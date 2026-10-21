Tập trận Keen Sword 2026:

Tập trận song phương lớn nhất giữa Mỹ và Nhật Bản năm 2026 đã đưa hệ thống phòng không tích hợp MADIS (Marine Air Defense Integrated System) của Thủy quân lục chiến Mỹ tới đảo Yonaguni, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phòng thủ chuỗi đảo phía tây nam Nhật Bản trước các mối đe dọa trên không tầm thấp và máy bay không người lái.

Tập trận Keen Sword 2026 (còn được gọi là Keen Sword 27) diễn ra từ ngày 19-29/10/2026 với sự tham gia của khoảng 45.000 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và khoảng 12.000 quân nhân Mỹ, cùng lực lượng từ một số quốc gia khác.

Quy mô lần này được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay của chuỗi diễn tập song phương này. Trọng tâm chính hướng tới khả năng phòng thủ các đảo phía tây nam Nhật Bản, bao gồm các hoạt động đổ bộ, phòng không-chống tên lửa, rà phá thủy lôi, thu thập tình báo và hậu cần trên địa hình đảo rải rác.

Điểm nhấn chiến lược nằm ở việc triển khai lần đầu tiên cả hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS (Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System) và hệ thống phòng không tích hợp MADIS của trung đoàn 12 Marine Littoral Regiment tới đảo Yonaguni - đảo có người ở nằm xa nhất về phía tây của Nhật Bản.

Trong bối cảnh đó, MADIS nổi lên như yếu tố then chốt bảo vệ lực lượng tiền phương. Hệ thống này được thiết kế như một tổ hợp phòng không tầm ngắn di động, gắn trên nền tảng xe chiến thuật nhẹ Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) của Oshkosh.

Thủy quân lục chiến Mỹ thử nghiệm hệ thống phòng không cơ động MADIS tại Okinawa, tăng cường khả năng bảo vệ trước máy bay không người lái và phương tiện bay thấp dọc Chuỗi đảo Thứ nhất. Nguồn ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ/ Britannica/Army Recognition Group

Khác với các hệ thống phòng không truyền thống đòi hỏi binh sĩ phải xuống xe để vận hành tên lửa vác vai, MADIS hoạt động theo nguyên tắc “cặp đôi bổ trợ” gồm hai xe: MADIS Mk1 tập trung vào khả năng tiêu diệt và MADIS Mk2 đảm nhiệm vai trò cảm biến, chỉ huy điều khiển cùng tác chiến điện tử (EW).

Cấu trúc này cho phép một xe duy trì theo dõi bầu trời 360 độ trong khi xe còn lại tiến hành giao chiến, rút ngắn đáng kể chuỗi sát thương từ phát hiện đến đánh chặn.

Về mặt công nghệ, MADIS kết hợp đa lớp hiệu ứng. Xe Mk1 thường mang bệ phóng tên lửa FIM-92 Stinger (thường ở cấu hình hai hoặc bốn ống phóng, có thể nạp lại từ kho dự trữ trên xe) cùng pháo xích 30 mm (biến thể XM914E1 hoặc tương đương từ dòng M230), kèm súng máy đồng trục 7,62 mm.

Tên lửa Stinger sử dụng đầu dò hồng ngoại tự dẫn theo nguồn nhiệt của mục tiêu, với tầm hiệu quả thông thường khoảng 4 đến 8 km tùy phiên bản, phù hợp để đánh chặn trực thăng, máy bay cánh cố định bay thấp và các UAV cỡ trung.

Pháo 30 mm được tối ưu hóa cho mục tiêu nhỏ và nhanh với đạn nổ mạnh hoặc nổ gần, cho phép tiêu diệt drone ở khoảng cách gần hơn với chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa.

Hệ thống tên lửa NMESIS. (Nguồn: Top War)

Xe Mk2 bổ sung radar giám sát không gian chiến thuật (thường là dòng RPS-42 hoặc RPS-62 của RADA), có khả năng phát hiện mục tiêu có tiết diện radar nhỏ như drone thương mại trong bán kính khoảng 30 km và độ cao từ sát mặt đất đến hàng chục nghìn feet, cùng hệ thống tác chiến điện tử Modi II của Sierra Nevada Corporation.

Hệ thống EW (tác chiến điện tử) này có thể gây nhiễu liên kết điều khiển của UAV, làm gián đoạn hoặc đánh lừa tín hiệu điều khiển từ xa.

Toàn bộ tổ hợp được tích hợp trên trạm vũ khí điều khiển từ xa Kongsberg Protector RS6, kết hợp cảm biến quang điện-hồng ngoại (EO/IR) để nhận dạng mục tiêu.

MADIS có khả năng khai hỏa khi đang di chuyển, phù hợp với khái niệm tác chiến phân tán của lực lượng littoral (bờ biển/ven biển) hiện đại.

Hệ thống còn được kết nối vào mạng chỉ huy không quân chung của Thủy quân lục chiến (như CAC2S), cho phép chia sẻ dữ liệu mục tiêu giữa các xe và với lực lượng đồng minh.

Hệ thống tên lửa NMESIS: Ảnh: zona-militar.com

Mục tiêu chính của MADIS là các mối đe dọa bay thấp: UAV từ nhóm 1 đến nhóm 5, trực thăng và máy bay cánh cố định hoạt động ở độ cao thấp, đồng thời bảo vệ các tài sản giá trị cao như bệ phóng NMESIS trước các cuộc tấn công bằng drone hoặc máy bay địch.

Việc đưa MADIS tới Yonaguni trong tập trận Keen Sword 2026 phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt của Thủy quân lục chiến Mỹ theo Force Design 2030.

Thay vì dựa vào các đơn vị phòng không lớn, cố định, lực lượng này ưu tiên các hệ thống nhẹ, cơ động cao, có thể triển khai nhanh bằng đường không hoặc đường biển tới các đảo tiền phương.

MADIS không chỉ lấp đầy khoảng trống phòng thủ tầm ngắn mà còn tạo lớp bảo vệ hữu cơ cho các đơn vị đứng trong tầm hỏa lực đối phương.

Khả năng kết hợp hiệu ứng động học (tên lửa và pháo) với hiệu ứng phi động học (gây nhiễu điện tử) giúp hệ thống thích ứng tốt hơn với môi trường chiến trường hiện đại, nơi drone rẻ tiền và số lượng lớn đang trở thành thách thức phổ biến.

Hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS trong khuôn khổ cuộc diễn tập huấn luyện dã chiến tại căn cứ huấn luyện trung tâm, trại Hansen, Okinawa, Nhật Bản, ngày 28/7/2025. (Nguồn ảnh: Ảnh: Thủy quân lục chiến/Bộ Quốc phòng Mỹ)

Tuy nhiên, như mọi hệ thống tầm ngắn, MADIS vẫn phụ thuộc vào việc tích hợp với các lớp phòng không tầm trung và tầm xa hơn của lực lượng đồng minh để tạo thành lá chắn nhiều tầng hiệu quả.

Sự xuất hiện của MADIS tại tập trận Keen Sword 2026 không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn gửi đi thông điệp về khả năng sẵn sàng phối hợp của liên minh Mỹ-Nhật trong việc bảo vệ các tuyến đường biển chiến lược và các đảo tiền phương.

Việc hệ thống được triển khai trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng cho thấy cả hai bên đang thực hành cụ thể các kịch bản phòng thủ phân tán, nơi tốc độ triển khai, khả năng sống sót và hiệu quả chống lại mối đe dọa bay thấp trở thành yếu tố quyết định.

(Theo defensenews.com, dvidshub.net, armyrecognition.com)