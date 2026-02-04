Trong bối cảnh tình trạng hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại trong lĩnh vực nông sản diễn biến phức tạp, yêu cầu minh bạch hóa nguồn gốc hàng hóa đang đặt ra ngày càng rõ nét. Trước thực tế đó, Techpal Group đã chủ động đưa sản phẩm gạo Techpal Rice tham gia thí điểm tích hợp giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hàng hóa VNIDCheck trên nền tảng VNeID do Bộ Công an triển khai.

Định danh, truy xuất nguồn gốc hàng hóa qua VNeID

Tăng cường minh bạch nguồn gốc nông sản

Ngày 16/10/2025, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an tổ chức lễ công bố triển khai thí điểm giải pháp định danh và truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên nền tảng VNeID. Theo cơ quan quản lý, VNIDCheck được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp chứng minh tính hợp pháp của sản phẩm, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin chính xác, minh bạch thông qua nền tảng định danh quốc gia.

Đại diện Techpal Group cho biết, việc tích hợp giải pháp VNIDCheck đối với sản phẩm gạo Techpal Rice được thực hiện thông qua quá trình doanh nghiệp chủ động làm việc trực tiếp với đơn vị vận hành giải pháp trên nền tảng VNeID. Các thông tin liên quan đến truy xuất nguồn gốc được cung cấp và đối soát theo quy trình, bao gồm hồ sơ pháp lý sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, vùng trồng, cơ sở sản xuất - chế biến, chất liệu bao bì, quy cách đóng gói và các dữ liệu trong chuỗi cung ứng.

Sau khi hoàn tất quy trình xác minh, sản phẩm gạo Techpal Rice sẽ được tích hợp tem định danh VNIDCheck. Người tiêu dùng có thể kiểm tra thông tin cơ bản của sản phẩm thông qua thao tác quét mã trên nền tảng VNeID, qua đó tăng mức độ tin cậy khi lựa chọn sản phẩm trên thị trường.

Gắn minh bạch với chiến lược phát triển bền vững

Theo đại diện Techpal Group, việc tích hợp truy xuất nguồn gốc không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mà còn thể hiện định hướng minh bạch hóa thông tin sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng uy tín thương hiệu trong dài hạn.

Định hướng này cũng được thể hiện qua các hoạt động quốc tế. Trong năm 2025, Techpal Rice đã tham gia cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới 2025”, diễn ra tại Campuchia từ ngày 6 đến ngày 9/11/2025. Đây là cuộc thi uy tín trong lĩnh vực lúa gạo, quy tụ nhiều quốc gia sản xuất gạo hàng đầu thế giới.

Ông Vũ Ngọc Đỉnh - Tổng Giám đốc Techpal Group cùng các đại biểu tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới 2025”

Techpal Group đã gửi thư ứng tuyển và được Ban tổ chức chấp thuận sau quá trình xem xét hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục theo quy định với 4 thành viên tham dự và 1 mẫu gạo Techpal Rice được gửi sang Campuchia. Tại hội nghị và khu vực chấm thi, sản phẩm được giới thiệu trực tiếp tới Ban Giám khảo và các đại biểu tham dự, nhận được nhiều đánh giá tích cực về chất lượng, mùi thơm đặc trưng, độ dẻo vừa phải và vị ngọt hậu tự nhiên, cùng thiết kế bao bì chỉn chu, chuyên nghiệp. Là một trong những sản phẩm đại diện của Đoàn Việt Nam, Techpal Rice đã góp phần vào thành tích chung tại cuộc thi.

Ông Vũ Ngọc Đỉnh - Tổng Giám đốc Techpal Group tặng sản phẩm Techpal Rice cho các đại biểu tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới 2025”

Sau các hoạt động tiêu biểu, việc Techpal Rice tham gia thí điểm tích hợp VNIDCheck được đánh giá là phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, gắn sản xuất với chuyển đổi số và tiêu chuẩn minh bạch. Trong chiến lược dài hạn, Techpal Group xác định truy xuất nguồn gốc là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam và tăng khả năng tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

(Nguồn: Techpal Group)