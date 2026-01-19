XEM CLIP:

Tàu Akitsushima do Chuẩn Đô đốc Takahashi Toru làm trưởng đoàn. Trong thời gian thăm Đà Nẵng, nhóm chỉ huy tàu Akitsushima sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP, Vùng Cảnh sát biển 2 và một số cơ quan, đơn vị liên quan. Các sĩ quan, thủy thủ tàu cũng tham quan, tìm hiểu các địa điểm du lịch, văn hóa của thành phố.

Chuyến thăm của tàu tuần tra Akitsushima là minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam và Nhật Bản; qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tàu tuần tra cỡ lớn Akitsushima (PLH32) có chiều dài khoảng 150m, rộng khoảng 17m, lượng giãn nước khoảng 6.500 tấn, có khả năng mang theo đồng thời 2 trực thăng. Tàu được trang bị 2 khẩu pháo 20mm và 2 khẩu pháo 40mm, phục vụ nhiệm vụ tuần tra, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an ninh, an toàn trên biển.

Một số hình ảnh tàu Akitsushima đến Đà Nẵng:

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến Đà Nẵng

Lễ đón tàu có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Vùng 3 Hải quân, UBND TP Đà Nẵng, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2.

Tàu tuần tra cỡ lớn Akitsushima có chiều dài khoảng 150m, rộng khoảng 17m.

Các sĩ quan, thủy thủ tàu sẽ tham quan, tìm hiểu các địa điểm du lịch, văn hóa của TP Đà Nẵng