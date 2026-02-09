Hợp tác hướng tới gia tăng trải nghiệm và mức độ gắn kết của khách hàng trong suốt vòng đời hợp đồng bảo hiểm, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn phát triển hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm - y tế số tại Việt Nam.
Bối cảnh thị trường: Dịch chuyển từ “quyền lợi tài chính” sang “giá trị vòng đời khách hàng”
Theo đại diện Techcom Life, thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sâu, khi nhiều doanh nghiệp tập trung tối ưu sản phẩm và lợi ích tài chính. Tuy nhiên, kỳ vọng của khách hàng hiện nay không còn dừng ở quyền lợi bảo hiểm truyền thống; khách hàng gia tăng nhu cầu về trải nghiệm giá trị gia tăng và đặc quyền xuyên suốt thời gian tham gia bảo hiểm.
Thực tế, sau khi ký hợp đồng, mức độ tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp thường thấp cho đến khi phát sinh sự kiện bảo hiểm, tạo áp lực lên các chỉ số gắn kết và trung thành, kéo theo rủi ro gia tăng tỷ lệ hủy hợp đồng và hạn chế cơ hội phát triển nhu cầu tài chính - bảo hiểm trong dài hạn.
Mục tiêu hợp tác: Tạo khác biệt, tăng điểm chạm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững
Theo Techcom Life, dữ liệu nghiên cứu cho thấy nhu cầu dịch vụ sức khỏe chất lượng cao ngày càng rõ nét: 71% khách hàng đánh giá cao hỗ trợ đặt lịch với bác sĩ hàng đầu tại các bệnh viện trong nước; 58% mong muốn tư vấn trực tuyến; và nhu cầu “ý kiến thứ hai” giúp củng cố quyết định điều trị.
Trên cơ sở đó, hợp tác giữa Techcom Life và IVI Group hướng đến ba lớp giá trị:
Khác biệt hóa trên thị trường bằng việc bổ sung dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn y tế, sàng lọc và các tiện ích thiết yếu, thay vì chỉ tập trung lợi ích tài chính;
Tăng mức độ tương tác thông qua các điểm chạm thường xuyên, giúp khách hàng cảm nhận giá trị liên tục của hợp đồng;
Mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn nhờ gia tăng hài lòng và trung thành của khách hàng, tạo tiền đề cho khai thác thêm nhu cầu bảo hiểm - tài chính theo thời gian.
Hai gói đặc quyền sức khỏe
IVIE - Bác sĩ ơi và Techcom Life đồng cung cấp 2 dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng Techcombank khi đăng ký sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.
Family Doctors - Đặc quyền bác sĩ gia đình
Tư vấn trực tuyến với bác sĩ
Hỗ trợ đặt lịch khám sức khỏe trong nước
Private Doctors - Đặc quyền sức khỏe cao cấp
Tư vấn trực tuyến với bác sĩ 24/7
Miễn phí xét nghiệm sinh hóa máu cơ bản
Kết nối với các bác sĩ hàng đầu giàu kinh nghiệm và uy tín trong và ngoài nước
Tầm nhìn hệ sinh thái: Sức mạnh tổng hợp giữa Ngân hàng - Bảo hiểm - Y tế số
Theo Techcombank, hợp tác là một phần trong tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa ngân hàng, công ty bảo hiểm và IVI Group, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao giá trị khách hàng, thúc đẩy đổi mới và hỗ trợ phát triển dài hạn.
Trong hệ sinh thái này, Techcombank đóng vai trò “xương sống tài chính” cho giao dịch, thanh toán và truy cập sản phẩm an toàn; Techcom Life cung cấp lớp bảo vệ, quản trị rủi ro và an tâm tài chính dài hạn; IVI Group đóng góp đổi mới và dịch vụ chuyên biệt, mở rộng điểm chạm trải nghiệm khách hàng.
IVI Group cung cấp đa dạng các dịch vụ bao gồm: phần mềm quản trị vận hành điện tử cho bệnh viện/nhà thuốc (ISOFH), sàn thương mại điện tử dịch vụ y tế (IVIE - Bác sĩ ơi), mô hình không gian làm việc chia sẻ cho bác sĩ và chuỗi cung ứng dịch vụ số. Công nghệ của IVI Group tạo ra sự kết nối liền mạch giữa các đơn vị thành viên: IVIE, ISOFH, MEDIPLUS, IVIRSE, mang lại trải nghiệm y tế toàn diện cho người dùng.
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) được thành lập bởi Techcombank, là doanh nghiệp cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe cho cá nhân và gia đình Việt Nam. Techcom Life hướng đến xây dựng một thế hệ giải pháp bảo hiểm nhân thọ hiện đại, minh bạch và gần gũi với khách hàng. Công ty hoạt động với tầm nhìn “Tái kiến tạo ngành bảo hiểm, Trao quyền tự chủ tương lai” và sứ mệnh “Định hình trải nghiệm bảo hiểm, tạo đà thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp không ngừng phát triển và sống trọn từng phút giây cuộc sống.”
Techcom Life tập trung phát triển các giải pháp bảo hiểm đáp ứng ba nhu cầu thiết yếu: bảo vệ sức khỏe, tài chính vững vàng và nâng cao chất lượng sống, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.