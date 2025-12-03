Cuối tháng 11/2025, Ba Lan lặng lẽ tung ra ‘quái vật Gatling’ WLKM 12.7mm nội địa 100%, 4 nòng xoay với tốc độ bắn 3.600 viên/phút, radar quét sạch mục tiêu nhỏ trong 15km, ảnh nhiệt làm mát, laser đo xa và máy tính đạn đạo tự động. Chỉ cần 8 – 10 giây từ lúc phát hiện đến khi nhả đạn, mọi drone lọt vào tầm 2km đều bị xé thành từng mảnh, chi phí tiêu diệt chỉ bằng 1/30 quả tên lửa phòng không. Đây chính là vũ khí bất đối xứng kinh tế khiến cả NATO và Nga phải choáng váng.

Ảnh: Zuma/TASS

Video: Teknoreka

Khi drone Nga liên tục bị cáo buộc xâm nhập không phận Ba Lan từ mùa hè 2025, Warsaw không chọn cách đắt đỏ là dùng tên lửa phòng không trị giá trăm nghìn USD để bắn hạ những mục tiêu chỉ đáng giá vài trăm USD.

Thay vào đó, họ lặng lẽ đưa ra sát thủ thực sự: hệ thống súng máy chống drone/UAV đa nòng WLKM 12,7mm do Zakłady Mechaniczne Tarnów (thuộc tập đoàn PGZ) chế tạo.

Đây là tổ hợp vũ khí cơ động nội địa 100%, được thiết kế riêng để biến mọi loại máy bay không người lái, dù là FPV tự sát, Orlan-10 hay Shahed-136, thành mây khói chỉ trong vài giây với chi phí gần như bằng không.

WLKM không phải là một khẩu súng máy bình thường gắn thêm kính ngắm mà là một hệ thống hỏa lực tích hợp hoàn chỉnh, được ví như “Phalanx thu nhỏ trên xe tải”.

Trái tim của WLKM 12,7mm là khối Gatling 4 nòng xoay hoàn toàn mới, sử dụng chuẩn đạn 12,7 × 99mm NATO (.50 BMG) quen thuộc.

Nhờ động cơ điện mạnh mẽ, tốc độ bắn lý thuyết đạt đúng 3.600 viên mỗi phút, tương đương 60 viên mỗi giây. Con số này đủ để tạo ra một bức tường chì liên tục trong không gian, khiến bất kỳ drone nào lọt vào tầm đều bị xé nát trước khi kịp phản ứng.

Trong thực tế chiến đấu, xạ thủ có thể giảm tốc độ xuống còn 2.000 hoặc 1.000 viên/phút để tiết kiệm đạn khi đối phó mục tiêu lớn hơn như Shahed.

Tầm bắn hiệu quả chống mục tiêu bay được công bố chính thức là 2.000 mét, một số nguồn quân sự Ba Lan còn khẳng định lên tới 2.200 mét với loại đạn chuyên dụng AP-I (đạn xuyên cháy).

Súng máy đa nòng WLKM-12.7 (Nguồn ảnh: Army Recognition)

Với mục tiêu mặt đất, WLKM vẫn giữ được tầm bắn tối đa hơn 6.800 mét, nghĩa là nó có thể kiêm luôn nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực mạnh nếu cần.

Điều làm WLKM trở thành cơn ác mộng thực sự của drone nằm ở hệ thống điều khiển hỏa lực và cảm biến. Mỗi tổ hợp được trang bị radar băng tần X nhỏ gọn do công ty PIT-RADWAR phát triển, có khả năng phát hiện mục tiêu bay cỡ nhỏ (RCS chỉ 0,01–0,1 m²) ở khoảng cách tối đa 15km.

Đây là con số cực kỳ ấn tượng với một hệ thống cơ động cấp tiểu đoàn, đủ để phát hiện sớm cả những drone FPV bay sát mặt đất hay những chiếc Orlan-10 bay cao từ phía Belarus hoặc Kaliningrad.

Khi radar khóa mục tiêu, dữ liệu lập tức được chuyển sang máy tính đạn đạo, tự động tính toán điểm chạm trước (lead point) dựa trên tốc độ, hướng bay, gió và nhiệt độ không khí.

Xạ thủ chỉ việc ngồi trong cabin bọc thép, quan sát qua màn hình lớn với ba kênh hình ảnh đồng thời: camera ngày độ phân giải 4K, camera ảnh nhiệt làm mát (cooled thermal) hoạt động hoàn hảo trong sương mù và ban đêm, cùng máy đo xa laser an toàn mắt.

Chỉ cần một nút bấm, cụm 4 nòng bắt đầu xoay tít và nhả đạn theo đường đạn đã tính toán sẵn. Toàn bộ quá trình từ phát hiện đến khai hỏa chỉ mất chưa tới 10 giây.

Hệ thống được đặt trên nhiều loại xe cơ sở khác nhau, phổ biến nhất là xe địa hình nhẹ 4×4 Honker hoặc khung gầm xe tải Jelcz.

Thời gian triển khai chiến đấu từ trạng thái hành quân chỉ khoảng 3 – 4 phút, kíp chiến đấu chỉ cần 2 – 3 người: tài xế kiêm trưởng xe, xạ thủ chính và kỹ thuật viên radar.

Súng máy đa nòng WLKM-12.7 (Nguồn ảnh: Army Recognition)

Nhờ sử dụng hoàn toàn đạn 12,7mm tiêu chuẩn NATO, chi phí vận hành của WLKM thấp đến mức khó tin. Theo tính toán được báo chí Ba Lan và cả các nguồn Nga công bố trong tháng 11 – 12/2025, một phút bắn hết tốc độ của WLKM chỉ tốn khoảng 3.500 – 4.000 USD tiền đạn, trong khi một quả tên lửa phòng không Grom/Piorun mới có giá 80.000–100.000 USD, chưa kể tên lửa Stinger hay Mistral còn đắt gấp nhiều lần.

Chính vì thế, WLKM được gọi là “vũ khí bất đối xứng kinh tế” đối với chiến thuật bầy đàn drone giá rẻ.

Từ tháng 11/2025, các tổ hợp WLKM bắt đầu xuất hiện dày đặc dọc toàn tuyến biên giới phía đông Ba Lan, đặc biệt là khu vực Suwałki Gap và tỉnh Podlaskie.

Một số nguồn tin tình báo phương Tây và cả báo chí Nga đều đồng loạt đưa tin rằng ít nhất 4 drone không xác định (nghi của Nga) đã bị WLKM bắn hạ trong khoảng thời gian từ 20/11, dù Bộ Quốc phòng Ba Lan từ chối bình luận chính thức với lý do “tránh làm leo thang căng thẳng”.

Với khả năng phát hiện 15km, khóa mục tiêu tự động và tạo ra mưa đạn 60 viên mỗi giây trong vòng 2km, WLKM không chỉ là khẩu Gatling mạnh nhất châu Âu dành riêng cho nhiệm vụ chống drone/UAV mà còn là lời tuyên bố đanh thép: Ba Lan đã tìm ra cách đối phó cực kỳ hiệu quả và rẻ tiền với mối đe dọa drone đang lan rộng khắp chiến trường châu Âu.

Khi tên lửa phòng không trở nên quá xa xỉ để bắn ruồi, thì khẩu Gatling 4 nòng của Ba Lan chính là câu trả lời hoàn hảo.