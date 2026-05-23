Với tầm bắn bao trùm toàn bộ các căn cứ quân sự đối phương trong khu vực, tên lửa hành trình Paveh không chỉ là lời khẳng định về sức mạnh công nghệ của Tehran mà còn là một bài toán hóc búa đối với các hệ thống phòng thủ như Patriot. Sự xuất hiện của tên lửa Paveh đã chính thức đưa Iran vào câu lạc bộ những quốc gia sở hữu năng lực tấn công tầm xa chính xác với chi phí thấp nhưng hiệu quả hủy diệt ở mức tối đa.

Tên lửa hành trình Paveh. Ảnh: Amin Ahouei/wiki

Tên lửa Paveh đại diện cho bước nhảy vọt trong chiến lược tấn công tầm xa của Iran, thuộc dòng họ tên lửa hành trình Quds nhưng được nâng cấp mạnh mẽ về hiệu suất động cơ và khả năng tàng hình.

Với tầm bắn được công bố lên tới 1.650 km, tên lửa Paveh cho phép Iran tung đòn tấn công từ sâu trong lãnh thổ của mình tới bất kỳ điểm nóng nào tại Trung Đông.

Đặc điểm nhận dạng đáng chú ý nhất của loại tên lửa này là thiết kế cánh cố định nằm phía trên thân và động cơ phản lực mini được đặt lộ thiên, giúp tối ưu hóa luồng khí và tạo ra lực đẩy ổn định cho hành trình dài.

Điểm đột phá về mặt chiến thuật của tên lửa Paveh nằm ở khả năng bay thấp bám mặt đất. Bằng cách di chuyển ở độ cao cực thấp, tên lửa này tận dụng tối đa địa hình và độ cong của trái đất để lẩn trốn các mạng lưới radar cảnh giới tầm xa.

Công nghệ dẫn đường của tên lửa Paveh kết hợp giữa định vị vệ tinh hiện đại và hệ thống đối chiếu bản đồ số hóa, cho phép nó tự động điều chỉnh đường bay để vượt qua các rào cản tự nhiên.

Ảnh: israel-alma.org

Đặc biệt, theo các chuyên gia quân sự quốc tế, tên lửa Paveh còn có khả năng tấn công theo bầy đàn, nơi nhiều tên lửa phối hợp cùng UAV cảm tử để làm quá tải hệ thống xử lý của đối phương, khiến các lá chắn tên lửa dù hiện đại đến đâu cũng dễ dàng bị xuyên thủng bởi số lượng áp đảo.

Bên cạnh sức mạnh hỏa lực, tên lửa Paveh còn thể hiện triết lý quân sự thực dụng của Iran khi tập trung vào việc tối giản hóa chi phí sản xuất nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy.

Việc sử dụng các linh kiện điện tử hiện đại có sẵn kết hợp với quy trình chế tạo nội địa hóa hoàn toàn giúp Tehran có thể duy trì kho dự trữ tên lửa khổng lồ.

Đây không chỉ là một loại vũ khí chiến thuật mà còn là một công cụ răn đe chiến lược, có khả năng tấn công các hạ tầng năng lượng, bến cảng hoặc căn cứ không quân với độ chính xác cao, tạo ra một thế trận phòng thủ chủ động khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

(Theo iranwatch.org, themedialine.org, israel-alma.org)