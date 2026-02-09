Hợp tác hướng tới gia tăng trải nghiệm và mức độ gắn kết của khách hàng trong suốt vòng đời hợp đồng bảo hiểm, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn phát triển hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm - y tế số tại Việt Nam.

Bối cảnh thị trường: Dịch chuyển từ “quyền lợi tài chính” sang “giá trị vòng đời khách hàng”

Theo đại diện Techcom Life, thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sâu, khi nhiều doanh nghiệp tập trung tối ưu sản phẩm và lợi ích tài chính. Tuy nhiên, kỳ vọng của khách hàng hiện nay không còn dừng ở quyền lợi bảo hiểm truyền thống; khách hàng gia tăng nhu cầu về trải nghiệm giá trị gia tăng và đặc quyền xuyên suốt thời gian tham gia bảo hiểm.

Thực tế, sau khi ký hợp đồng, mức độ tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp thường thấp cho đến khi phát sinh sự kiện bảo hiểm, tạo áp lực lên các chỉ số gắn kết và trung thành, kéo theo rủi ro gia tăng tỷ lệ hủy hợp đồng và hạn chế cơ hội phát triển nhu cầu tài chính - bảo hiểm trong dài hạn.

Mục tiêu hợp tác: Tạo khác biệt, tăng điểm chạm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Theo Techcom Life, dữ liệu nghiên cứu cho thấy nhu cầu dịch vụ sức khỏe chất lượng cao ngày càng rõ nét: 71% khách hàng đánh giá cao hỗ trợ đặt lịch với bác sĩ hàng đầu tại các bệnh viện trong nước; 58% mong muốn tư vấn trực tuyến; và nhu cầu “ý kiến thứ hai” giúp củng cố quyết định điều trị.

Trên cơ sở đó, hợp tác giữa Techcom Life và IVI Group hướng đến ba lớp giá trị:

Khác biệt hóa trên thị trường bằng việc bổ sung dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn y tế, sàng lọc và các tiện ích thiết yếu, thay vì chỉ tập trung lợi ích tài chính;

Tăng mức độ tương tác thông qua các điểm chạm thường xuyên, giúp khách hàng cảm nhận giá trị liên tục của hợp đồng;

Mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn nhờ gia tăng hài lòng và trung thành của khách hàng, tạo tiền đề cho khai thác thêm nhu cầu bảo hiểm - tài chính theo thời gian.

Hai gói đặc quyền sức khỏe

IVIE - Bác sĩ ơi và Techcom Life đồng cung cấp 2 dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng Techcombank khi đăng ký sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Family Doctors - Đặc quyền bác sĩ gia đình

Tư vấn trực tuyến với bác sĩ

Hỗ trợ đặt lịch khám sức khỏe trong nước

Private Doctors - Đặc quyền sức khỏe cao cấp

Tư vấn trực tuyến với bác sĩ 24/7

Miễn phí xét nghiệm sinh hóa máu cơ bản

Kết nối với các bác sĩ hàng đầu giàu kinh nghiệm và uy tín trong và ngoài nước

Tầm nhìn hệ sinh thái: Sức mạnh tổng hợp giữa Ngân hàng - Bảo hiểm - Y tế số

Theo Techcombank, hợp tác là một phần trong tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa ngân hàng, công ty bảo hiểm và IVI Group, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao giá trị khách hàng, thúc đẩy đổi mới và hỗ trợ phát triển dài hạn.

Trong hệ sinh thái này, Techcombank đóng vai trò “xương sống tài chính” cho giao dịch, thanh toán và truy cập sản phẩm an toàn; Techcom Life cung cấp lớp bảo vệ, quản trị rủi ro và an tâm tài chính dài hạn; IVI Group đóng góp đổi mới và dịch vụ chuyên biệt, mở rộng điểm chạm trải nghiệm khách hàng.