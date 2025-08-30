Mở đầu quý III/2025, TDG Group công bố thực hiện tăng vốn điều lệ từ 860 tỷ đồng lên 1.468 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có của ông Bùi Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc TDG Group. Công ty đã sử dụng số vốn này tập trung phát triển các hạng mục chính của dự án The Maris Vũng Tàu.

Theo TDG Group, tính đến ngày 30/6/2025, doanh nghiệp đã chi hơn 3.871 tỷ đồng và tiếp tục chi thêm 400 tỷ đồng vào đầu quý III/2025 để nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển tiện ích nội khu và đặc biệt là hoàn thiện các sản phẩm đã có khách hàng thanh toán trước đó.

6 tháng đầu năm 2025, dự án The Maris Vũng Tàu công bố đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Tháp Alaric đã cất nóc vào tháng 2 và dự kiến bàn giao vào đầu năm 2026. Tháp Polaris hoàn thành đóng nắp hầm vào tháng 5, đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến bàn giao quý I/2027. Tháp Atlantic đã đóng nắp hầm và đang thi công vượt tiến độ so với dự kiến.

Song song với việc đảm bảo tiến độ xây dựng, TDG Group cũng liên tục hoàn thiện và nâng cấp các công trình biểu tượng của dự án, đồng thời tổ chức hàng loạt sự kiện sôi nổi nhằm thu hút du khách. Những hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm cho cộng đồng mà còn góp phần thúc đẩy du lịch địa phương, gia tăng giá trị theo thời gian và tạo thanh khoản tốt cho các nhà đầu tư.

TDG Group đẩy nhanh tiến độ thi công dự án The Maris Vũng Tàu. Ảnh: TDG Group

6 tháng đầu năm, TDG Group báo cáo doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, chủ yếu từ bàn giao một phần phân khu biệt thự giai đoạn một. Công ty kỳ vọng, đây sẽ là cơ sở cho việc bàn giao các sản phẩm căn hộ tiếp theo và phân khu biệt thự giai đoạn 2 (đang được xây dựng hoàn thiện trước khi mở bán).

Với tổng doanh thu mục tiêu 13.000 tỷ đồng, TDG Group cũng kỳ vọng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, đặc biệt là trong các giai đoạn điểm rơi doanh thu mạnh mẽ vào năm 2026 (khoảng 2.900 tỷ đồng) và đầu quý II/2027 (khoảng hơn 4.000 tỷ đồng).

(Nguồn: Công ty TNHH Allgreen - Vượng Thành - Trùng Dương)