Sự gắn kết tinh tế trong một diễn đàn kinh tế toàn cầu

Giữa những cuộc thảo luận chuyên sâu về kinh tế, địa chính trị hay đổi mới sáng tạo, sự xuất hiện của Tea Connect - chương trình do UBND TP.HCM chủ trì, Sở Ngoại vụ tổ chức với sự đồng hành của Thương hiệu Đôi Dép - trở thành một cầu nối ấn tượng. Tại Davos hay nhiều sự kiện quốc tế tương tự, các quốc gia đều tìm cách thể hiện bản sắc của mình. Nếu Thụy Sĩ có chocolate, Nhật có nghệ thuật trà đạo, thì Việt Nam có Tea Connect - thuần khiết, sâu lắng và hàm chứa triết lý “hài hòa - kết nối”.

Nghi thức mời trà quốc tế

Tea Connect tạo nên một "không gian mềm" giữa những chủ đề cứng, giúp đại biểu, chuyên gia, CEO và chính khách tìm thấy sự mở lòng, sự tĩnh tại và sự gắn kết tự nhiên qua từng chén trà.

Mỗi diễn đàn kinh tế đều xoay quanh những trọng tâm phát triển của thế giới:

Năm 2023: Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không.

Năm 2024: Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP.HCM

Năm 2025: Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số.

Trong dòng chủ đề ấy, trà trở thành “người kể chuyện” đầy tinh tế. Đặc biệt, năm 2025, khi thế giới bàn về chuyển đổi xanh, Trà Việt - với mô hình canh tác hữu cơ, bảo tồn và mở rộng diện tích canh tác - chính là minh chứng sống động cho nông nghiệp bền vững.

Tiết mục mời trà “Vũ khúc tâm thanh” đến từ thương hiệu trà Đôi Dép

Khi thế giới nói về kinh tế tuần hoàn, ly trà mộc mạc nhắc ta về triết lý “Không thể thiếu nhau” - nơi mỗi yếu tố trong hệ sinh thái đều gắn kết và bổ trợ cho nhau. Từ lá trà, nguồn nước, bàn tay người nông dân đến những giá trị văn hóa lâu đời, mọi mắt xích đều được tôn trọng và gìn giữ. Triết lý ấy giống với tinh thần của kinh tế tuần hoàn: không có bộ phận nào tồn tại độc lập, mỗi nguồn lực đều được tái sinh, mỗi giá trị đều có vai trò, và mọi chủ thể - con người, thiên nhiên, cộng đồng - đều cần nhau để cùng phát triển bền vững.

Khi bước vào kỷ nguyên AI và công nghệ thông minh, kết nối giữa vô vàn dữ liệu, thuật toán và biến động toàn cầu, trà trở thành "neo văn hóa", giúp con người tìm lại sự cân bằng, tỉnh thức. Tea Connect vì thế không chỉ xuất hiện trong sự kiện, mà còn tham gia vào câu chuyện phát triển của thời đại.

Nhịp cầu kết nối giao thương và bạn bè quốc tế

Năm nay, sự kiện CEO500 - Tea Connect quy tụ hơn 1.500 chuyên gia, CEO, học giả, nhà sáng tạo và chính khách đến từ 5 châu lục, tạo nên một không gian hội tụ của tri thức và văn hóa toàn cầu.

Đại biểu quốc tế thưởng trà

Trong những cuộc trò chuyện, ký kết hay thảo luận, chén trà Việt nhẹ nhàng xuất hiện như một biểu tượng kết nối con người với con người, không phân biệt quốc tịch, ngôn ngữ hay lĩnh vực. Kết nối giao thương, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Kết nối bạn bè quốc tế, lan tỏa tinh thần hiếu hòa, mộc mạc và nhân văn của người Việt. Chỉ với một chén trà, những cuộc gặp gỡ trở nên gần gũi hơn, chân thành hơn.

Sự kiện truyền cảm hứng cho giới trẻ trong kỷ nguyên xanh - số

Sự thành công của Tea Connect đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt trong hành trình đưa văn hóa Việt ra thế giới. Đồng thời, văn hóa Trà của Việt Nam được tôn vinh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước hòa bình, thân thiện và giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Bích Đào