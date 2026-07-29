Trong những ngày cuối tháng 7/2026, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi hình tiêm kích bom Su-34 mang theo 4 quả bom FAB-500T được trang bị bộ kit UMPK nâng cấp. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho bước tiến mới trong việc biến những quả bom thông thường thành vũ khí chính xác tầm xa, giúp máy bay Nga tấn công từ khoảng cách an toàn mà không cần xâm nhập sâu vào lưới phòng không đối phương. Sự kiện này không chỉ khẳng định chiến lược sử dụng vũ khí giá rẻ nhưng hiệu quả cao của Nga mà còn đánh dấu mức gia tăng đáng kể về khả năng tấn công stand-off của Không quân Nga.

Hình ảnh mới về chiếc Su-34 của Nga mang theo 4 quả bom FAB-500T cải tiến cho thấy nỗ lực lớn nhằm mở rộng tầm tấn công và giảm nguy cơ máy bay bị phơi nhiễm trước các hệ thống phòng không của Ukraine. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Army Recognition Group.

Theo armyrecognition.com, bom FAB-500T thuộc dòng bom nổ cao thông dụng (high-explosive general purpose bomb) nặng 500 kg của Nga, trong đó chữ 'T' chỉ phiên bản chịu nhiệt đặc biệt (thermoresistant).

Khác với các biến thể FAB-500M-62 thông thường, bom FAB-500T được thiết kế để chịu được nhiệt độ khí động học cao sinh ra khi mang dưới thân máy bay, bay với tốc độ siêu thanh hoặc ở độ cao lớn.

Điều này cho phép Su-34, một trong những máy bay chiến đấu nặng nhất thế giới, mang theo chúng ở tốc độ cao mà không lo bom bị hỏng cấu trúc.

Thân bom FAB-500T dài hơn, hình dạng khí động học tối ưu hơn so với bom cũ, giúp giảm lực cản và tăng khả năng bay xa khi được thả từ độ cao lớn.

Theo rg.ru, điểm then chốt biến bom FAB-500T thành mối đe dọa tầm xa chính là bộ kit UMPK (Unified Gliding and Correction Module - mô-đun thống nhất kế hoạch và hiệu chỉnh).

Phiên bản mới nhất được hé lộ có thiết kế đuôi kéo dài đáng kể cùng bộ cánh lớn hơn, cải thiện rõ rệt tính ổn định khí động và khả năng lượn của bom.

Nhờ đó, khi thả từ độ cao phù hợp (thường 8.000-11.000 mét) và tốc độ cao của Su-34, quả bom FAB-500T có thể lướt hành trình xa hơn hẳn các thế hệ trước.

Mô-đun UMPK mới cho bom FAB-500T trang bị trên tiêm kích Su-34. Nguồn ảnh: t.me/mag_vodogray/militarnyi.com

Các nguồn tin đáng tin cậy cho biết tầm bắn của bom FAB-500T với UMPK nâng cấp đã vượt mốc 100 km, thậm chí có tiềm năng xa hơn nếu tích hợp động cơ turbojet nhỏ như Swiwin SW800Pro của Trung Quốc.

Theo militarnyi.com, về công nghệ dẫn đường, UMPK kết hợp hệ thống định vị vệ tinh (GPS/Glonass) với hệ thống quán tính (INS) độc lập, giúp bom duy trì độ chính xác cao ngay cả khi bị nhiễu điện tử.

Bộ kit này chuyển đổi bom 'ngu ngốc' (unguided) thành vũ khí thông minh có khả năng tự điều chỉnh quỹ đạo, bám sát mục tiêu với sai số chỉ vài mét.

Thiết kế mô-đun cho phép lắp ráp nhanh trên hiện trường, chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình hay bom dẫn đường laser đắt tiền.

Nhờ vậy, Nga có thể sản xuất hàng loạt và sử dụng thường xuyên mà không lo cạn kiệt kho vũ khí cao cấp.

Theo armyrecognition.com, việc Su-34 mang đồng thời bốn quả bom FAB-500T với UMPK mới mang lại lợi thế chiến thuật rõ rệt.

Trước đây, để sử dụng bom thông thường, máy bay phải bay sát mục tiêu và đối mặt nguy cơ cao từ hệ thống phòng không như Patriot, IRIS-T hay S-300.

Tiêm kích - cường kích Su-34M. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Giờ đây, với tầm bắn vượt 100 km, phi công Su-34 có thể thả bom FAB-500T từ khoảng cách an toàn, sau đó nhanh chóng rời khu vực nguy hiểm.

Điều này không chỉ giảm thiểu tổn thất cho phi công và máy bay mà còn cho phép Nga duy trì nhịp độ tấn công cao, tập trung vào các mục tiêu kiên cố, kho đạn, vị trí sâu của đối phương.

Theo militarywatchmagazine.com, sự phát triển của bom FAB-500T với UMPK nâng cấp nằm trong xu hướng lớn hơn của Nga: tận dụng kho bom cũ khổng lồ bằng cách trang bị kit thông minh giá rẻ.

Kết hợp với các loại bom khác như FAB-1500 hay GROM-E1 có động cơ tên lửa, Không quân Nga đang dần xây dựng năng lực tấn công chính xác tầm xa đa tầng.

Dù việc sử dụng vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm và triển khai hạn chế, nhưng những hình ảnh Su-34 mang bốn quả bom FAB-500T đã gửi đi thông điệp rõ ràng: khả năng tấn công stand-off của Nga đang được nâng cấp mạnh mẽ, buộc đối phương phải phân tán và tiêu tốn nhiều nguồn lực hơn cho phòng không.

Theo armyrecognition.com, FAB-500T tăng tầm không chỉ là một bản nâng cấp kỹ thuật mà còn là minh chứng cho cách tiếp cận thực dụng, hiệu quả kinh tế của Nga trong chiến tranh hiện đại.

Với khả năng mang tải lớn, bay xa và thả bom chính xác từ khoảng cách an toàn, Su-34 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong kho vũ khí không quân Nga, đồng thời đặt ra những thách thức mới cho bất kỳ hệ thống phòng không nào đối đầu.

(Theo rg.ru, armyrecognition.com, militarywatchmagazine.com, militarnyi.com)