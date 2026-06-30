Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại đòi hỏi sự linh hoạt và cơ động cao, Nga vừa tiết lộ một bước tiến công nghệ đầy bất ngờ: một mẫu trực thăng siêu nhỏ có người lái có thể được lắp ráp ngay tại hiện trường chỉ trong khoảng 30 phút. Do các chuyên gia thuộc Trung tâm Giải pháp Không người lái Tích hợp (Center for Integrated Unmanned Solutions) phát triển, phương tiện này kết hợp ưu điểm của xe địa hình ATV với khả năng bay vượt chướng ngại của trực thăng, hứa hẹn mang lại lợi thế lớn cho bộ binh trong môi trường chiến trường phức tạp.

Theo Dmitry Kuzyakin, Tổng công trình sư của trung tâm, mẫu trực thăng siêu nhỏ (micro helicopter) này ra đời từ nhu cầu thực tiễn thu thập được qua các hoạt động quân sự.

Hiện nay, binh sĩ thường sử dụng xe mô tô địa hình hoặc ATV để di chuyển nhanh, nhưng những phương tiện này dễ bị phát hiện bởi UAV đối phương, phụ thuộc vào địa hình và không thể vượt sông, hồ hay bãi mìn.

Giải pháp mới khắc phục hoàn toàn những hạn chế đó bằng cách đưa bộ binh lên không trung ở độ cao thấp, vừa đủ để luồn lách dưới tán cây và giữa các chướng ngại vật tự nhiên.

Theo tass.com, một trong những điểm đột phá lớn nhất của dự án nằm ở thiết kế và khả năng triển khai nhanh chóng.

Trực thăng sử dụng cấu hình rotor đồng trục - thế mạnh truyền thống của ngành công nghiệp trực thăng Nga và Liên Xô trước đây.

Cấu hình này mang lại độ cơ động cao, thân hình gọn nhẹ, chiều dài cánh quạt ngắn hơn và độ tin cậy vượt trội so với thiết kế rotor đơn truyền thống.

Nhờ đó, dù kích thước siêu nhỏ, phương tiện vẫn giữ được sự ổn định và linh hoạt cần thiết cho nhiệm vụ chiến thuật.

Quá trình lắp ráp hoàn chỉnh chỉ mất khoảng 30 phút ngay tại chỗ, cho phép binh sĩ nhanh chóng triển khai mà không cần cơ sở hạ tầng phức tạp.

Về khả năng vận hành, trực thăng siêu nhỏ được thiết kế đặc biệt thân thiện với người dùng. Ông Kuzyakin cho biết các binh sĩ đã quen điều khiển drone FPV góc nhìn thứ nhất sẽ dễ dàng chuyển sang làm chủ phương tiện này.

Để rút ngắn thời gian huấn luyện, các kỹ sư đã phát triển hệ thống mô phỏng bay chuyên dụng, giúp người lái làm quen với các tình huống thực tế trước khi cất cánh.

Việc bay ở độ cao thấp không chỉ tăng khả năng ngụy trang mà còn giảm đáng kể rủi ro chấn thương nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố, vì khoảng cách từ mặt đất không quá lớn.

Trực thăng siêu nhỏ mới của Nga dễ dàng lắp ráp trong thời gian ngắn (30 phút) để đưa binh sĩ vượt chướng ngại vật trên chiến trường. Ảnh: Tass

Dù vẫn tồn tại nguy cơ bị UAV đối phương tấn công, giống như mọi phương tiện khác trên chiến trường, mẫu trực thăng này có lợi thế vượt qua khu vực nguy hiểm trong thời gian ngắn hơn, khiến đối phương khó phản ứng kịp thời.

Về thông số kỹ thuật, hiện Nga chưa công bố chi tiết công khai nhằm bảo mật. Tuy nhiên, theo lời Tổng công trình sư Kuzyakin, phương tiện đủ khả năng chở một binh sĩ mang theo đầy đủ trang bị chiến đấu, di chuyển từ một khu dân cư địa phương đến trung tâm huyện và ngược lại.

Nó hoạt động hiệu quả ở độ cao tương đương cột điện ven đường và dưới tán cây, kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ cơ động mặt đất của xe quad (quadcopter máy bay 4 cánh quạt) và khả năng vượt địa hình của trực thăng.

Công nghệ mới này thực chất là sự lai tạo thông minh giữa ATV và trực thăng, tạo ra “xe địa hình bay” thực thụ.

Ưu điểm cốt lõi của mẫu trực thăng siêu nhỏ nằm ở tính ứng dụng chiến thuật. Nó giúp bộ binh vượt qua các chướng ngại tự nhiên và nhân tạo mà không bị ràng buộc bởi địa hình, giảm thiểu rủi ro trúng mìn và tăng tốc độ cơ động trên tiền tuyến.

Trong bối cảnh UAV và mìn trở thành mối đe dọa lớn, việc sở hữu một phương tiện nhỏ gọn, dễ triển khai và khó phát hiện hơn sẽ mang lại lợi thế rõ rệt.

Ông Kuzyakin nhấn mạnh rằng kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự đặc biệt cho thấy, chiến thắng được tạo nên từ sự kết hợp nhiều giải pháp công nghệ khác nhau và mẫu trực thăng này chính là một công cụ mới bổ sung vào kho vũ khí sáng tạo của Nga.

Nếu được đưa vào sản xuất hàng loạt, “micro helicopter – trực thăng siêu nhỏ” này có tiềm năng thay đổi đáng kể cục diện trên tiền tuyến bằng cách tăng cường khả năng cơ động cho các đơn vị nhỏ, hỗ trợ trinh sát, vận chuyển nhanh và đột kích bất ngờ.

Đây không chỉ là bước tiến trong công nghệ hàng không, mà còn thể hiện xu hướng phát triển vũ khí linh hoạt, chi phí hợp lý và dễ triển khai của Nga trong giai đoạn hiện nay.

Với thiết kế thông minh, khả năng lắp ráp nhanh và tính thực tiễn cao, trực thăng siêu nhỏ mới của Nga đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới quân sự quốc tế.

Đây có thể là minh chứng rõ nét cho việc công nghệ không ngừng thích ứng với nhu cầu thực chiến, mở ra kỷ nguyên mới cho các phương tiện bay cá nhân hóa trên chiến trường tương lai.

(Theo Tass, Voennoedelo, Ixbt)