giúp máy bay cất cánh từ tàu Phúc Kiến tấn công mục tiêu của đối phương từ khoảng cách xa hơn.

Giới phân tích cho rằng khả năng phóng các máy bay chiến đấu lớn hơn, mang theo tải trọng đạn dược lớn hơn đến khoảng cách xa hơn của tàu Phúc Kiến sẽ mang lại cho tàu sân bay này tầm hoạt động chiến đấu lớn hơn so với các tàu sân bay tiền nhiệm trong hạm đội Trung Quốc, mang lại cho quân đội Trung Quốc cái gọi là năng lực "biển xanh".