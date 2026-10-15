Sự kiện khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng tại thủ đô Bình Nhưỡng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới quan sát quân sự quốc tế khi chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt vũ khí/khí tài chiến lược tiên tiến nhất.

Hwasong-16B là dòng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) mang đầu đạn lướt siêu vượt âm (HGV) do Triều Tiên nghiên cứu phát triển và sản xuất. Ảnh: armyrecognition.com

Bên cạnh các dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM - Intercontinental Ballistic Missile) khổng lồ, điểm nhấn công nghệ gây chú ý bậc nhất chính là tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm trung-xa nhiên liệu rắn Hwasong-16Ma (mã hiệu khác là Hwasong-16B hay Hwasongpo-16Na) mang đầu đạn lướt siêu vượt âm (HGV - Hypersonic Glide Vehicle) dạng chêm.

Việc công khai trưng bày dòng vũ khí này không chỉ là lời khẳng định về bước tiến vượt bậc trong công nghệ tên lửa, mà còn cho thấy Bình Nhưỡng đã sẵn sàng đưa các phương tiện đột phá lá chắn tên lửa vào lực lượng răn đe thực chiến.

Triều Tiên chính thức ra mắt tên lửa Hwasong-16Ma nhằm lấp đầy khoảng trống chiến thuật giữa các tên lửa tầm ngắn và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tầm xa.

Về mặt tổng thể, tên lửa Hwasong-16Ma có chiều dài khoảng 21 mét, đường kính thân 2,1 mét và được đặt trên xe phóng tự hành (TEL - Transporter-Erector-Launcher) hạng nặng 7 trục (14 bánh) có nắp bảo vệ dạng vỏ sò ở phần đầu.

Tên lửa Hwasong-16Ma sử dụng cơ chế/công nghệ phóng lạnh (cold-launch) bằng máy tạo khí nén để đẩy toàn bộ khối thân đạn ra khỏi ống phóng trước khi động cơ tầng một khai hỏa, giúp bảo vệ xe phóng và tăng tính cơ động dã chiến tại nhiều địa hình phức tạp.

Hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố hôm thứ Ba (13/10) cho thấy Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ ba từ phải sang) cùng vợ và con gái đi thăm Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng mới xây dựng. Ảnh: KCNA/koreatimes.co.kr

Điểm đột phá lớn nhất của tên lửa Hwasong-16Ma nằm ở sự kết hợp giữa động cơ đẩy nhiên liệu rắn hai tầng và phương tiện lướt siêu thanh (HGV) hình lăng trụ chêm.

Khác với các dòng tên lửa dùng nhiên liệu lỏng mất nhiều giờ nạp đạn, động cơ nhiên liệu rắn cho phép tên lửa Hwasong-16Ma luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, rút ngắn thời gian triển khai xuống chỉ còn vài phút và khiến các vệ tinh trinh sát đối phương không thể phát hiện sớm.

Động cơ tầng một và tầng hai cung cấp lực đẩy khổng lồ để đưa phương tiện/đầu đạn lướt (HGV) vượt ra khỏi tầng khí quyển trước khi tách rời ở độ cao khoảng 100 km.

Về mặt nguyên lý tác chiến, đầu đạn lướt (HGV) dài 4,8 mét của tên lửa Hwasong-16Ma không bay theo quỹ đạo parabol cố định như tên lửa đạn đạo truyền thống.

Sau khi tách khỏi tầng đẩy, phương tiện/đầu đạn lướt (HGV) lao xuống tầng khí quyển đậm đặc với tốc độ cực đại đạt từ Mach 12 đến Mach 15.

Các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) ở phía sau và tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) siêu vượt âm Hwasong-11E ở phía trước. Ảnh: Báo Rodong Sinmun (13/10/2026)

Tại đây, nhờ các vây khí động học nằm ngang và thẳng đứng kết hợp vật liệu gốm chịu nhiệt thế hệ mới, đầu đạn thực hiện cú nảy gợn sóng (pull-up maneuver) để thay đổi độ cao đột ngột từ 100 km xuống khoảng 40 đến 70 km, đồng thời thực hiện các cú lượn né tránh theo chiều ngang.

Với tầm bắn ước tính từ 3.000 đến 5.500 km, tên lửa Hwasong-16Ma có khả năng vươn tới các căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ tại đảo Guam, cũng như toàn bộ khu vực Đông Bắc Á.

Quỹ đạo bay tầm thấp bất thường kết hợp tốc độ siêu thanh khiến các hệ thống radar cảnh báo sớm và tên lửa đánh chặn hiện đại như THAAD, Aegis hay Patriot gần như bị vô hiệu hóa do không thể tính toán trước điểm chặn.

Sự hiện diện của tên lửa Hwasong-16Ma tại Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng khẳng định Triều Tiên đã hoàn thiện công nghệ kết hợp giữa động cơ nhiên liệu rắn cơ động và đầu đạn lướt siêu thanh (HGV) biến đổi quỹ đạo.

(Theo KCNA, missilethreat.csis.org, armyrecognition.com, rg.ru, koreatimes.co.kr, scmp.com, en.yna.co.kr)