Đây không chỉ là dịp mở bán quỹ căn cuối cùng đẹp nhất tòa B & C, mà còn là cơ hội để khách hàng trải nghiệm không gian sống chuẩn quốc tế và tham gia bốc thăm may mắn với quà tặng trị giá tới 400 triệu đồng.

Cơ hội “Rinh nhà sang - Trúng xế xịn”

Kể từ khi ra mắt, Tecco Elite City đã trở thành một trong những dự án căn hộ được săn đón tại vùng Đông Bắc. Dự án sở hữu mức giá “mềm”, nhiều tiềm năng tăng giá, đón bắt nhu cầu thuê và giá cho thuê cao. Bước qua tháng Ngâu, dự án vẫn giữ được “sức nóng” giao dịch nhờ lợi thế vị trí chiến lược, tiện ích đồng bộ và chính sách bán hàng linh hoạt, hấp dẫn. Theo chủ đầu tư dự án, tính đến thời điểm này, dự án đã ghi nhận gần 1000 căn hộ được giao dịch sau khoảng 1 năm mở bán.

Sự kiện Mở bán và tri ân khách hàng của Tecco Elite City với quà tặng lên tới 400 triệu đồng

Nhằm tri ân sự đồng hành của khách hàng, ngày 21/9 tới đây, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc - Đơn vị phát triển kinh doanh Tecco Elite City phối hợp cùng chủ đầu tư Tecco Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện mở bán và tri ân đặc biệt. Tại sự kiện, khách hàng mua căn hộ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 400 triệu đồng gồm ô tô VinFast VF3, xe máy điện VinFast EVO Neo, iPad Air M3, Apple Watch SE2 cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng và đồng hành của các khách hàng dành cho Tecco Elite City. Sự kiện lần này không chỉ là dịp để chúng tôi tri ân khách hàng mà còn là cơ hội để các nhà đầu tư trực tiếp đến và cảm nhận không gian sống khác biệt của dự án. Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn bứt phá về hạ tầng, công nghiệp và đô thị hóa, kéo theo nhu cầu nhà ở và giá trị bất động sản gia tăng mạnh mẽ, và Tecco Elite City đang nằm ở giữa tâm điểm của làn sóng ấy.”

Tổ hợp căn hộ cao cấp Tecco Elite City

Không chỉ hấp dẫn nhờ quà tặng, chính sách bán hàng đột phá của Tecco Elite City cũng là yếu tố giúp dự án duy trì sức hút. Chỉ cần bỏ vốn từ 900 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn 2 phòng ngủ, lãi suất 0% trong 18 tháng, chiết khấu thanh toán sớm 4%. Đây là cơ hội lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn tối ưu dòng tiền, kết hợp chiến lược mua để cho thuê vừa không phải trả lãi ngân hàng vừa sinh lợi nhuận đều đặn.

Cơ hội đầu tư tiềm năng với Tecco Elite City

Điều làm nên sức hấp dẫn của Tecco Elite City là sự hội tụ giữa vị trí đắc địa, quy mô ấn tượng và hệ thống tiện ích toàn diện. Đây là một trong những dự án hiện đại và đầy đủ tiện ích tại Thái Nguyên.

Nằm ngay mặt tiền đường Quang Trung - trục huyết mạch của TP. Thái Nguyên và kết nối trực tiếp cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Tecco Elite City sở hữu lợi thế di chuyển thuận tiện tới Thủ đô và các khu công nghiệp lân cận.

Tecco Elite City mang đến chuẩn sống cao cấp

Không chỉ ở vị trí trung tâm, Tecco Elite City còn ghi điểm nhờ hệ thống hơn 68 tiện ích với 3 tầng trung tâm thương mại rộng 16.000m2 có bể bơi, phòng gym, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em trong nhà, cafe, nhà hàng, siêu thị; quảng trường, công viên cây xanh… Đặc biệt, dự án có 3 tầng hầm để xe, đáp ứng tối đa nhu cầu đỗ xe ngày càng tăng. Sự đồng bộ này tạo nên môi trường sống đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn của nhóm khách hàng thu nhập cao, đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài đang lưu trú tại đây.

Căn hộ Tecco Elite City hút khách hàng mua đầu tư cho thuê

Ở góc độ đầu tư, với vị trí trung tâm Thái Nguyên và lợi thế kết nối các khu công nghiệp, dự án trở thành lựa chọn lưu trú hàng đầu của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước.

Tỉnh Thái Nguyên hiện tập trung hơn 7 khu công nghiệp lớn, trong đó có khoảng 30.000 chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các tập đoàn lớn.... Nhu cầu thuê căn hộ trung tâm luôn ở mức cao với giá thuê trung bình từ 8 - 12 triệu đồng/tháng cho căn 2 phòng ngủ, tăng 25 - 30% so với ba năm trước. Thực tế ghi nhận, nhiều khách hàng mua Tecco Elite cho thuê chỉ mất khoảng 1-2 tuần sau khi hoàn thiện nội thất đã chốt được khách thuê.

Với mục tiêu lên đô thị loại I của Thái Nguyên, dự báo giá trị bất động sản trung tâm sẽ tăng bình quân 8 - 10%/năm trong giai đoạn 2025 - 2030. Trong bối cảnh đó, Tecco Elite City đem tới cho gia chủ cơ hội đầu tư “lợi đơn lợi kép”: vừa khai thác dòng tiền từ cho thuê, vừa hưởng trọn giá trị gia tăng theo thời gian.

Thông tin chi tiết liên hệ đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc

Hotline: 0917 61 2020

Bích Đào