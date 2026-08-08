Cửa hàng nhận lại cuốn sách bị lấy trộm hơn 40 năm trước, kèm lời xin lỗi và tờ tiền bồi thường. Ảnh: Ig/UPI

Ngày 3/8, một cửa hàng tại khu Old Town, thành phố Eureka, bang California (Mỹ) nhận được một bưu kiện đặc biệt, theo UPI.

Jennifer McFadden - chủ cửa hàng, cho biết khi chuẩn bị kết thúc ngày làm việc, cô phát hiện một bưu kiện bị bỏ sót. Khi mở gói hàng, cô bất ngờ nhận ra bên trong là cuốn The Unstrung Harp của tác giả Edward Gorey, cùng một lá thư xin lỗi và tờ tiền 100 USD (2,6 triệu đồng).

Trong thư, người gửi cho biết cuốn sách đã bị lấy khỏi cửa hàng vào đầu những năm 1980.

"Tôi gửi trả cuốn sách này vì chính tôi đã lấy nó khỏi cửa hàng vào khoảng đầu những năm 1980. Khi đó, tôi là sinh viên tại HSU và gặp vấn đề nghiêm trọng với ma túy và rượu. Tôi rất cần tiền, nhưng điều tôi cần hơn cả là một sự thức tỉnh về tinh thần trong cuộc sống. Cuối cùng, tôi đã may mắn có được sự thay đổi đó", người viết thư chia sẻ.

Người này cho biết gần đây đã tìm thấy cuốn sách trong một thùng đồ cũ ở gara sau nhiều năm thất lạc. Khi biết hiệu sách vẫn còn hoạt động, họ quyết định gửi trả cuốn sách cùng lời xin lỗi vì những hành động trong quá khứ.

"Tôi rất vui khi biết cửa hàng vẫn còn hoạt động để có thể trả lại cuốn sách và nói với các bạn rằng, tôi vô cùng hối hận vì sự thiếu nguyên tắc của mình", nội dung lá thư viết.

Không chỉ gửi lời xin lỗi, người này còn gửi kèm một khoản tiền và bày tỏ mong muốn hiệu sách liên hệ nếu có bất cứ điều gì họ có thể làm để bù đắp cho sai lầm trong quá khứ.

McFadden cho biết, cô và các nhân viên tại cửa hàng đều xúc động trước hành động này.

"Tôi nghĩ điều đó thật đặc biệt. Sau một khoảng thời gian dài như vậy, người này vẫn muốn sửa chữa sai lầm mình từng gây ra và luôn cảm thấy hối tiếc. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chỉ cảm thấy có lỗi mà không hành động để khắc phục", cô chia sẻ.

McFadden cho biết, cuốn sách hiện có giá trị khoảng 125 USD (hơn 3,2 triệu đồng) và sẽ được đặt trong khu vực sách cũ, sách hiếm của cửa hàng.