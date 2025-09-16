Theo điểm a khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai 2024, người sử dụng đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại Điều 179 Luật này.

Cụ thể, đó là quỹ đất nông nghiệp công ích đã được hình thành qua các thời kỳ và tiếp tục được sử dụng để phục vụ nhu cầu công ích của địa phương.

Quỹ đất nông nghiệp nhằm mục đích công ích của xã, phường, thị trấn được sử dụng để xây dựng các công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang và các công trình công cộng khác do UBND cấp xã đầu tư, quản lý.

Ngoài ra, đất này còn được dùng để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết hoặc làm quỹ bồi thường cho người có đất bị thu hồi khi xây dựng các công trình nói trên.

Đối với diện tích đất không cấp sổ đỏ như trên, UBND cấp xã được phép cho cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 10 năm.

Ngoài ra, quỹ đất nông nghiệp công ích do UBND cấp xã quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cũng không được cấp sổ đỏ.