Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển vũ khí dẫn đường chính xác bằng lưỡi dao 'Ginsu' của riêng mình. Ảnh: twz.com

Ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vừa tạo ra một cơn địa chấn công nghệ tại triển lãm SAHA Expo 2026 khi chính thức trình làng Neşter, loại tên lửa dẫn đường bằng lưỡi dao độc nhất vô nhị.

Được mệnh danh là ‘Ginsu bay’ phiên bản Trung Đông, vũ khí này hoàn toàn không chứa một chút thuốc nổ nào mà tiêu diệt mục tiêu bằng động năng kinh hoàng cùng các lưỡi thép sắc bén bung ra ở những mili giây cuối cùng.

Đây là bước tiến tối thượng trong nghệ thuật tác chiến chính xác, giúp Ankara sở hữu khả năng định vị và triệt hạ các mục tiêu sừng sỏ ngay trong khu dân cư đông đúc mà không làm tổn thương đến một nhành cây ngọn cỏ xung quanh.

Nền tảng của siêu vũ khí Nester được các kỹ sư tại tập đoàn Roketsan phát triển dựa trên bộ khung của dòng đạn thông minh MAM-L, vốn đã chứng minh hiệu quả hủy diệt trên các dòng UAV nổi tiếng như Bayraktar TB2.

Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tên lửa lưỡi dao Nester lấy cảm hứng từ dòng Hellfire R9X phục vụ cho các đòn tập kích chính xác bằng UAV nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại ngoài dự kiến. Ảnh: Roketsan/modernmechanics24.com

Với chiều dài gọn gàng khoảng 1 mét và đường kính 16 centimet, Nester sở hữu trọng lượng tối ưu ở mức 22 kilogam, nhẹ hơn một nửa so với dòng Hellfire R9X của Mỹ.

Sự thu nhỏ kích thước này mang lại lợi thế chiến thuật khổng lồ, cho phép các máy bay không người lái thế hệ mới mang theo số lượng đạn nhiều hơn trong mỗi chuyến xuất kích và duy trì thời gian tuần tiễu lâu hơn trên không.

Tên lửa đạt tầm bắn lý tưởng lên tới 15 kilomet, giúp phương tiện phóng hoàn toàn nằm ngoài tầm đánh chặn của các hệ thống phòng không tầm ngắn thông thường.

Bí mật công nghệ đáng sợ nhất của Nester nằm ở cơ chế kích hoạt đầu đạn động năng tích hợp sáu lưỡi dao thép ẩn sâu trong thân vỏ composite.

Thay vì sử dụng ngòi nổ áp lực hay va chạm truyền thống, tên lửa được trang bị một cảm biến tiệm cận thông minh ở mũi đạn.

Không chất nổ, chỉ có lưỡi dao: Thổ Nhĩ Kỳ trình làng "tên lửa Ninja" đáng sợ. Ảnh: m.dailyhunt.in

Khi lao xuống từ độ cao hàng nghìn mét với vận tốc cực đại, cảm biến này sẽ tính toán khoảng cách chính xác đến mục tiêu và ra lệnh cho sáu lưỡi dao bung rộng ra chỉ vài phần trăm giây trước khi va chạm.

Lực quán tính thuần túy kết hợp với các lưỡi cắt sắc như dao mổ sẽ xé toạc nóc xe bọc thép hoặc xuyên thủng các cấu trúc kiên cố, băm vằm mục tiêu bên trong mà không tạo ra bất kỳ làn sóng xung kích hay mảnh văng thuốc nổ nào ra môi trường xung quanh.

Việc làm chủ công nghệ tên lửa lưỡi dao tự chế này không chỉ giúp Thổ Nhĩ Kỳ thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nguồn cung vũ khí nhạy cảm từ phương Tây mà còn mở ra một chương mới cho chiến lược xuất khẩu quốc phòng.

Nester biến các dòng UAV như Akıncı hay Anka thành những thợ săn bóng đêm thực thụ, sẵn sàng thực hiện các chiến dịch áp sát và tiêu diệt các thủ lĩnh khủng bố cấp cao với độ bảo mật tuyệt đối.

Trong bối cảnh tác chiến hiện đại ngày càng khắt khe về luật nhân đạo và giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn, Nester chính là câu trả lời đanh thép của Ankara, một vũ khí vừa mang tính răn đe công nghệ cao, vừa tối ưu hóa hiệu quả chính trị trên trường quốc tế.

(Theo breakingdefense.com, modernmechanics24.com, twz.com, m.dailyhunt.in)