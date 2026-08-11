Truyền thông đưa tin tên lửa Trường Chinh 7A của Trung Quốc phát nổ khoảng 85 giây sau khi rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, tối 10/8.

Tên lửa đang mang theo vệ tinh Zhongxing-4B, còn gọi là ChinaSat-4B, dự kiến cung cấp các dịch vụ liên lạc như phát thanh, truyền hình cho người dùng trên toàn thế giới.

Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy tên lửa đang bay lên thì bất ngờ vỡ thành nhiều mảnh và bùng lên thành một cầu lửa lớn giữa không trung.

Khoảng ba giờ sau sự cố, Tân Hoa Xã xác nhận vụ phóng thất bại, cho biết tên lửa "gặp bất thường trong quá trình bay".

Cơ quan này chưa công bố nguyên nhân, đồng thời tiết lộ cuộc điều tra đang được tiến hành.

Vụ việc được đánh giá là thất bại tương đối hiếm đối với Trường Chinh 7A, mẫu tên lửa được xem là một trong những phương tiện chủ lực trong chương trình không gian Trung Quốc.

Đây là lần phóng thứ 18 của dòng tên lửa này và là lần thất bại thứ hai, sau chuyến bay đầu tiên năm 2020.

Trường Chinh 7A do Viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc (CALT), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), phát triển.

Tên lửa dài khoảng 60m, gồm ba tầng và bốn tên lửa đẩy, có khả năng đưa khoảng 7 tấn hàng hóa lên quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh.

Vụ phóng cũng ảnh hưởng đến kế hoạch thử nghiệm tên lửa tái sử dụng Zhuque-3 của công ty tư nhân LandSpace.

Theo trang tin Yicai, kế hoạch phóng Zhuque-3 vào sáng 11/8 tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền đã bị hoãn.

Zhuque-3 được Trung Quốc kỳ vọng trở thành một trong những tên lửa tái sử dụng quan trọng của nước này.

Trong lần thử hồi tháng 12/2025, tầng một của tên lửa bốc cháy trước khi rơi xuống gần khu vực dự kiến thu hồi.

Tuy nhiên, tháng trước, LandSpace đã đạt bước tiến khi thu hồi thành công tầng một trong một cuộc thử nghiệm khác.

Vụ thất bại của Trường Chinh 7A diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh tham vọng trở thành cường quốc không gian.

Bắc Kinh đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới về khoa học vũ trụ vào năm 2050, đồng thời cạnh tranh với Mỹ trong nhiều lĩnh vực như tên lửa tái sử dụng, nghiên cứu Mặt Trăng và phóng vệ tinh.

Elon Musk, CEO SpaceX, bình luận trên X sau vụ việc: "Tên lửa cực kỳ khó (làm)".

Khác với Zhuque-3, Trường Chinh 7A không được thiết kế để tái sử dụng. Trong khi đó, khả năng tái sử dụng tên lửa đang trở thành một trong những hướng phát triển quan trọng của ngành vũ trụ, giúp giảm chi phí và tăng tần suất phóng.

(Theo CNN)