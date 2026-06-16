Theo Politico, Lầu Năm Góc đã quyết định chặn việc bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức vì lo ngại leo thang căng thẳng nghiêm trọng với Nga và Tổng thống Putin, dù Berlin đang tìm cách tăng cường khả năng tấn công tầm xa.
Lầu Năm Góc quyết định hủy kế hoạch bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức do lo ngại Moscow coi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng.
Quyết định này không chỉ phản ánh sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ tại châu Âu mà còn làm nổi bật sức mạnh công nghệ vượt trội của tên lửa Tomahawk, một trong những tên lửa tấn công mặt đất chính xác nhất thế giới.
Theo politico, Tomahawk là tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa do Raytheon phát triển, đã trở thành biểu tượng của sức mạnh tấn công chính xác từ xa của Mỹ trong hàng chục năm qua.
Phạm vi hoạt động của Block IV/V đạt khoảng 1.600-1.700 km (900 hải lý), đủ để tấn công sâu từ lãnh thổ Đức vào nhiều mục tiêu chiến lược ở Đông Âu nếu cần.
Theo navair.navy.mil, một trong những ưu điểm lớn nhất của tên lửa Tomahawk nằm ở hệ thống dẫn đường đa lớp cực kỳ tinh vi. Tên lửa kết hợp dẫn đường quán tính (INS), GPS chống nhiễu, TERCOM (khớp hình dạng địa hình) và DSMAC (so khớp ảnh cảnh quan).
Nhờ đó, tên lửa Tomahawk có thể bay ở độ cao rất thấp (30-50 mét) theo địa hình, né tránh radar phòng không và đạt độ chính xác cao chỉ trong vài mét.
Phiên bản Block IV/V còn có datalink hai chiều, cho phép cập nhật mục tiêu thời gian thực, thay đổi hướng bay giữa chừng hoặc bay loitering (lượn chờ) hàng giờ để đánh giá thiệt hại trước khi tấn công.
Theo missilethreat.csis.org, về đầu đạn, các phiên bản tấn công thông thường mang đầu đạn unitary khoảng 200-450 kg PBXN-107 hoặc đầu đạn đa hiệu ứng.
Block Va (Maritime Strike Tomahawk) được nâng cấp với seeker radar chủ động hoặc hồng ngoại, cho phép tấn công mục tiêu di động trên biển như tàu chiến.
Block Vb sử dụng đầu đạn đa hiệu ứng để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu mặt đất đa dạng hơn. Những nâng cấp này giúp tên lửa Tomahawk không chỉ là vũ khí tấn công cố định mà còn linh hoạt trong môi trường chiến trường hiện đại.
Theo rtx.com, công nghệ giảm tín hiệu radar và hồng ngoại, kết hợp khả năng bay sát mặt đất, khiến tên lửa Tomahawk cực kỳ khó bị phát hiện và đánh chặn.
Đây chính là lý do nhiều chuyên gia cho rằng việc triển khai tên lửa Tomahawk tại Đức sẽ thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh ở châu Âu, cho phép NATO thực hiện các cuộc tấn công chính xác sâu mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào máy bay có người lái.
Tuy nhiên, chính khả năng tấn công tầm xa và chính xác cao của tên lửa Tomahawk lại khiến Lầu Năm Góc lo ngại Moscow sẽ phản ứng mạnh mẽ, dẫn đến quyết định hủy thỏa thuận.
Theo politico.com, sự kiện này phản ánh rõ xu hướng Mỹ muốn châu Âu tự cường quốc phòng hơn, đồng thời giảm rủi ro trực tiếp đối đầu với Nga.
Dù vậy, tên lửa Tomahawk vẫn tiếp tục là nền tảng then chốt trong kho vũ khí Mỹ với chi phí mỗi quả khoảng 2-3,6 triệu USD tùy phiên bản và khả năng tích hợp trên tàu mặt nước, tàu ngầm cũng như bệ phóng mặt đất.
Với hệ thống dẫn đường vượt trội, tầm xa lớn và độ linh hoạt cao, tên lửa Tomahawk không chỉ là một tên lửa mà còn là công cụ chiến lược giúp duy trì lợi thế công nghệ của Mỹ trên chiến trường hiện đại.
Ông Putin gây sốc khi tiết lộ Nga chưa từng sử dụng tên lửa Oreshnik ở chế độ chiến đấu thực sự tại Ukraine. Ông gọi đây là ‘bí mật quân sự quan trọng’, đồng thời hé lộ dùng drone kiểm tra từng mảnh vỡ để tối ưu vũ khí siêu thanh mạnh nhất hiện nay.