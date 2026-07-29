Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video Su-34 mang 4 quả bom FAB-500T trang bị UMPK nâng cấp, cho phép tấn công chính xác từ khoảng cách trên 100km, giúp máy bay đứng ngoài lưới phòng không đối phương.
Trong những ngày cuối tháng 7/2026, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi hình tiêm kích bom Su-34 mang theo 4 quả bom FAB-500T được trang bị bộ kit UMPK nâng cấp.
Đây là minh chứng rõ nét nhất cho bước tiến mới trong việc biến những quả bom thông thường thành vũ khí chính xác tầm xa, giúp máy bay Nga tấn công từ khoảng cách an toàn mà không cần xâm nhập sâu vào lưới phòng không đối phương.
Sự kiện này không chỉ khẳng định chiến lược sử dụng vũ khí giá rẻ nhưng hiệu quả cao của Nga mà còn đánh dấu mức gia tăng đáng kể về khả năng tấn công stand-off của Không quân Nga.
Theo armyrecognition.com,bom FAB-500T thuộc dòng bom nổ cao thông dụng (high-explosive general purpose bomb) nặng 500 kg của Nga, trong đó chữ 'T' chỉ phiên bản chịu nhiệt đặc biệt (thermoresistant).
Điều này không chỉ giảm thiểu tổn thất cho phi công và máy bay mà còn cho phép Nga duy trì nhịp độ tấn công cao, tập trung vào các mục tiêu kiên cố, kho đạn, vị trí sâu của đối phương.
Theo militarywatchmagazine.com, sự phát triển của bom FAB-500T với UMPK nâng cấp nằm trong xu hướng lớn hơn của Nga: tận dụng kho bom cũ khổng lồ bằng cách trang bị kit thông minh giá rẻ.
Kết hợp với các loại bom khác như FAB-1500 hay GROM-E1 có động cơ tên lửa, Không quân Nga đang dần xây dựng năng lực tấn công chính xác tầm xa đa tầng.
Dù việc sử dụng vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm và triển khai hạn chế, nhưng những hình ảnh Su-34 mang bốn quả bom FAB-500T đã gửi đi thông điệp rõ ràng: khả năng tấn công stand-off của Nga đang được nâng cấp mạnh mẽ, buộc đối phương phải phân tán và tiêu tốn nhiều nguồn lực hơn cho phòng không.
Theo armyrecognition.com, FAB-500T tăng tầm không chỉ là một bản nâng cấp kỹ thuật mà còn là minh chứng cho cách tiếp cận thực dụng, hiệu quả kinh tế của Nga trong chiến tranh hiện đại.
Với khả năng mang tải lớn, bay xa và thả bom chính xác từ khoảng cách an toàn, Su-34 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong kho vũ khí không quân Nga, đồng thời đặt ra những thách thức mới cho bất kỳ hệ thống phòng không nào đối đầu.
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