Chặng 20 từ Vũng Tàu đến Thủ Dầu Một (Bình Dương) chứng kiến nhiều nỗ lực tấn công. Một nhóm 5 tay đua mạnh sớm tách tốp, trong đó có ba ngoại binh là Janssen, Roman Maikin (An Giang) và Pawel Szostka (Quân khu 7). Nhóm này nhanh chóng tạo khoảng cách lớn với tốp đông phía sau, có lúc lên đến hơn 6 phút.

Ở các giải thưởng dọc đường, Pawel Szostka cùng Roman Maikin liên tục cạnh tranh quyết liệt và chia nhau chiến thắng ở 2 điểm thưởng của chặng 20.

Janssen lần thứ 2 thắng chặng ở Cúp truyền hình

Tuy nhiên, khi cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định, Christoph Janssen đã tạo khác biệt bằng cú tấn công đơn độc đầy sức mạnh. Tay đua của Đồng Tháp duy trì guồng chân ổn định và cán đích đầu tiên tại Thủ Dầu Một, đánh dấu chiến thắng chặng thứ hai tại giải.

Dù có những diễn biến hấp dẫn, kết quả chặng 20 không làm thay đổi các danh hiệu tổng sắp. Tay đua Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) tiếp tục giữ áo vàng, trong khi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc. Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) nắm áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc, còn Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ áo xanh vua nước rút. TP.HCM Vinama vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội.

Ngày 26/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 bước vào chặng dài nhất giải, từ Bình Mỹ (TP.HCM) đến Ninh Kiều (Cần Thơ) với cự ly 200 km.