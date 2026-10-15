Tiêm kích KF-21 Block I Hàn Quốc từ ‘vua không chiến’ lột xác thành KF-21 Block II ‘sát thủ’ đa nhiệm, sở hữu tên lửa KALCM tầm xa và radar AESA tối tân tiến để 'làm chủ cả bầu trời, mặt đất lẫn đại dương'.

Một mẫu thử nghiệm tiêm kích KF-21 phóng tên lửa không đối không IRIS-T. Seoul đã quyết định đẩy nhanh tiến độ phát triển năng lực tấn công mặt đất cho dòng máy bay này. Ảnh: flightglobal.com

Hàn Quốc đang đẩy nhanh lộ trình nâng cấp tiêm kích KF-21 Boramae từ cấu hình Block I thiên về chiếm ưu thế trên không sang Block II đa nhiệm, với khả năng tấn công mặt đất và mặt biển.

Việc tích hợp vũ khí không đối đất được đưa lên lịch sớm từ năm 2027, giúp chiếc máy bay nội địa này trở thành nền tảng chiến đấu linh hoạt hơn trên chiến trường hiện đại.

KF-21 là tiêm kích thế hệ 4.5 do Korea Aerospace Industries (KAI) phát triển cho Không quân Hàn Quốc, với thiết kế hai động cơ, radar mảng pha chủ động (AESA) nội địa và khả năng mang tải lớn.

Cấu hình KF-21 Block I - phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên dự kiến giao từ cuối năm 2026, tập trung vào năng lực không đối không.

Máy bay được trang bị các tên lửa không đối không như Meteor tầm xa và IRIS-T tầm ngắn, cùng hệ thống điện tử hàng không hiện đại để thực hiện nhiệm vụ giành và duy trì ưu thế trên không.

Ảnh chụp màn hình từ video do DAPA Hàn Quốc công khai, cho thấy mẫu thử nghiệm của tên lửa hành trình không đối đất Hàn Quốc (KALCM) trong bài kiểm tra thả rơi từ mẫu tiêm kích thử nghiệm KF-21 Boramae. (Nguồn ảnh: DAPA/theaviationist.com)

Tải trọng tối đa khoảng 7.700 kg với 10 điểm treo vũ khí, cho phép mang kết hợp tên lửa và thùng nhiên liệu phụ.

KF-21 Block II đánh dấu bước chuyển quan trọng sang đa nhiệm. Thay vì thiết kế lại khung máy bay, phần lớn nâng cấp dựa trên phần mềm, chế độ radar và tích hợp vũ khí.

Radar AESA nội địa sẽ được mở rộng chế độ không đối đất và không đối hải, hỗ trợ phát hiện, theo dõi và chỉ thị mục tiêu trên mặt đất cũng như mặt biển.

Hệ thống còn bổ sung pod nhắm mục tiêu điện quang (EO targeting pod) để tự tìm kiếm, theo dõi và dẫn đường vũ khí chính xác mà không phụ thuộc hoàn toàn vào laser hoặc radar bên ngoài.

Việc thử nghiệm vũ khí không đối đất đã được đẩy sớm khoảng một năm rưỡi so với kế hoạch ban đầu, bắt đầu từ nửa đầu năm 2027 thay vì cuối năm 2028.

Tiêm kích KF-21 Boramae. Ảnh: defencesecurityasia.com

Ngân sách dành cho giai đoạn này khoảng 700 tỷ won (khoảng 472 triệu USD) để kiểm chứng hơn 10 loại vũ khí khác nhau.

Các loại vũ khí dự kiến tích hợp trên tiêm kích KF-21 Block II bao gồm bom dẫn đường laser GBU-12, bom JDAM và biến thể laser-JDAM (GBU-56), bom dẫn đường GPS nội địa KGGB, cùng tên lửa hành trình phóng từ trên không Hàn Quốc (KALCM hay còn gọi là Cheonryong) có tầm xa, khả năng tấn công mục tiêu giá trị cao và đầu đạn chuyên dụng.

Trong tương lai, máy bay còn hướng tới tích hợp tên lửa chống hạm và các vũ khí chính xác khác, mở rộng nhiệm vụ tấn công mặt biển.

Nhờ tải trọng lớn và số điểm treo nhiều, tiêm kích KF-21 Block II có thể mang đồng thời vũ khí không đối không và không đối đất, thực hiện nhiệm vụ hỗn hợp trong một phi vụ.

Về ưu điểm, Block II giúp KF-21 trở thành nền tảng linh hoạt, vừa duy trì khả năng không chiến mạnh vừa bổ sung năng lực tấn công chính xác tầm xa và tầm trung.

Tiêm kích KF-21 Hàn Quốc trong một chuyến bay thử nghiệm. Ảnh: Yonhap News/g-enews.com

Việc nâng cấp chủ yếu bằng phần mềm và tích hợp vũ khí giúp giảm rủi ro kỹ thuật, chi phí và thời gian so với thiết kế mới hoàn toàn.

Lịch trình đẩy sớm còn hỗ trợ xuất khẩu, vì nhiều khách hàng tiềm năng cần máy bay đa nhiệm thực thụ. Khả năng tương thích với vũ khí phương Tây và nội địa cũng tăng tính linh hoạt trong vận hành.

Tuy nhiên, tiêm kích KF-21 Block II vẫn còn một số hạn chế. Năng lực tấn công mặt đất và mặt biển phụ thuộc vào tiến độ phát triển và tích hợp các loại vũ khí mới, đặc biệt là tên lửa hành trình nội địa.

Radar AESA dù mạnh nhưng hiệu quả thực tế trong môi trường nhiễu phức tạp và nhiệm vụ đa nhiệm cần được kiểm chứng qua thử nghiệm bay thực tế.

Thử nghiệm bay mang theo vũ khí của tiêm kích Hàn Quốc KF-21. Ảnh: Korea Aerospace Industries (KAI)/biz.chosun.com

So với các tiêm kích thế hệ 5 thuần tàng hình (stealth), tiêm kích KF-21 Block II vẫn thuộc thế hệ 4.5 với tín hiệu radar lớn hơn, đòi hỏi chiến thuật và hỗ trợ điện tử phù hợp.

Việc chuyển đổi từ KF-21 Block I sang KF-21 Block II cũng đòi hỏi đào tạo phi công và hệ thống bảo dưỡng đồng bộ.

Nhìn chung, tiêm kích KF-21 Block II thể hiện chiến lược phát triển từng bước thực dụng của Hàn Quốc: bắt đầu với năng lực cốt lõi không đối không, sau đó mở rộng dần thành đa nhiệm để đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện đại và tăng sức cạnh tranh xuất khẩu.

Khi các cuộc thử nghiệm vũ khí không đối đất hoàn tất và áp dụng trên máy bay sản xuất hàng loạt từ năm 2027, tiêm kích KF-21 Block II sẽ trở thành một trong những tiêm kích nội địa toàn diện nhất của châu Á, góp phần quan trọng vào sức mạnh không quân Hàn Quốc trong thập niên tới.

(Theo flightglobal.com, en.yna.co.kr, theaviationist.com, defencesecurityasia.com, janes.com, biz.chosun.com, g-enews.com)