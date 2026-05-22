Rạng sáng 20/5/2026, một vệt lửa rực rỡ đã chiếu sáng bầu trời Vandenberg Space Force Base, California khi Không quân Mỹ thực hiện thành công vụ phóng thử GT 256 với tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không mang đầu đạn. Đây là vụ thử nghiệm định kỳ, được lên kế hoạch từ nhiều năm trước, nhằm khẳng định độ tin cậy và sức mạnh của hệ thống vũ khí hạt nhân mặt đất quan trọng nhất của Mỹ. Tên lửa Minuteman III tiếp tục chứng minh vai trò trụ cột trong bộ ba răn đe hạt nhân, với công nghệ tiên tiến giúp duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao sau hơn 50 năm phục vụ.

Theo vandenberg.spaceforce.mil, vụ phóng thử GT 256 một lần nữa thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế về tên lửa Minuteman III, biểu tượng của công nghệ tên lửa Mỹ.

Là loại ICBM duy nhất đang được Mỹ triển khai hoạt động, tên lửa Minuteman III không chỉ đại diện cho khả năng tấn công chính xác tầm xa mà còn thể hiện sự đầu tư liên tục vào việc nâng cấp hệ thống cũ để đáp ứng yêu cầu an ninh hiện đại.

Tên lửa Minuteman III, hay LGM-30G, có chiều dài khoảng 18,3 mét, đường kính 1,67 mét và trọng lượng phóng khoảng 36.000 kg.

Tên lửa Minuteman III được thiết kế với ba giai đoạn đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép lưu trữ lâu dài trong hầm ngầm cứng hóa và phóng nhanh chóng chỉ trong vài phút.

Giai đoạn đầu tiên do Thiokol sản xuất cung cấp lực đẩy mạnh mẽ ban đầu, giai đoạn hai và ba tiếp tục tăng tốc độ cho tên lửa đạt Mach 23 (khoảng 24.000 km/h) khi kết thúc giai đoạn đẩy.

Nhờ nhiên liệu rắn ổn định, tên lửa Minuteman III vượt trội hơn hẳn các tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng cũ về độ sẵn sàng và an toàn vận hành.

Theo af.mil, một điểm nổi bật của tên lửa Minuteman III là hệ thống đẩy sau tăng tốc (Post-Boost Propulsion System-PBPS) sử dụng nhiên liệu lỏng.

Hệ thống này hoạt động như một “xe buýt” vũ trụ, cho phép điều chỉnh quỹ đạo chính xác trước khi thả các phương tiện tái nhập khí quyển (Reentry Vehicles).

Ban đầu, tên lửa có khả năng mang theo ba đầu đạn MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles), giúp tấn công nhiều mục tiêu độc lập.

Tuy nhiên, theo các hiệp ước kiểm soát vũ khí, hiện mỗi tên lửa thường chỉ mang một đầu đạn, thường là W78 hoặc W87 với sức công phá hàng trăm kiloton.

Phạm vi hoạt động/tầm bắn của tên lửa Minuteman III vượt quá 13.000 km, đủ sức vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất chỉ trong khoảng 30 phút.

Theo missilethreat.csis.org, về công nghệ dẫn đường, tên lửa Minuteman III sử dụng hệ thống quán tính tiên tiến (Inertial Navigation System-INS) với các con quay hồi chuyển và máy tính tích hợp.

Hệ thống này hoạt động hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào tín hiệu bên ngoài như GPS, giúp duy trì độ chính xác cao ngay cả trong môi trường bị nhiễu điện tử hoặc sau một cuộc tấn công hạt nhân.

Độ chính xác (CEP-Circular Error Probable) của tên lửa được cải tiến xuống còn khoảng 120-200 mét, nghĩa là đầu đạn có khả năng rơi trong bán kính đó so với mục tiêu đã định.

Đây là mức độ chính xác ấn tượng cho một vũ khí bay qua khoảng cách liên lục địa, cho phép tấn công hiệu quả vào các mục tiêu được bảo vệ chắc chắn.

Theo missilethreat.csis.org, các chương trình hiện đại hóa liên tục đã giúp tên lửa Minuteman III duy trì sức sống dù công nghệ cốt lõi từ những năm 1970.

Các động cơ tên lửa được thay thế định kỳ, hệ thống dẫn đường được nâng cấp điện tử và khả năng sống sót trước các yếu tố hạt nhân được cải thiện đáng kể.

Những vụ phóng thử như GT 256 không chỉ kiểm tra độ tin cậy của tên lửa mà còn đánh giá hiệu suất của quân nhân vận hành hệ thống, từ khâu bảo dưỡng đến chỉ huy phóng.

Trong bối cảnh an ninh toàn cầu phức tạp, việc duy trì và thử nghiệm định kỳ tên lửa Minuteman III khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo sức mạnh răn đe hạt nhân đáng tin cậy.

Hệ thống silo phân tán ở nhiều bang trung tâm Mỹ, kết hợp với khả năng phản ứng nhanh và độ chính xác cao, khiến tên lửa Minuteman III trở thành một phần không thể thay thế trong chiến lược quốc phòng.

Với các nâng cấp đang diễn ra hướng tới thế hệ kế thừa Sentinel, tên lửa Minuteman III vẫn tiếp tục là “người gác cổng” vững chắc cho an ninh Mỹ và đồng minh trong nhiều năm tới.

(Theo missilethreat.csis.org, af.mil, vandenberg.spaceforce.mil, Air Force Global Strike Command, Vandenberg Space Force Base)