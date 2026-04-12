Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu, chỉ một sai lầm nhỏ trong việc nhận diện hai loại vũ khí này có thể thay đổi cục diện tác chiến. Tên lửa đạn đạo bay vút lên không gian với tốc độ kinh hoàng trước khi lao xuống như một viên đạn khổng lồ, trong khi tên lửa hành trình lướt thấp sát mặt đất, liên tục điều chỉnh hướng như một chiếc máy bay không người lái thông minh. Sự khác biệt không chỉ nằm ở hình dạng mà chính là công nghệ cốt lõi quyết định khả năng né tránh radar, tốc độ và độ chính xác, hai ‘quái vật’ công nghệ đang định hình lại chiến lược quân sự hiện đại.

Theo armscontrolcenter.org, tên lửa đạn đạo hoạt động dựa trên nguyên lý vật lý cơ bản của một vật thể được ném lên cao rồi rơi xuống dưới tác dụng của lực hấp dẫn.

Công nghệ cốt lõi nằm ở giai đoạn tăng tốc ban đầu (boost phase): động cơ tên lửa đa tầng đốt cháy nhiên liệu chỉ trong vài phút, đẩy toàn bộ tên lửa lên độ cao khổng lồ, thậm chí ra ngoài khí quyển.

Sau khi nhiên liệu cạn, tên lửa chuyển sang giai đoạn giữa (midcourse), bay không động lực theo quỹ đạo cung parabol, đạt tốc độ lên tới 24.000 km/h ở tầm xa liên lục địa.

Cuối cùng là giai đoạn cuối (terminal phase), khi đầu đạn tách ra lao xuống với vận tốc vượt 3.200 km/h. Toàn bộ quá trình này gần như không thể thay đổi hướng sau khi phóng, khiến quỹ đạo trở nên dự đoán được nhưng cực kỳ khó chặn nhờ tốc độ siêu cao và độ cao khổng lồ.

Theo science.howstuffworks.com, ngược lại, tên lửa hành trình được thiết kế theo công nghệ bay bền vững giống như máy bay.

Động cơ tuốc bin phản lực (turbofan) hoặc turbojet hoạt động suốt toàn bộ hành trình, cung cấp lực đẩy liên tục thay vì chỉ ở giai đoạn đầu.

Nhờ đó, tên lửa luôn ở trong khí quyển, bay theo đường thẳng hoặc đường cong thấp, đôi khi chỉ cách mặt đất vài mét, với tốc độ ổn định ở mức siêu âm hoặc cận âm.

Hệ thống dẫn đường tiên tiến kết hợp GPS, radar theo địa hình và thậm chí camera mũi tên lửa cho phép operator điều khiển từ xa, thay đổi hướng bất kỳ lúc nào để né radar hoặc chọn mục tiêu chính xác.

Công nghệ này khiến tên lửa hành trình trở thành “máy bay tàng hình thông minh”, có thể bay vòng vèo, hạ thấp độ cao để tránh phát hiện, nhưng đổi lại là tốc độ chậm hơn và tiêu hao nhiên liệu lớn hơn.

Tên lửa Fateh-110 (trong ảnh) là loại tên lửa đạn đạo đất đối đất do Iran sản xuất. Ảnh: science.howstuffworks.com

Theo sandboxx.us, sự khác biệt công nghệ sâu sắc nhất nằm ở ba yếu tố then chốt: hệ thống đẩy, quỹ đạo bay và khả năng cơ động.

Trong khi tên lửa đạn đạo chỉ dùng động cơ rocket để “ném” mình lên cao rồi để lực hấp dẫn làm phần còn lại, tên lửa hành trình duy trì lực đẩy liên tục bằng động cơ phản lực, cho phép bay thấp và điều chỉnh hướng suốt hành trình.

Quỹ đạo cung cao của tên lửa đạn đạo khiến nó dễ bị theo dõi từ xa trong giai đoạn giữa, nhưng gần như không thể chặn ở giai đoạn cuối do tốc độ siêu thanh.

Ngược lại, tên lửa hành trình bay thấp sát mặt đất nên cực kỳ khó bị radar phát hiện, đồng thời có khả năng cơ động linh hoạt để né hệ thống phòng thủ, một lợi thế mà tên lửa đạn đạo hầu như không có.

Theo pmfias.com, về dẫn đường và độ chính xác, tên lửa đạn đạo chủ yếu dựa vào hệ thống quán tính ban đầu, chấp nhận sai số lớn hơn và phù hợp với mục tiêu diện rộng hoặc mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa hành trình lại nổi bật với hệ thống dẫn đường đa lớp: GPS, bản đồ địa hình và camera thời gian thực, giúp nó có thể “đánh chính xác vào gara ô tô từ cách xa hàng nghìn km”.

Chính sự kết hợp giữa động cơ liên tục và dẫn đường thông minh đã biến tên lửa hành trình thành vũ khí lý tưởng cho các cuộc tấn công chính xác, trong khi tên lửa đạn đạo vẫn là “vua” của các đòn đánh chiến lược tầm xa.

Theo sandboxx.us, hai loại tên lửa đại diện cho hai triết lý công nghệ hoàn toàn đối lập: một bên tận dụng tốc độ và độ cao để “đánh nhanh - đánh mạnh”, bên kia dùng sự bền bỉ và thông minh để “né tránh - chính xác”.

Hiểu rõ sự khác biệt này không chỉ giúp nắm bắt bức tranh quân sự hiện đại mà còn giải thích tại sao các cường quốc đang đầu tư song song cả hai dòng vũ khí, một cho sức mạnh hủy diệt, một cho sự tinh vi không thể chặn đứng.