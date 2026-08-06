Thông tin được Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành (COO) Gwynne Shotwell công bố trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh đầu tiên của SpaceX.

Theo bà, công ty sẽ phát triển mạng lưới trạm phát sóng, các điểm thu phát cỡ nhỏ (small cell/femtocell) kết hợp với hệ thống vệ tinh Starlink nhằm tạo ra dịch vụ di động phủ sóng cả từ mặt đất lẫn không gian.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ xây dựng phần hạ tầng mặt đất. Khách hàng sẽ không chỉ sử dụng năng lực từ vệ tinh mà còn được hỗ trợ bởi hệ thống phần cứng cần thiết để tạo nên một dịch vụ di động hoàn chỉnh", Shotwell nói.

Bà cũng khẳng định mục tiêu là giành khách hàng từ các nhà mạng truyền thống. Theo Shotwell, dịch vụ của Starlink sẽ vượt trội nhờ khả năng xóa bỏ vùng lõm sóng và duy trì kết nối tốt hơn trong thiên tai.

Ngay sau tuyên bố này, cổ phiếu AT&T, Verizon và T-Mobile đồng loạt giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Lãnh đạo SpaceX bày tỏ tham vọng trở thành nhà mạng toàn diện, cạnh tranh với các ông lớn viễn thông truyền thống. Ảnh: Unplash

Kết hợp vệ tinh với mạng mặt đất

Khác với mô hình hiện nay - Starlink chủ yếu hợp tác với các nhà mạng để bổ sung vùng phủ sóng ở những nơi không có trạm BTS, SpaceX muốn tự xây dựng mạng di động của riêng mình.

Công ty đã mua giấy phép sử dụng 65 MHz băng tần từ EchoStar với tổng giá trị gần 20 tỷ USD, bao gồm các giao dịch trước đó và bổ sung, cho phép triển khai cả mạng vệ tinh lẫn mạng mặt đất.

Theo CEO Elon Musk, thay vì xây dựng các cột phát sóng quy mô lớn như các nhà mạng hiện nay, SpaceX sẽ triển khai hàng loạt trạm phát mini (femtocell).

Các trạm này có thể được tích hợp ngay trên thiết bị Starlink lắp tại nhà hoặc doanh nghiệp, biến mỗi chảo thu Starlink thành một điểm phát sóng di động.

"Thay vì dựng những trạm BTS lớn và tốn kém, chúng tôi có thể triển khai rất nhiều trạm nhỏ trên khắp cả nước", Musk cho biết.

Lợi thế và thách thức

SpaceX kỳ vọng mạng di động mới sẽ tận dụng đồng thời hạ tầng vệ tinh và mặt đất, mang lại vùng phủ rộng hơn, đặc biệt tại vùng nông thôn, khu vực hẻo lánh hoặc khi xảy ra thiên tai.

Shotwell cho biết thế hệ vệ tinh Starlink Mobile mới sẽ bắt đầu được phóng từ năm sau và dự kiến cung cấp dịch vụ vào cuối năm.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng SpaceX vẫn đối mặt không ít thách thức.

Ba nhà mạng lớn hiện sở hữu khoảng 1.000 MHz phổ tần, trong khi SpaceX mới có 65 MHz. Ngoài ra, công ty còn phải hoàn tất thương vụ mua phổ tần, xin thêm giấy phép, triển khai hàng nghìn điểm phát sóng và đưa thêm vệ tinh lên quỹ đạo trước khi có thể vận hành một mạng di động toàn quốc.

Nhà phân tích Craig Moffett nhận định, nếu không đạt được thỏa thuận thuê hạ tầng (MVNO) với một nhà mạng hiện hữu, sẽ rất khó để Starlink cạnh tranh sòng phẳng trong vòng 5 năm tới.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng SpaceX không nhất thiết phải trở thành nhà mạng lớn thứ tư để tạo ảnh hưởng.

Ba nhà mạng Mỹ hiện tạo ra khoảng 600 tỷ USD doanh thu mỗi năm. Chỉ cần Starlink thu hút được một tỷ lệ nhỏ khách hàng cũng đủ gây sức ép lên thị trường, đặc biệt ở phân khúc người dùng tại vùng nông thôn hoặc những khu vực thường xuyên gặp vấn đề về phủ sóng.

Đến cuối quý II, Starlink đã có khoảng 12 triệu thuê bao Internet vệ tinh. Nếu tận dụng được tệp khách hàng hiện hữu để mở rộng sang dịch vụ di động, SpaceX có thể nhanh chóng tạo chỗ đứng trên thị trường.

Trong khi đó, AT&T, Verizon và T-Mobile cũng đang củng cố vị thế bằng cách thành lập liên doanh nhằm mở rộng dịch vụ vệ tinh cho khách hàng, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào Starlink trong tương lai.

(Theo QZ, ArsTechnica)