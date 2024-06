Taylor Swift. Ảnh: Kirra Wallace

Taylor Swift sinh năm 1989, là một trong những ca sĩ quyền lực nhất thế giới, có tên trong top những ngôi sao sở hữu khối tài sản vượt 1 tỷ USD. Cô được biết đến với những bài hát tự sáng tác với những ca từ sâu sắc, mang nhiều ý nghĩa và đậm chất thơ. Ngôi sao nhạc đồng quê từng chia sẻ, những cuốn sách yêu thích ít nhiều có ảnh hưởng, là nguồn cảm hứng cho những sáng tác trong âm nhạc của mình.

Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như: Harry Potter của tác giả J.K. Rowling, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned của F. Scott Fitzgerald, Conversations with Friends của Sally Rooney, To Kill a Mockingbird - tiểu thuyết của Harper Lee, Slaughterhouse-Five và Cat's Cradle của nhà văn Kurt Vonnegut, Committed của Elizabeth Gilbert, Wonderful Tonight của Pattie Boyd, Stargirl của Jerry Spinelli, The Kennedy Women của nhà văn Laurence Leamer và tác phẩm Furious Love của tác giả Sam Kashner.

Trong đó, bộ truyện Harry Potter đã được ca ngợi là “một câu chuyện lôi cuốn dành cho mọi thời đại”. Gần nhất, tờ The New York Times đã gọi Harry Potter và Bảo bối tử thần là “cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử”.

Taylor Swift dường như là một người hâm mộ lớn của tác giả F. Scott Fitzgerald người Mỹ khi liệt kê 2 cuốn sách của nhà văn này trong top yêu thích của mình. Trong đó, cuốn The Great Gatsby (Gatsby vĩ đại) là một tác phẩm kinh điển của văn học thế kỷ 20 từng được chuyển thể thành phim với diễn xuất của Leonardo DiCaprio. Câu chuyện kể về người đàn ông giàu có bí ẩn Jay Gatsby và tình yêu với người đẹp Daisy Buchanan. Tiểu thuyết Gatsby vĩ đại cũng ghi lại tâm trạng mất mát, chán chường của nhiều người trẻ khi thất bại ở "thời đại nhạc Jazz".

Trong ca khúc Happiness của Taylor có câu: “I hope she’ll be a beautiful fool / who takes my spot next to you” (Em mong đó chỉ là một cô gái ngốc xinh xắn, người chiếm chỗ cạnh anh thay em - PV). Trong Gasby vĩ đại, nhân vật Daisy đã sử dụng cụm từ “beautiful fool” để mong con gái mình sống vô lo, vô nghĩ, hạnh phúc.

Cuốn The Beautiful and Damned cũng của nhà văn F. Scott Fitzgerald đã lột tả sự suy đồi của xã hội thượng lưu New York với những góc khuất liên quan đến tiền bạc. Cuốn sách kể về một cặp vợ chồng đang cố gắng sống cuộc đời của họ theo cách tuyệt vời nhất có thể khi phải chịu áp lực tài chính.

Một số cuốn sách yêu thích khác của Taylor Swift như:

Normal People - tiểu thuyết của tác giả Sally Rooney: Cuốn sách theo chân Marianne Sheridan và Connell Waldron khi họ chuẩn bị vào đại học. Cả hai chia sẻ một mối liên hệ không thể phủ nhận nhưng những áp lực của cuộc sống, sự hiểu lầm và những lo lắng liên tục cản trở họ.

Charlotte’s Web - tác giả E.B. White: Cuốn sách dành cho trẻ em này kể về Wilbur, một chú lợn con trở nên nổi tiếng nhờ sự giúp đỡ của chú nhện Charlotte và những người bạn động vật biết nói của chú.

The Fault in Our Stars - tác giả John Green: Cuốn sách kể về chuyện tình của Hazel và Augustus. Cặp đôi được ví như Romeo và Juliet thời hiện đại với mối tình lãng mạn nhưng đầy sóng gió.

Eat Pray Love - Elizabeth Gilbert: Cuốn hồi ký năm 2006 ghi lại chuyến đi vòng quanh thế giới của tác giả sau khi ly hôn và những gì cô khám phá được trong chuyến du lịch của mình. Đây là một câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình khám phá bản thân.

The Hunger Games (Đấu trường sinh tử) - Suzanne Collins: Taylor Swift đã đọc bộ sách khi đang sáng tác nhạc cho bộ phim chuyển thể. Hai bài hát của Taylor đã sáng tác cho phim gồm: Eyes Open và Safe and Sound.

