Triều Tiên trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 nặng hơn 100 tấn, tầm bắn 15.000 km cùng dàn tên lửa siêu vượt âm tại Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng, phô diễn sức mạnh răn đe hạt nhân đủ sức ‘bao trùm toàn bộ lục địa Mỹ’.

Tên lửa đạn đọa liên lục địa nhiên liệu lỏng - 'quái vật' ICBM Hwasong-17 Triều Tiên trên khung gầm bánh lốp 11 trục. Nguồn: frontierindia.

Sự kiện Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng gia đình cắt băng khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 11/10 đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới quan sát quân sự toàn cầu.

Trong không gian trưng bày hiện đại bậc nhất, sự hiện diện song hành của "quái thú" tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu lỏng (ICBM) Hwasong-17 cùng các hệ thống tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới như tên lửa Hwasong-11E hay tên lửa Hwasong-16Ma không chỉ phô diễn trọn vẹn thành tựu công nghiệp quốc phòng, mà còn gửi đi thông điệp răn đe hạt nhân mạnh mẽ đến các đối thủ phương Tây.

Triều Tiên chính thức mở cửa Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng nhằm lưu giữ và triển lãm toàn bộ các hệ thống khí tài tiên tiến do nước này tự phát triển dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un.

Bên cạnh các dòng tên lửa nhiên liệu rắn đời mới, khu vực trưng bày tên lửa chiến lược hạng nặng vẫn dành vị trí trung tâm cho ICBM Hwasong-17, dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng lớn nhất từng được triển khai trên xe phóng cơ động đường bộ (TEL - Transporter-Erect-Launcher - là xe vận chuyển - dựng - phóng tên lửa).

Về mặt công nghệ và thông số kỹ thuật, tên lửa Hwasong-17 được mệnh danh là "quái thú" nhờ kích thước khổng lồ với chiều dài xấp xỉ 26 mét, đường kính thân lên tới 2,7 mét và trọng lượng phóng ước tính từ 80.000 đến 110.000 kg.

Lãnh đạo và sĩ quan Triều Tiên chụp ảnh bên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17. Ảnh: KCNA.

Điểm cốt lõi tạo nên tầm bắn vượt mốc 15.000 km, đủ sức bao trùm toàn bộ lục địa Mỹ, nằm ở cụm động cơ đẩy nhiên liệu lỏng tầng một.

Hệ thống này sử dụng cấu hình 4 buồng đốt kép (biến thể nâng cấp từ dòng động cơ RD-250), tạo ra tổng lực đẩy khổng lồ để nâng toàn bộ khối thân đạn vọt lên tầng khí quyển cao.

Dù tên lửa nhiên liệu lỏng đòi hỏi quy trình nạp nhiên liệu phức tạp trước khi khai hỏa, Triều Tiên đã khắc phục nhược điểm cơ động bằng việc đặt tên lửa Hwasong-17 trên xe phóng tự hành (TEL) hạng nặng sở hữu tới 11 trục bánh xe (22 bánh chuyên dụng).

Khung gầm khổng lồ này giúp tên lửa di chuyển linh hoạt giữa các hang hầm chiến lược và vị trí phóng dã chiến. Bên cạnh đó, thể tích khoang chứa đầu đạn cực lớn của tên lửa Hwasong-17 cho phép tích hợp công nghệ đầu đạn phân hướng tấn công nhiều mục tiêu độc lập (MIRV - Multiple Independently targetable Reentry Vehicle) kết hợp mồi bẫy xao nhãng, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa như GMD của Mỹ gặp thách thức vô cùng to lớn.

Không dừng lại ở các dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM - Intercontinental Ballistic Missile) truyền thống, không gian triển lãm tại bảo tàng còn gây bất ngờ khi trình diễn dàn tên lửa siêu vượt âm tiên tiến.

Khoảng 10 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 của Triều Tiên đang tiến qua quảng trường. Ảnh: Báo Rodong Sinmun, News1/chosun.com

Nổi bật là các dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung được trang bị đầu đạn lướt siêu vượt âm (HGV) như Hwasong-11E hay Hwasong-16Ma.

Công nghệ siêu vượt âm của Triều Tiên kết hợp giữa tốc độ bay kinh hoàng vượt Mach 5 với khả năng đột ngột thay đổi quỹ đạo ngang ngay trong tầng khí quyển đậm đặc.

Sự kết hợp này giúp phương tiện lướt né tránh hiệu quả các tên lửa đánh chặn tầm cao, tạo nên mảnh ghép hoàn chỉnh cho lá chắn răn đe đa tầng của Bình Nhưỡng.

Một số hình ảnh vũ khí tại Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng:

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái Ju Ae tham dự lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng vào hôm Chủ nhật (11/10). Ảnh: KCNA/japantimes.co.jp

Ông Kim Jong-un và vợ con xem ICBM Hwasong-20 tại Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng hôm 11/10. Ảnh: KCNA

Các tên lửa đạn đạo liện lục địa (ICBM) bên trong những căn phòng dạng đường hầm của bảo tàng. Ảnh: Báo Rodong Sinmun (13/10/2026)

Các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) ở phía sau và tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) siêu vượt âm Hwasong-11E ở phía trước. Ảnh: Báo Rodong Sinmun (13/10/2026)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (hàng đầu, chính giữa) thăm Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng mới xây dựng. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ ba từ phải sang) cùng vợ và con gái đi thăm Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng mới xây dựng. Ảnh: KCNA

Sự xuất hiện công khai của tên lửa Hwasong-17 bên cạnh các công nghệ tên lửa siêu vượt âm tại triển lãm mới khánh thành cho thấy quy mô hiện đại hóa quân sự toàn diện của Triều Tiên.

Việc làm chủ song song cả công nghệ tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng tải trọng lớn lẫn các phương tiện lướt siêu vượt âm biến đổi quỹ đạo, khẳng định vị thế quốc gia sở hữu năng lực răn đe hạt nhân thực chiến và phức tạp bậc nhất khu vực.

(Theo KCNA, missilethreat.csis.org, 38north.org, chosun.com, nknews.org, koreatimes.co.kr)