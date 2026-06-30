Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại đòi hỏi vũ khí chính xác, sản xuất hàng loạt và chi phí hợp lý, Mỹ đã phát triển một tên lửa hành trình mới mang tên AGM-188A Rusty Dagger. Đây là sản phẩm nổi bật của chương trình Extended Range Attack Munition (ERAM), được thiết kế để mang lại khả năng tấn công ngoài tầm phòng không với giá thành chỉ bằng một phần so với các tên lửa hành trình truyền thống. Với tốc độ phát triển kỷ lục, tên lửa AGM-188A Rusty Dagger không chỉ củng cố sức mạnh cho Không quân Mỹ mà còn nhanh chóng trở thành giải pháp hỗ trợ các đồng minh, đặc biệt là Ukraine.

Không quân Mỹ có bước tiến mới trong việc nâng cao năng lực tấn công tầm xa giá rẻ khi thử nghiệm loại tên lửa hành trình AGM-188A Rusty Dagger từ một tiêm kích F-16D, trong đợt bay thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Eglin. Ảnh: Không quân Mỹ/armyrecognition.com

Tên lửa AGM-188A Rusty Dagger do công ty Zone 5 Technologies phát triển theo hợp đồng với Không quân Mỹ. Chương trình ERAM khởi động từ năm 2024 với mục tiêu tạo ra một loại đạn tấn công linh hoạt, kết hợp giữa tên lửa hành trình và bom dẫn đường thông minh.

Tên lửa AGM-188A Rusty Dagger được phóng từ trên không, có khả năng bay xa ở tốc độ cận âm và mang đầu đạn đủ mạnh để tiêu diệt mục tiêu quan trọng.

Điểm nổi bật là quy trình phát triển cực nhanh: chỉ trong vòng khoảng 18 tháng, tên lửa AGM-188A Rusty Dagger đã chuyển từ ý tưởng đến thử nghiệm thực tế và có dấu hiệu được triển khai sớm.

Theo forbes.com, về mặt thiết kế, tên lửa AGM-188A Rusty Dagger thuộc lớp vũ khí trọng lượng khoảng 200-225kg, tương đương bom Mk 82 thông thường 500 pound.

Chiều dài thân tên lửa AGM-188A Rusty Dagger chỉ khoảng 2,64 mét, giúp nó dễ dàng tích hợp lên nhiều nền tảng máy bay mà không cần cải tiến lớn.

Điểm khác biệt lớn so với bom dẫn đường thông thường là tên lửa AGM-188A Rusty Dagger được trang bị động cơ turbojet nhỏ (như PBS TJ80), cho phép nó duy trì chuyến bay hành trình ở tốc độ ít nhất Mach 0.6 (khoảng 690-735 km/h).

Một chiếc F-16 của Không quân Mỹ trên vùng biển Vịnh Florida phóng thử nghiệm tên lửa Rusty Dagger. Ảnh: Không quân Mỹ/migflug.com

VIDEO: Zone 5 Technologies

Nhờ đó, tên lửa AGM-188A Rusty Dagger có tầm bắn tối thiểu 460km theo yêu cầu ban đầu, nhưng một số nguồn báo cáo thực tế đạt hơn 930km, gấp đôi con số dự kiến. Điều này cho thấy đội ngũ phát triển đã tối ưu hóa đáng kể nhiên liệu và khí động học.

Theo designation-systems.net, đầu đạn của tên lửa AGM-188A Rusty Dagger là loại đa năng, trọng lượng ước tính khoảng 45kg.

Dù không phải là đầu đạn lớn nhất, nhưng nhờ độ chính xác cao (CEP khoảng 10 mét) và khả năng tấn công chính xác mục tiêu cố định hoặc di động, tên lửa AGM-188A Rusty Dagger vẫn tạo ra hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ.

Hệ thống dẫn đường kết hợp GPS tiên tiến với các biện pháp chống nhiễu điện tử mạnh mẽ, bao gồm ăng-ten CRPA đa phần tử và có thể tích hợp dẫn đường quang học dự phòng.

Những tính năng này giúp tên lửa AGM-188A Rusty Dagger duy trì độ tin cậy ngay cả khi đối phương áp dụng chiến tranh điện tử mạnh như Nga.

Theo en.defence-ua.com, công nghệ cốt lõi của tên lửa AGM-188A Rusty Dagger nằm ở triết lý “affordable mass munition” - đạn dược giá rẻ sản xuất hàng loạt.

Tên lửa hành trình Rusty Dagger được gắn trên tiêm kích F-16. Ảnh: Không quân Mỹ/en.defence-ua.com

Thay vì sử dụng vật liệu đắt tiền và công nghệ cao phức tạp, nhà phát triển ưu tiên các linh kiện sẵn có, thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả. Kết quả là chi phí mỗi quả chỉ khoảng vài trăm nghìn USD, thấp hơn nhiều so với Tomahawk hay JASSM.

Kích thước nhỏ gọn giúp F-16 thông thường có thể mang theo nhiều quả mà không cần nâng cấp lớn, biến những chiếc máy bay thế hệ cũ thành nền tảng tấn công tầm xa mạnh mẽ.

Tên lửa AGM-188A Rusty Dagger được mô tả như một “lai” giữa bom dẫn đường và tên lửa hành trình: có cánh, động cơ phản lực và khả năng bay xa nhưng vẫn giữ được tính linh hoạt của bom thông minh.

Theo migflug.com, hiện nay, tên lửa AGM-188A Rusty Dagger đang trong giai đoạn thử nghiệm và sản xuất ban đầu. Không quân Mỹ đã thực hiện các cuộc thử nghiệm thả từ F-16 tại căn cứ Eglin.

Kế hoạch giao lô đầu tiên khoảng 840 quả vào tháng 10/2026, nhưng có dấu hiệu một số lô thử nghiệm đã được chuyển giao sớm hơn cho Ukraine.

Một số nguồn tin cho biết Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa AGM-188A Rusty Dagger trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, chẳng hạn như nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Voronezh.

Tên lửa AGM-188A Rusty Dagger trong một vụ phóng thử nghiệm từ tiêm kích F-16 tại Mỹ. Ảnh: en.defence-ua.com

Những báo cáo này cho thấy tiềm năng thực chiến của vũ khí này trong môi trường bị nhiễu mạnh.

Theo defence-blog.com, tương lai của tên lửa AGM-188A Rusty Dagger rất hứa hẹn. Với hợp đồng mở rộng sản xuất và khả năng tích hợp trên nhiều loại máy bay, tên lửa này có thể trở thành “ngựa chiến” chủ lực trong kho vũ khí Mỹ và đồng minh.

Nó không chỉ giải quyết vấn đề chi phí mà còn đáp ứng nhu cầu về số lượng lớn đạn dược thông minh trong các kịch bản xung đột kéo dài.

So với các chương trình tên lửa truyền thống mất nhiều năm phát triển, tên lửa AGM-188A Rusty Dagger đại diện cho mô hình mới: nhanh chóng, thực tế và tập trung vào hiệu quả kinh tế - chiến thuật.

Tên lửa AGM-188A Rusty Dagger là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình của công nghệ vũ khí Mỹ hướng tới tính thực tiễn và khả năng sản xuất quy mô.

Với tầm xa lớn, chi phí thấp, khả năng chống nhiễu tốt và khả năng triển khai nhanh trên F-16, tên lửa AGM-188A Rusty Dagger đang định hình lại cách thức tiến hành các cuộc tấn công tầm xa trong tương lai gần.

(Theo forbes.com, designation-systems.net, defence-blog.com, migflug.com, en.defence-ua.com)