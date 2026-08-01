Rosoboronexport thuộc Tập đoàn Rostec (Nga) vừa chính thức khởi động chiến dịch quảng bá quốc tế cho tên lửa không đối không tầm trung RVV-SDM, đồng thời gắn chặt nó với tiêm kích thế hệ năm Su-57E. Động thái này không chỉ là một chiến dịch marketing thông thường mà còn đánh dấu nỗ lực của Nga nhằm biến tiêm kích Su-57E thành một hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh, có thể cạnh tranh trực tiếp với các tiêm kích tàng hình phương Tây trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

Tên lửa RVV-SDM ‘song kiếm hợp bích’ Su-57E: Nga tung ‘át chủ bài’ mới làm chao đảo thị trường vũ khí toàn cầu Ảnh: Rosoboronexport thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec/voennoedelo.com

Tên lửa RVV-SDM là phiên bản xuất khẩu của tên lửa R-77M (Izdeliye 180), thuộc họ tên lửa Adder nổi tiếng.

Khác với các thế hệ trước như RVV-AE hay RVV-SD vốn dựa chủ yếu vào đầu tự dẫn radar chủ động, tên lửa RVV-SDM được trang bị đầu tự dẫn radar kết hợp chủ động - thụ động.

Đây chính là điểm công nghệ then chốt. Kênh thụ động cho phép tên lửa RVV-SDM phát hiện và bám đuổi mục tiêu dựa trên tín hiệu radar hoặc nhiễu điện tử mà đối phương phát ra, thay vì chỉ phát sóng radar của chính mình.

Nhờ vậy, tên lửa RVV-SDM có thể duy trì chế độ “im lặng” trong phần lớn hành trình, giảm khả năng bị phát hiện bởi hệ thống cảnh báo radar của máy bay địch và tăng khả năng sống sót trong môi trường chiến tranh điện tử dày đặc.

Tên lửa RVV-SDM tầm trung 'song kiếm hợp bích' tiêm kích Su-57E hứa hẹn nâng cao khả năng đánh chặn mục tiêu trên không. Ảnh: RIA Novosti

Hệ thống điều khiển quán tính kết hợp đường truyền dữ liệu radio cập nhật giữa chừng giúp tên lửa RVV-SDM nhận thông tin mục tiêu mới từ máy bay mang phóng ngay cả khi đang bay, trước khi chuyển sang giai đoạn tự dẫn cuối.

Về thông số kỹ thuật được công bố chính thức, tên lửa RVV-SDM có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay ở độ cao từ 15 mét đến 25km, bao gồm máy bay cánh cố định, trực thăng, tên lửa hành trình và UAV, với tốc độ mục tiêu lên tới Mach 3.

Phạm vi phóng được mô tả là lớn hơn đáng kể so với RVV-SD (khoảng 110km), nhiều nguồn phân tích ước tính có thể vượt 120km và tiệm cận mức 190km trong điều kiện lý tưởng, dù Nga chưa công bố con số chính thức.

Tên lửa RVV-SDM được cải thiện về tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng, khí động học và khả năng chống nhiễu, giúp nó duy trì năng lượng tốt hơn ở giai đoạn cuối hành trình và tăng vùng “không thoát” so với các phiên bản cũ.

Sự kết hợp giữa tên lửa RVV-SDM và tiêm kích Su-57E tạo nên một cặp đôi chiến thuật đáng chú ý.

Nga giới thiệu tên lửa không đối không RVV-SDM dành cho Su-57E. Ảnh: RIA Novosti

Máy bay chiến đấu Su-57E là phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình Su-57, được thiết kế với cấu trúc thân sử dụng vật liệu hấp thụ radar, hình dáng khí động học tối ưu để giảm mặt cắt phản xạ radar và khả năng mang vũ khí trong khoang nội bộ nhằm duy trì đặc tính tàng hình.

Máy bay Su-57E sử dụng động cơ AL-41F1 hoặc phiên bản nâng cấp, radar mảng pha chủ động N036 Byelka cùng hệ thống cảm biến quang điện và cảnh báo toàn hướng, cho phép phát hiện mục tiêu từ khoảng cách lớn mà vẫn hạn chế phát xạ.

Khi mang tên lửa RVV-SDM trong khoang, tiêm kích Su-57E có thể phóng tên lửa mà không cần mở cửa khoang quá lâu, giữ vững độ tàng hình trong suốt quá trình giao chiến ngoài tầm nhìn.

Phân tích sâu hơn cho thấy tên lửa RVV-SDM không chỉ là vũ khí bổ sung mà còn giải quyết điểm yếu cố hữu của nhiều tiêm kích thế hệ năm xuất khẩu: thiếu một gói tên lửa không đối không tầm trung đủ mạnh và hiện đại để khai thác triệt để ưu thế cảm biến và tàng hình.

Tên lửa không đối không RVV-SDM sẽ được cung cấp cho khách hàng nước ngoài để trang bị trên tiêm kích Su-57E. Ảnh: Rossiyskaya Gazeta

Với khả năng “home-on-jam” (HOJ là chế độ dẫn đường của tên lửa hoặc radar. Hệ thống này tự động dò tìm và bay thẳng về phía nguồn phát sóng gây nhiễu điện tử (ECM) của đối phương thay vì dùng sóng phản xạ như thông thường) tiềm năng từ kênh thụ động, tên lửa RVV-SDM có thể buộc đối phương phải lựa chọn khó khăn giữa việc tắt radar để tránh bị phát hiện hoặc tiếp tục phát xạ và trở thành mục tiêu dễ bị tấn công.

Điều này đặc biệt quan trọng trong các cuộc không chiến hiện đại, nơi hệ thống gây nhiễu và đối kháng điện tử ngày càng tinh vi.

Việc Rostec đồng thời quảng bá cả tên lửa RVV-MD2 tầm ngắn và tên lửa RVV-BD tầm xa cùng tên lửa RVV-SDM tầm trung cho thấy Nga đang xây dựng một bộ vũ khí không đối không hoàn chỉnh cho tiêm kích Su-57E.

Chiến dịch này nhằm thuyết phục các khách hàng tiềm năng rằng họ không chỉ mua một máy bay tàng hình mà còn nhận được hệ thống vũ khí đồng bộ, sẵn sàng chiến đấu trong môi trường điện tử phức tạp.

Dù nhiều thông số chi tiết vẫn chưa được công bố đầy đủ và hiệu quả thực tế còn phải chờ kiểm chứng trên chiến trường hoặc qua các cuộc thử nghiệm quốc tế, tên lửa RVV-SDM cùng tiêm kích Su-57E đang trở thành lá bài quan trọng nhất của Nga trên thị trường tiêm kích thế hệ năm toàn cầu.

(Theo voennoedelo.com, armyrecognition.com, defensetalks.com, rg.ru, tass.ru)