Trong cuộc đua giành quyền kiểm soát không gian mạng từ quỹ đạo thấp, nước Nga không chấp nhận đứng ngoài cuộc nhìn SpaceX chiếm trọn miếng bánh béo bở. Dự án mạng Internet vệ tinh quỹ đạo thấp mang tên Rassvet (Bình minh) do tập đoàn công nghệ Bureau 1440 phát triển chính là lời lời tuyên chiến đanh thép, một bước đi chiến lược nhằm tự chủ công nghệ tuyệt đối và tạo ra một đối trọng sòng phẳng với Starlink của Mỹ. Cuộc chạy đua công nghệ này đang diễn ra như thế nào và người Nga sở hữu những vũ khí bí mật gì bên trong những mảnh ghép "Bình minh" trên không gian? Bài viết sẽ mổ xẻ toàn diện kiến trúc công nghệ và những thông số kỹ thuật đầy tham vọng của hệ thống Rassvet.

Vệ tinh Rassvet của Nga trên quỹ đạo. Ảnh: Bureau 1440

Để hiện thực hóa mục tiêu phủ sóng toàn cầu, Bureau 1440 đã chọn hướng đi tương đồng với SpaceX khi triển khai chòm sao vệ tinh ở quỹ đạo Trái Đất thấp, nơi cách mặt đất chỉ từ vài trăm đến hơn một nghìn km.

Lợi thế cốt lõi của quỹ đạo này nằm ở việc giảm thiểu tối đa độ trễ truyền tín hiệu, một điểm yếu chí mạng của các vệ tinh viễn thông truyền thống ở quỹ đạo địa tĩnh.

Trái tim công nghệ của Rassvet nằm ở khả năng xử lý và truyền tải dữ liệu băng thông rộng ở tốc độ cao. Qua các đợt thử nghiệm thực tế từ thế hệ Rassvet-1 cho đến phiên bản nâng cấp Rassvet-2 vừa được phóng thành công, hệ thống đã chứng minh năng lực truyền tải ấn tượng.

Trong các bài kiểm tra thực địa, tốc độ tải xuống thiếp lập được đạt mức 48 Mbps với độ trễ cực thấp chỉ vỏn vẹn vài chục mili giây, tương đương với trải nghiệm mạng cáp quang thông thường.

Đặc biệt, người Nga đã tích hợp thành công kiến trúc mạng di động 5G trực tiếp vào các thiết bị viễn thông trên vệ tinh, cho phép truyền dữ liệu trực tiếp tới các thiết bị mặt đất sử dụng giao thức vô tuyến tiêu chuẩn mà không cần qua quá nhiều bộ chuyển đổi phức tạp.

Một bước nhảy vọt kỹ thuật khác giúp Rassvet có thể đứng ngang hàng với Starlink chính là công nghệ liên kết liên vệ tinh bằng tia laser.

Chòm sao vệ tinh Rassvet - 'Starlink phiên bản Nga'. Ảnh: Topwar

Thay vì bắt buộc mọi tín hiệu phải truyền từ vệ tinh xuống một trạm mặt đất rồi mới chuyển tiếp sang vệ tinh khác, các vệ tinh Rassvet thế hệ mới có khả năng tự "giao tiếp" và chia sẻ dữ liệu với nhau ngay trên vũ trụ thông qua các chùm tia laser nén.

Công nghệ này tạo ra một mạng lưới Internet không gian khép kín, tối ưu hóa đường đi của dòng dữ liệu, từ đó tăng độ bảo mật và giảm thiểu phụ thuộc vào hạ tầng trạm mặt đất vốn dễ bị tổn thương bởi các yếu tố địa lý hoặc xung đột.

Mặc dù đạt được những cột mốc công nghệ đáng nể, hành trình thắp sáng "Bình minh" của nước Nga không chỉ toàn màu hồng.

Các báo cáo chuyên ngành đã ghi nhận một số sự cố kỹ thuật và mất tín hiệu cục bộ đối với một vài thực thể trong cụm vệ tinh đầu tiên khi vận hành trong môi trường không gian khắc nghiệt.

Việc duy trì tính ổn định của quỹ đạo, xử lý rác vũ trụ và bảo vệ các linh kiện điện tử trước bức xạ mặt trời vẫn là những bài toán hóc búa đòi hỏi Bureau 1440 phải liên tục tinh chỉnh cấu trúc phần cứng.

Bất chấp những thách thức đó, lộ trình của dự án vẫn đang được đẩy mạnh với mục tiêu thiết lập một mạng lưới nội địa hoàn chỉnh vào giai đoạn cuối thập kỷ này trước khi tiến ra thị trường thương mại quốc tế, mở ra một chương mới trong việc phân cực quyền lực Internet toàn cầu.

(Theo topwar.ru, rbc.ru, 1440.space, united24media.com, militarnyi.com)