Cuối tháng 11/2025, cả thế giới quân sự choáng váng khi Triều Tiên công khai tên lửa hành trình không đối đất tầm xa hoàn toàn mới dưới cánh Su-25: ngoại hình sao chép gần hoàn hảo tên lửa Taurus KEPD 350 của Đức-Thụy Điển, tích hợp seeker hồng ngoại giống tên lửa Storm Shadow, động cơ turbofan nội địa và khả năng mang đầu đạn hạt nhân 500kg với tầm bắn trên 500km. Từ một không quân bị coi là ‘bảo tàng bay’ thập niên 70, Bình Nhưỡng đã nhảy vọt lên sở hữu vũ khí tấn công sâu chính xác khiến mọi radar phòng không hiện tại của Hàn Quốc trở nên lỗi thời.

Ông Kim Jong-un tại Căn cứ Không quân Kalma bên cạnh máy bay Su-25 mang theo các phiên bản tên lửa mới giống tên lửa Storm Shadow và Brimstone. Ngày 28 tháng 11 năm 2025. Nguồn ảnh: KCNA

Vào cuối tháng 11/2025, tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân Nhân dân Triều Tiên (KPAF), Bình Nhưỡng đã lần đầu tiên công khai một loại tên lửa hành trình không đối đất tầm xa hoàn toàn mới, được các nhà phân tích phương Tây ngay lập tức gọi là ‘Taurus Triều Tiên’ vì ngoại hình và tính năng gần như sao chép nguyên bản hệ thống Taurus KEPD 350 của Đức-Thụy Điển và một phần Storm Shadow của Anh-Pháp.

Loại vũ khí chiến lược này được trưng bày trực tiếp dưới cánh máy bay cường kích Su-25 tại căn cứ không quân Kalma, đánh dấu bước nhảy vọt đáng kể trong khả năng tấn công mặt đất chính xác tầm xa của Không quân Triều Tiên, vốn từ lâu bị coi là lạc hậu.

Theo hình ảnh chính thức do KCNA công bố và được các nguồn tin uy tín như NK News, Army Recognition, United24 Media, Chosun Ilbo phân tích kỹ lưỡng, tên lửa mới có chiều dài khoảng 5–5,2 mét, đường kính thân gần giống Taurus (khoảng 0,6–0,65m), sử dụng cánh gập và cánh lái hình chữ thập ở đuôi, đặc trưng của dòng tên lửa hành trình tàng hình.

Phần đầu tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường hồng ngoại (IIR seeker), tương tự Storm Shadow/SCALP, cho phép tấn công chính xác mục tiêu cố định trong giai đoạn cuối.

Các chuyên gia nhận định tầm bắn của phiên bản này nằm trong khoảng từ 300 đến hơn 500km, tương đương hoặc thậm chí vượt nhẹ tên lửa Taurus KEPD 350 (tầm bắn công bố 500km).

Máy bay Su-25 được trang bị tên lửa có hình dáng tương tự Storm Shadow và Brimstone trong buổi trình diễn tại Căn cứ Không quân Kalma ngày 28/11/2025. (Nguồn: KCNA)

Động cơ phản lực mini (turbofan) được lắp đặt bên trong thân, với cửa hút khí dạng vuông phía dưới, chi tiết gần như sao chép nguyên bản từ tên lửa Taurus.

Trọng lượng đầu đạn ước tính 450 – 500kg, đủ khả năng mang cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Điểm đáng chú ý nhất là Triều Tiên đã tích hợp tên lửa này lên máy bay Su-25, một nền tảng cũ kỹ vốn chỉ mang được bom và rocket không điều khiển trước đây.

Điều này chứng tỏ Bình Nhưỡng đã phát triển thành công hệ thống điều khiển hỏa lực và giao diện vũ khí hoàn toàn mới cho phi đội cường kích, đồng thời giải quyết được bài toán trọng lượng và kích thước khi treo tên lửa nặng hơn 1,3 tấn dưới cánh của một chiếc Su-25 vốn chỉ có tải trọng chiến đấu khoảng 4,4 tấn.

Cùng với “Taurus Triều Tiên”, Bình Nhưỡng còn trưng bày một loại tên lửa tấn công chính xác nhỏ hơn, rất giống Brimstone của Anh, có khả năng tấn công xe tăng và mục tiêu di động với tầm bắn trên 60km khi phóng từ trên không.

Máy bay Su-25 được Triều Tiên cải tiến mới mang theo tên lửa hành trình kiểu Taurus, bom lượn chính xác tương tự SDB và một tên lửa tự vệ, biến chiếc cường kích bay thấp trước đây thành một nền tảng tấn công tầm xa (stand-off strike platform). (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Triều Tiên)

Sự kết hợp này biến phi đội Su-25 lạc hậu thành một lực lượng có khả năng tấn công sâu chính xác, đe dọa trực tiếp các mục tiêu chiến lược trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc mà không cần dùng đến tên lửa đạn đạo.

Các nguồn tin tiếng Nga, đặc biệt RG (Российская газета) ngày 30/11/2025, nhấn mạnh rằng ông Kim Jong Un đã đích thân cam kết sẽ “liên tục cung cấp các tài sản quân sự chiến lược mới” cho không quân, trong đó tên lửa hành trình không đối đất tầm xa là ưu tiên hàng đầu.

Điều này cho thấy Triều Tiên không chỉ dừng lại ở việc sao chép mà đã nội địa hóa hoàn toàn công nghệ dẫn đường, động cơ và vật liệu tàng hình.

Với tầm bắn vượt quá 300 – 500km, khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được triển khai trên nền tảng có sẵn với số lượng lớn, tên lửa không đối đất mới của Triều Tiên đã thay đổi hoàn toàn cán cân không quân trên bán đảo, buộc Seoul và Washington phải tính lại toàn bộ chiến lược phòng thủ tên lửa hiện tại.