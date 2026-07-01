Quên đi những khối thép nặng nề của kỷ nguyên cũ, tên lửa Raad-500 Iran đang định nghĩa lại sức mạnh tên lửa tầm ngắn của Iran bằng vật liệu sợi carbon siêu nhẹ và động cơ Zohair thế hệ mới. Với khả năng "tàng hình" trước radar và tốc độ chạm ngưỡng Mach 8, đây không chỉ là một bản nâng cấp, mà là một cuộc cách mạng công nghệ khiến các hệ thống phòng thủ hiện đại nhất cũng phải "đứng hình".

Tên lửa Raad-500 - đỉnh cao công nghệ vật liệu mới của Iran. Ảnh: globalsecurity.org

Giải mã tên lửa Raad-500: Đỉnh cao công nghệ vật liệu mới của Iran

Cuộc cách mạng lớn nhất của tên lửa Raad-500 không nằm ở tầm bắn mà nằm ở "lớp áo" của nó. Khác với dòng tên lửa Fateh-110 làm từ thép, tên lửa Raad-500 sử dụng vật liệu composite sợi carbon cho cả thân tên lửa và vỏ động cơ.

Điểm khen ngợi lớn nhất ở đây là việc tối ưu hóa trọng lượng: tên lửa Raad-500 chỉ nặng khoảng 1.750 kg, tức là nhẹ bằng một nửa so với người tiền nhiệm nhưng lại có tầm bắn xa hơn tới 200 km (đạt mức 500 km).

Việc giảm trọng lượng này không chỉ giúp tên lửa Raad-500 bay xa hơn, mà còn tăng đáng kể khả năng cơ động trên các xe phóng di động, giúp chúng dễ dàng ẩn mình trong các địa hình phức tạp và triển khai bắn rồi chạy cực nhanh.

Về mặt động cơ, trái tim của tên lửa Raad-500 là hệ thống đẩy Zohair. Đây là loại động cơ nhiên liệu rắn đầu tiên của Iran áp dụng công nghệ điều khiển vectơ lực đẩy (TVC) thông qua các cánh lái bên trong luồng phụt.

Hỏa lực tên lửa Iran năm 2026: Còn lại bao nhiêu sức mạnh và tầm bắn thực sự của chúng là bao xa?. Ảnh: thedefensewatch.com

Công nghệ này cho phép tên lửa thay đổi quỹ đạo ngay trong không gian, biến những đường bay parabol đơn điệu thành những quỹ đạo lắt léo khó lường.

Đặc biệt, đầu đạn của tên lửa Raad-500 được thiết kế để tách rời khỏi thân sớm hơn các loại tên lửa thông thường, khiến diện tích phản xạ radar bị thu hẹp tối đa, biến nó thành một "bóng ma" thực sự trên màn hình radar của đối phương.

Với vận tốc cực đại đạt tới Mach 8, thời gian phản ứng dành cho các hệ thống phòng không như Patriot gần như bằng không.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khắt khe về mặt kỹ thuật, tên lửa Raad-500 vẫn có những điểm cần "chê".

Dù sử dụng vật liệu composite tiên tiến, khả năng chịu nhiệt của sợi carbon khi bay ở vận tốc Mach 8 trong tầng khí quyển dày đặc vẫn là một thách thức lớn.

Ảnh: missiledefenseadvocacy.org

Các chuyên gia quân sự đặt dấu hỏi về độ chính xác (CEP 30m) liệu có bị ảnh hưởng do hiện tượng rung lắc và giãn nở nhiệt của vật liệu mới khi thực hiện các cú ngoặt gấp hay không.

Hơn nữa, việc đầu đạn nhỏ hơn để ưu tiên trọng lượng cũng đồng nghĩa với việc sức công phá của mỗi quả tên lửa Raad-500 bị hạn chế so với các dòng tên lửa hạng nặng, đòi hỏi phải phóng với số lượng lớn mới có thể gây thiệt hại đáng kể cho các mục tiêu kiên cố.

Tên lửa Raad-500 là một minh chứng cho sự tinh quái của các kỹ sư Iran: không cần một quả tên lửa khổng lồ để xuyên thủng phòng không, họ chỉ cần một quả tên lửa thông minh hơn, nhẹ hơn và khó bị phát hiện hơn.

Dù vẫn còn những hoài nghi về độ bền vật liệu trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng với sự kết hợp giữa vật liệu composite và điều khiển vectơ lực đẩy, tên lửa Raad-500 chắc chắn đã nâng vị thế của Iran lên một tầm cao mới trong cuộc đua vũ khí công nghệ cao.

(Theo globalsecurity.org, missiledefenseadvocacy.org, thedefensewatch.com)