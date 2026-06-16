Lầu Năm Góc quyết định hủy kế hoạch bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức do lo ngại Moscow coi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Quyết định này không chỉ phản ánh sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ tại châu Âu mà còn làm nổi bật sức mạnh công nghệ vượt trội của tên lửa Tomahawk, một trong những tên lửa tấn công mặt đất chính xác nhất thế giới.

Phóng tên lửa hành trình Tomahawk. (Ảnh: Hải quân Mỹ/militarnyi.com)

Theo politico, Tomahawk là tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa do Raytheon phát triển, đã trở thành biểu tượng của sức mạnh tấn công chính xác từ xa của Mỹ trong hàng chục năm qua.

Phiên bản hiện đại Block V đang được đề xuất chuyển giao cho Đức nhằm tăng cường khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương cho lực lượng châu Âu.

Việc Mỹ chặn bán tên lửa Tomahawk cho thấy Washington cân nhắc rất kỹ rủi ro leo thang với Nga trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa Tomahawk Block V có chiều dài khoảng 6,25 mét (bao gồm booster), đường kính thân 0,52 mét, sải cánh 2,67 mét và trọng lượng phóng khoảng 1.500-1.600 kg.

Mỹ từ chối bán tên lửa Tomahawk cho Đức. (Ảnh: navy.mil/newsukraine.rbc.ua)

Tên lửa sử dụng động cơ tuốc bin phản lực Williams International F415 (hoặc F107 ở các khối cũ), cho phép bay với tốc độ cận âm khoảng Mach 0,74 (khoảng 880-920 km/h).

Phạm vi hoạt động của Block IV/V đạt khoảng 1.600-1.700 km (900 hải lý), đủ để tấn công sâu từ lãnh thổ Đức vào nhiều mục tiêu chiến lược ở Đông Âu nếu cần.

Theo navair.navy.mil, một trong những ưu điểm lớn nhất của tên lửa Tomahawk nằm ở hệ thống dẫn đường đa lớp cực kỳ tinh vi. Tên lửa kết hợp dẫn đường quán tính (INS), GPS chống nhiễu, TERCOM (khớp hình dạng địa hình) và DSMAC (so khớp ảnh cảnh quan).

Nhờ đó, tên lửa Tomahawk có thể bay ở độ cao rất thấp (30-50 mét) theo địa hình, né tránh radar phòng không và đạt độ chính xác cao chỉ trong vài mét.

Mỹ hủy bán tên lửa Tomahawk cho Đức, tiết lộ bất ngờ về sức mạnh răn đe đáng sợ. Ảnh: unn.ua

Phiên bản Block IV/V còn có datalink hai chiều, cho phép cập nhật mục tiêu thời gian thực, thay đổi hướng bay giữa chừng hoặc bay loitering (lượn chờ) hàng giờ để đánh giá thiệt hại trước khi tấn công.

Theo missilethreat.csis.org, về đầu đạn, các phiên bản tấn công thông thường mang đầu đạn unitary khoảng 200-450 kg PBXN-107 hoặc đầu đạn đa hiệu ứng.

Block Va (Maritime Strike Tomahawk) được nâng cấp với seeker radar chủ động hoặc hồng ngoại, cho phép tấn công mục tiêu di động trên biển như tàu chiến.

Block Vb sử dụng đầu đạn đa hiệu ứng để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu mặt đất đa dạng hơn. Những nâng cấp này giúp tên lửa Tomahawk không chỉ là vũ khí tấn công cố định mà còn linh hoạt trong môi trường chiến trường hiện đại.

Theo rtx.com, công nghệ giảm tín hiệu radar và hồng ngoại, kết hợp khả năng bay sát mặt đất, khiến tên lửa Tomahawk cực kỳ khó bị phát hiện và đánh chặn.

Phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ hệ thống mặt đất Typhon.

(Ảnh: US Army/militarnyi.com)

Đây chính là lý do nhiều chuyên gia cho rằng việc triển khai tên lửa Tomahawk tại Đức sẽ thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh ở châu Âu, cho phép NATO thực hiện các cuộc tấn công chính xác sâu mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào máy bay có người lái.

Tuy nhiên, chính khả năng tấn công tầm xa và chính xác cao của tên lửa Tomahawk lại khiến Lầu Năm Góc lo ngại Moscow sẽ phản ứng mạnh mẽ, dẫn đến quyết định hủy thỏa thuận.

Theo politico.com, sự kiện này phản ánh rõ xu hướng Mỹ muốn châu Âu tự cường quốc phòng hơn, đồng thời giảm rủi ro trực tiếp đối đầu với Nga.

Dù vậy, tên lửa Tomahawk vẫn tiếp tục là nền tảng then chốt trong kho vũ khí Mỹ với chi phí mỗi quả khoảng 2-3,6 triệu USD tùy phiên bản và khả năng tích hợp trên tàu mặt nước, tàu ngầm cũng như bệ phóng mặt đất.

Với hệ thống dẫn đường vượt trội, tầm xa lớn và độ linh hoạt cao, tên lửa Tomahawk không chỉ là một tên lửa mà còn là công cụ chiến lược giúp duy trì lợi thế công nghệ của Mỹ trên chiến trường hiện đại.

(Theo politico.com, rtx.com, navair.navy.mil, dialog.ua, newsukraine.rbc.ua, militarnyi.com)