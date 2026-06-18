Trong bối cảnh quân đội Pháp đang đối mặt với khoảng trống khả năng pháo binh tầm xa khi hệ thống Lance-Roquettes Unitaire (LRU) cũ sắp hết hạn phục vụ vào năm 2027, Lockheed Martin đã chính thức đưa ra đề nghị cung cấp hệ thống HIMARS (M142) với cam kết giao hàng chỉ trong 18 tháng sau khi ký hợp đồng. Với khoản đầu tư khoảng 600 triệu euro từ phía Pháp, đề xuất này không chỉ hứa hẹn lấp đầy nhanh chóng khoảng trống mà còn mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và sản xuất một phần tại Pháp từ năm 2028, giúp Paris duy trì khả năng tác chiến sâu trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng.

Một hệ thống HIMARS (M142) phóng tên lửa GMLRS tại Bãi thử tên lửa White Sands tháng 1/2025. Ảnh: wikipedia

Theo breakingdefense.com, đề nghị của Lockheed Martin xuất hiện đúng lúc khi Pháp cân nhắc các lựa chọn thay thế cho LRU - phiên bản nâng cấp của hệ thống M270A1 tracked launcher.

HIMARS nổi bật nhờ tính cơ động cao, khả năng tương thích hoàn hảo với kho đạn GMLRS hiện có của Pháp và thời gian triển khai nhanh chóng, trở thành lựa chọn hấp dẫn so với các dự án nội địa vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Theo defence-industry.eu, HIMARS (viết tắt của High Mobility Artillery Rocket System) là hệ thống pháo rocket đa năng do Lockheed Martin phát triển, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện đại đòi hỏi tốc độ, chính xác và linh hoạt.

Khác biệt lớn nhất so với người anh em M270 là nền tảng bánh xe (lốp) thay vì xích, giúp HIMARS nhẹ hơn đáng kể, chỉ khoảng 16,25 tấn khi chiến đấu đầy tải, so với hơn 24 tấn của M270.

Nhờ đó, hệ thống có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên đến 85-94 km/h trên đường, phạm vi hoạt động khoảng 480km, và dễ dàng vận chuyển bằng máy bay C-130 Hercules, một lợi thế chiến lược quan trọng cho các chiến dịch nhanh chóng.

Về mặt vũ khí, HIMARS mang ống phóng (pod) chứa sáu rocket 227mm hoặc một tên lửa ATACMS (Army Tactical Missile System).

Hệ thống có thể bắn toàn bộ họ đạn MLRS, từ rocket không dẫn đường cũ đến các loại đạn dẫn đường GPS/INS hiện đại.

Điểm mạnh lớn nhất nằm ở độ chính xác cao: rocket GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) đạt tầm bắn hiệu quả 15-92km với sai số chỉ vài mét, trong khi các phiên bản mở rộng ER GMLRS hoặc PrSM có thể đạt tới 150km hoặc hơn.

Tên lửa ATACMS thậm chí đẩy tầm bắn lên 300km, cho phép tấn công sâu vào hậu phương đối phương mà không cần đưa bệ phóng (launcher) vào vùng nguy hiểm.

Công nghệ dẫn đường tiên tiến kết hợp GPS và hệ thống quán tính INS giúp HIMARS đạt độ chính xác gần như “bắn phát ăn chắc”, giảm thiểu tổn thất dân sự và tối ưu hóa hiệu quả đạn dược.

Các binh sĩ thuộc Trung đoàn Pháo binh dã chiến số 14, Lữ đoàn Pháo binh dã chiến số 75 khai hỏa rocket từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS M142 tại trại Tapa, Estonia. (Ảnh: Lục quân Mỹ/breakingdefense.com).

Bệ phóng (launcher) có thể xoay 360 độ, ngắm bắn nhanh và rời vị trí chỉ trong vài phút sau khi khai hỏa - chiến thuật bắn rồi chạy “shoot and scoot” kinh điển giúp hệ thống sống sót cao trước hỏa lực phản công.

Cabin bảo vệ kíp lái trước mảnh đạn và có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, ngày lẫn đêm.

Theo lockheedmartin.com, so với LRU hiện tại của Pháp (dựa trên M270A1), HIMARS mang lại lợi thế vượt trội về tính cơ động chiến lược.

Trong khi M270 mạnh hơn về số lượng rocket mỗi lần bắn (12 quả), HIMARS ưu tiên tốc độ triển khai và khả năng sống sót trên chiến trường hiện đại.

Việc tương thích hoàn toàn với đạn GMLRS mà Pháp đang sở hữu giúp giảm chi phí logistics và huấn luyện, đồng thời cho phép Pháp nhanh chóng khôi phục năng lực tấn công chính xác tầm xa mà không phải chờ đợi các dự án nội địa hoàn thiện.

Lockheed Martin mời Pháp mua HIMARS ‘bắn phát ăn chắc’, giao hàng siêu tốc. Ảnh: lockheedmartin.com

Theo dsm.forecastinternational.com, đề xuất của Lockheed Martin không chỉ dừng ở việc bán launcher mà còn kèm theo kế hoạch chuyển giao một phần sản xuất sang Pháp từ năm 2028, thể hiện cam kết hợp tác lâu dài.

Điều này giúp Pháp giảm phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nước ngoài và hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Với ngân sách 600 triệu euro đã phân bổ, việc lựa chọn HIMARS có thể mang lại giải pháp cầu nối hiệu quả trong khi các hệ thống châu Âu như Thundart vẫn đang thử nghiệm.

Theo breakingdefense.com, HIMARS đại diện cho đỉnh cao của công nghệ pháo binh rocket cơ động hiện đại: kết hợp giữa sức mạnh hỏa lực chính xác, tính linh hoạt cao và khả năng triển khai nhanh.

Nếu Pháp chấp nhận đề nghị này, quân đội nước này sẽ sớm sở hữu một trong những hệ thống tầm xa đáng gờm nhất thế giới, góp phần củng cố khả năng răn đe và phòng thủ sâu trong bối cảnh an ninh châu Âu đầy thách thức.

(Theo lockheedmartin.com, breakingdefense.com, dsm.forecastinternational.com, defence-industry.eu)