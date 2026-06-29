Ukraine sắp sở hữu tên lửa FP-9 tầm bắn 855km, tốc độ Mach 7, đầu đạn 800kg thách thức phòng không. Vũ khí ‘game changer’ do Fire Point phát triển hứa hẹn thay đổi cục diện chiến tranh, đe dọa trực tiếp sâu vào hậu phương Nga ngay mùa hè này.
Tên lửa đạn đạo FP-9 do công ty Fire Point chế tạo nổi lên như một minh chứng rõ nét cho khả năng tự lực công nghệ của Kiev.
Với tầm bắn gần 900 km và khả năng vươn tới các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ đối phương, tên lửa FP-9 được kỳ vọng trở thành ‘game changer’ trong cuộc chiến, mang đến cho Ukraine năng lực tấn công sâu độc lập mà không phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ phương Tây.
Trong bối cảnh xung đột kéo dài, Ukraine không chỉ phòng thủ mà còn chủ động phát triển vũ khí nội địa tiên tiến.
Theo armyrecognition.com, một điểm đáng chú ý của công nghệ tên lửa FP-9 nằm ở độ chính xác cao. Thông tin từ nhà phát triển cho thấy, tên lửa đạt CEP (Circular Error Probable - sai số vòng tròn) chỉ khoảng 20 mét, cho phép đánh trúng chính xác các mục tiêu có giá trị cao ngay cả khi không sử dụng đầu đạn hạt nhân.
Hệ thống dẫn đường kết hợp giữa quán tính (INS) và định vị vệ tinh (GPS/GNSS) với các biện pháp chống nhiễu tiên tiến, giúp duy trì độ tin cậy ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu điện tử mạnh.
Động cơ nhiên liệu rắn được tối ưu hóa để cung cấp gia tốc mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời giảm thời gian chuẩn bị phóng đáng kể so với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.
Theo militarnyi.com, Fire Point thiết kế tên lửa FP-9 theo nguyên tắc cơ động cao và dễ ngụy trang. Các bệ phóng di động có thể được cải trang thành xe tải thông thường, giúp tăng khả năng sống sót trước các cuộc tấn công phủ đầu của đối phương.
Kích thước và trọng lượng của tên lửa FP-9 được cân bằng để phù hợp với nền tảng phóng cơ động, đồng thời vẫn đảm bảo khối lượng đầu đạn lớn.
So với các hệ thống tương đương như Iskander của Nga, tên lửa FP-9 sở hữu đầu đạn nặng hơn đáng kể ở tầm bắn xa hơn, kết hợp tốc độ va chạm cao hơn, tạo lợi thế trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không.
Theo defence-blog.com, công nghệ cốt lõi của tên lửa FP-9 không chỉ dừng ở hiệu suất bay mà còn thể hiện ở khả năng sản xuất hàng loạt trong điều kiện xung đột.
Fire Point cho biết đã chuẩn bị sản xuất đồng thời 10-20 quả tên lửa thử nghiệm song song với quá trình kiểm tra động cơ.
Việc chuyển giao công nghệ từ dòng drone FP-1, FP-2 và tên lửa hành trình FP-5 giúp công ty rút ngắn chuỗi cung ứng và tích hợp nhanh chóng các hệ thống điện tử, cảm biến nội địa.
Điều này phản ánh chiến lược “tự chủ vũ khí” của Ukraine, giảm rủi ro phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài dễ bị gián đoạn.
Về mặt chiến lược, tên lửa FP-9 mang ý nghĩa sâu sắc. Khi được triển khai, nó sẽ cho phép Ukraine thực hiện các đòn đánh chính xác vào hậu phương sâu của đối phương mà không cần huy động không quân hoặc các hệ thống tầm xa phức tạp hơn.
Khả năng đe dọa các trung tâm logistics, kho nhiên liệu và chỉ huy cấp cao có thể buộc đối phương phải phân tán lực lượng phòng thủ, từ đó giảm áp lực trên tiền tuyến.
Nhà thiết kế chính Denys Shtilerman khẳng định rằng sau khi thử nghiệm thành công, tên lửa FP-9 có thể sẵn sàng thực chiến vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027.
FP-9 không chỉ là một quả tên lửa mà còn đại diện cho sự trưởng thành của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine trong điều kiện khắc nghiệt.
Với sự kết hợp giữa tầm bắn xa, tốc độ cao, độ chính xác tốt và tính cơ động vượt trội, tên lửa FP-9 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những vũ khí then chốt định hình cục diện chiến trường trong giai đoạn tới.
Sự phát triển nhanh chóng của tên lửa FP-9 cũng gửi đi thông điệp rõ ràng: ngay cả trong chiến tranh, đổi mới công nghệ vẫn là yếu tố quyết định lợi thế lâu dài.
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