Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với phương Tây, cuộc diễn tập hạt nhân chung Nga-Belarus bắt đầu từ ngày 18/5/2026 đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Hai hệ thống vũ khí chủ chốt tham gia là tên lửa đạn đạo Iskander-M và máy bay cường kích Su-25, được huấn luyện sẵn sàng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Những công nghệ này không chỉ thể hiện khả năng răn đe mà còn phản ánh sự phát triển vượt trội về độ chính xác, cơ động và khả năng sống sót trên chiến trường hiện đại.

Nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko (trái). là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin (phải), đã đồng ý tiếp nhận các tên lửa hạt nhân chiến thuật của Nga vào năm 2023. Ảnh: Điện Kremlin Moscow 9/5/2026/SvenSimon/picture alliance

Hệ thống tên lửa Iskander-M (9K720) là một trong những vũ khí chiến thuật đáng gờm nhất của Nga hiện nay. Đây là tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động, được thiết kế để thay thế cho các hệ thống cũ hơn như Tochka-U.

Tên lửa 9M720 có chiều dài khoảng 7,3 mét, đường kính 0,92 mét và trọng lượng phóng gần 3.800-4.000kg. Iskander-M sử dụng động cơ nhiên liệu rắn một tầng, cho phép đạt tầm bắn từ 400 đến 500km tùy theo tải trọng đầu đạn.

Đầu đạn có trọng lượng từ 480 đến 700kg, có thể mang theo nhiều loại: nổ mạnh thông thường, chùm bom, xuyên phá hoặc đặc biệt là đầu đạn hạt nhân chiến thuật với sức công phá ước tính từ 5 đến 50 kiloton.

Điểm nổi bật nhất của Iskander-M nằm ở công nghệ dẫn đường và khả năng cơ động. Hệ thống kết hợp dẫn đường quán tính, quang điện tử và vệ tinh (GLONASS), giúp đạt độ chính xác cao với CEP (Circular Error Probable) chỉ khoảng 10-30 mét.

Trong giai đoạn cuối, tên lửa có thể thực hiện các động tác lượn bất ngờ, bay ở độ cao thấp hoặc lao thẳng đứng tốc độ siêu vượt âm (Mach 6-7) để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương.

Trong cuộc diễn tập, lực lượng Belarus đã thực hành cơ động bí mật trên lãnh thổ, triển khai nhanh chóng từ các vị trí không chuẩn bị trước và mô phỏng quy trình tiếp nhận, vận chuyển cũng như lắp ghép đầu đạn hạt nhân.

Tổ hợp tên lửa Iskander-M (9K720) với những đặc điểm kỹ-chiến thuật đặc biệt khiến việc đánh chặn nó rất khó khăn. Ảnh: TASS

Những tính năng này khiến Iskander trở thành công cụ răn đe mạnh mẽ, khó bị đánh chặn và phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công chính xác sâu vào hậu phương đối phương.

Bên cạnh tên lửa mặt đất, máy bay cường kích Su-25 Frogfoot cũng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn diễn tập. Đây là mẫu máy bay tấn công mặt đất do Liên Xô phát triển từ những năm 1970, được Belarus sử dụng rộng rãi và đã được Nga hỗ trợ nâng cấp để mang vũ khí hạt nhân.

Su-25 có thiết kế chắc chắn, khả năng sống sót cao nhờ lớp giáp bảo vệ buồng lái và động cơ, cùng khả năng hoạt động từ các đường băng ngắn hoặc sân bay dã chiến.

Máy bay trang bị một pháo 30mm nội bộ và lên đến 11 điểm treo vũ khí, cho phép mang tải trọng tối đa khoảng 4.000kg bao gồm bom, rocket và tên lửa không đối đất.

Trong vai trò hạt nhân, Su-25 được sửa chữa để mang bom hạt nhân rơi tự do (gravity bombs) với sức nổ có thể lên đến khoảng 15-20 kiloton.

Mặc dù tốc độ tối đa chỉ khoảng 950 km/h và bán kính chiến đấu hạn chế (khoảng 500-600km tùy tải), máy bay này vẫn phù hợp cho các nhiệm vụ hỗ trợ gần và tấn công mục tiêu chiến thuật ở khoảng cách vừa phải.

Máy bay cường kích Su-25. Ảnh: wikipedia

Trong diễn tập, các phi công Belarus thực hành chuẩn bị kỹ thuật, treo vũ khí mô phỏng và quy trình sử dụng đầu đạn hạt nhân trên Su-25, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Nga.

Dù không phải là lựa chọn lý tưởng cho môi trường phòng không dày đặc hiện đại, sự hiện diện của Su-25 vẫn góp phần tăng cường khả năng linh hoạt cho lực lượng liên minh.

Cuộc diễn tập kéo dài khoảng hai tuần còn bao gồm các yếu tố như cơ động bí mật, triển khai tại khu vực Kaliningrad và thực hành phóng tên lửa giả định.

Tất cả nhằm kiểm tra toàn bộ chuỗi chỉ huy-tiếp nhận-vận chuyển-sử dụng đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Công nghệ cốt lõi của hai hệ thống này nhấn mạnh vào tính cơ động cao, độ chính xác vượt trội và khả năng tích hợp đầu đạn hạt nhân mà không vi phạm các cam kết quốc tế công khai.

Từ góc nhìn kỹ thuật, Iskander-M đại diện cho thế hệ tên lửa đạn đạo chiến thuật hiện đại với khả năng chống phòng thủ mạnh mẽ, trong khi Su-25 thể hiện sự tận dụng linh hoạt các nền tảng cũ qua nâng cấp hiện đại hóa.

Những yếu tố này không chỉ nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Belarus mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về sức mạnh răn đe hạt nhân của Nhà nước Liên minh Nga-Belarus trong bối cảnh an ninh khu vực phức tạp.

(Theo bloomberg, themoscowtimes.com, dw.com, aljazeera.com, english.news.cn, france24.com)