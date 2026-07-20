Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố hình ảnh hoạt động chiến đấu của máy bay Su-34, hé lộ phiên bản nâng cấp mới với thiết bị quan trọng lắp phía sau buồng lái. Sự xuất hiện của ‘gò anten’ (dorsal antenna fairing) trên lưng máy bay ngay sau khoang lái không chỉ xác nhận chương trình hiện đại hóa sâu đang diễn ra mà còn cho thấy Moscow đang đẩy mạnh khả năng kết nối và linh hoạt tác chiến cho ‘siêu bom’ hàng đầu của mình giữa bối cảnh xung đột kéo dài.

Lô tiêm kích Su-34 mới nhất vừa được bàn giao của Nga đã lộ diện một nâng cấp về khả năng kết nối có thể sẽ trở thành tiêu chuẩn sản xuất mới, giúp tăng cường độ chính xác cho các chiến dịch tấn công mạng lưới tầm xa và tập kích sâu vào lòng địch. (Nguồn ảnh: UAC/Army Recognition Group)

Theo militarnyi.com, phân tích của chuyên gia quốc phòng Israel Guy Plopsky và các nguồn quân sự phương Tây, thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Su-34 nâng cấp là khối fairing anten mới nổi lên trên mặt lưng fuselage, nằm ngay phía sau buồng lái hai chỗ ngồi song song đặc trưng.

Vị trí này được lựa chọn kỹ lưỡng vì nó đảm bảo góc nhìn thông thoáng lên bầu trời, không bị che khuất bởi cấu trúc máy bay.

Các chuyên gia đánh giá khối anten này rất có thể chứa hệ thống liên lạc vệ tinh (SATCOM), đường truyền dữ liệu thời gian thực (datalink) hoặc thiết bị chiến tranh điện tử (EW) tiên tiến.

Theo defence-blog.com, trên các máy bay chiến đấu hiện đại, anten dorsal thường phục vụ mục đích kết nối ổn định với vệ tinh, giúp máy bay duy trì liên lạc liên tục dù ở khoảng cách xa hoặc trong môi trường bị nhiễu mạnh.

Với Su-34, vốn chuyên thực hiện các phi vụ ném bom lượn (glide bombs) từ khoảng cách xa, khả năng kết nối ổn định cực kỳ quan trọng.

Ảnh chụp màn hình. Nguồn ảnh: DefenceBlog/militarnyi.com

Máy bay cần nhận dữ liệu cập nhật mục tiêu, tính toán đường bay chính xác và điều chỉnh sau khi thả bom.

Antenna fairing mới giúp nâng cao đáng kể khả năng truyền dữ liệu thời gian thực, giảm độ trễ và tăng độ chính xác cho vũ khí dẫn đường.

Theo militarywatchmagazine.com, khối anten cũng có thể tích hợp hệ thống EW (tác chiến điện tử) nâng cao hoặc radar cảnh báo sớm, giúp Su-34 phát hiện và đối phó tốt hơn với tên lửa phòng không đối phương.

Điều này đặc biệt ý nghĩa khi Su-34 thường hoạt động trong môi trường có hệ thống phòng không dày đặc.

Phiên bản nâng cấp này được cho là thuộc dòng Su-34M hoặc biến thể NVO (cải tiến dựa trên kinh nghiệm chiến trường), tiếp nối chuỗi hiện đại hóa liên tục của dòng máy bay này.

Su-34M thuộc lô sản xuất mới nhất với ăng-ten mới. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Su-34 vốn là một trong những máy bay tấn công xa nhất thế giới nhờ thiết kế dựa trên khung Su-27/30, nhưng được tối ưu hóa cho vai trò ném bom.

Phiên bản cơ bản đã sở hữu tầm bay ferrying lên đến hơn 4.000 km, bán kính chiến đấu khoảng 1.100 km với tải trọng vũ khí tối đa 12-14 tấn.

Buồng lái rộng rãi kiểu side-by-side cho phép phi công và sĩ quan vũ khí ngồi song song, tăng khả năng phối hợp, giảm mệt mỏi trên các phi vụ kéo dài nhiều giờ, thậm chí có không gian nghỉ ngơi, toilet và bếp nhỏ.

Phiên bản Su-34M và các nâng cấp gần đây tiếp tục cải tiến mạnh về điện tử hàng không. Radar trước mũi được nâng cấp, hệ thống ngắm quang điện tử hiện đại hơn, khả năng tương thích với nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác cao như bom lượn UMPK.

Việc bổ sung anten dorsal mới càng củng cố “hệ thần kinh” của máy bay, cho phép kết nối tốt hơn với các nền tảng khác trong mạng lưới tác chiến, hỗ trợ vai trò trinh sát khi mang pod Sych và tăng khả năng sống sót trước các mối đe dọa điện tử.

Máy bay chiến đấu Su-34 (tiêm kích bom Su-34). Ảnh: militarywatchmagazine.com

Sản xuất Su-34 tại Nhà máy Hàng không Novosibirsk vẫn duy trì nhịp độ cao, với các lô mới được giao liên tục cho Không quân Nga.

Các nâng cấp không chỉ áp dụng trên máy bay hiện hữu mà còn được tích hợp vào dây chuyền sản xuất mới, chứng tỏ đây là chương trình hiện đại hóa quy mô lớn thay vì cải tiến tạm thời.

Theo militarywatchmagazine.com, việc Nga đẩy mạnh nâng cấp Su-34 cho thấy Moscow đang học hỏi nhanh chóng từ kinh nghiệm thực chiến để khắc phục hạn chế và tối ưu hóa nền tảng hiện có thay vì chờ đợi thế hệ máy bay hoàn toàn mới.

Với khả năng mang tải trọng lớn, bay xa và giờ đây kết nối tốt hơn, Su-34 tiếp tục đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch tấn công sâu, hỗ trợ lực lượng mặt đất bằng hỏa lực chính xác từ khoảng cách an toàn.

Phiên bản nâng cấp với anten mới phía sau buồng lái không chỉ tăng cường sức mạnh riêng lẻ của từng chiếc Su-34 mà còn góp phần nâng tầm khả năng tác chiến mạng lưới của toàn bộ lực lượng không quân Nga.

(Theo militarnyi.com, militarywatchmagazine.com, defence-blog.com, armyrecognition.com)